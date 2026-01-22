נראה שלדוחות אינטל לרבעון האחרון של השנה החולפת, ובכלל ל-2025, אין קשר לביצועי המניה של החברה באחרונה, אחרת אין דרך להסביר את הראלי שחווה מניית חברת השבבים החבוטה באחרונה. אחרי שהכפילה את שוויה במהלך ששת החודשים האחרונים ותשואת מנייתה כמעט והשתוותה לתשואה של מניה אחרת, אנבידיה, ממשיכה אינטל לצבור אהדה מהאנליסטים שרואים בה פוטנציאל צמיחה להמשך.

אינטל דיווחה הלילה (ה') על הכנסות רבעוניות של 13.7מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 13.37 מיליארד דולר - נתון שמהווה ירידה שנתית ביחס לנתון המקביל אשתקד (14.3 מיליארד דולר). הרווח למניה עומד על 15 סנט, גבוה מהציפות שעמדו על 8 סנט, ואף יותר ביחס לנתון המקביל שעמד על 13 סנט למניה.

במקביל, תחזית הרבעון הראשון של אינטל הייתה נמוכה במקצת מהציפיות. יצרנית השבבים מצפה להכנסות של 12.2 מיליארד דולר בנקודת האמצע של התחזית ורווח למניה של 0 דולר. אנליסטי וול סטריט חזו לרבעון זה EPS של 0.08 דולר והכנסות של 12.6 מיליארד דולר .

המניה יורדת בכ-5% במסחר המאוחר.

למרות שהנתונים משדרים ירידה בביצועים ביחס לשנה שעברה, התוצאות המעודדות ביחס לצפי האנליסטים מסייעים לעליית המניה כעת במסחר המאוחר, כשהם נהנים מדחיפה של הראלי שבו נמצאת המניה בששת החודשים האחרונים וביתר שאת בחודש האחרון. בארבעת הרבעונים האחרונים, החברה עקפה שלוש פעמים את תחזיות רווח המניה של האנליסטים.

מאז תחילת השנה ועד הלילה, עלתה מניית אינטל ב- 47%, כשרק אתמול לקראת הדיווח היום עלתה ב- 12% ביום מסחר אחר. זו עלייה פנומנלית בהשוואה ל- S&P500 שעלה בקרוב לאחוז אחד, בעוד שהנאסד"ק דווקא ירד בקרוב לעשירית האחוז. זאת על רקע חיזוק משמעותי שמקבלת מניית אינטל מבתי השקעות נחשבים, מבעיות ייצור אצל המתחרה TSMC, מהשקות שבבים בטכנולוגית הייצור החדשה שלה, A18, העלייה בשיעור התפוקה שלה (Yield) ל- 60% מכלל סדרת הייצור, ומשמועות שמתפרסמות בתקשורת האמריקאית בדבר לקוחות ייצור אפשריים, המרכזית שבהם היא אפל, לקוחת עבר משמעותית של אינטל שחזרה אליה לאחר שנים של נתק.

העתיד ורוד? לא בהכרח

לאחר תחילת שנה מוצלחת שבה זוכה אינטל בעיקר להעלאת דירוגים, הגיע אמש HSBC ששדרג את המלצת הקנייה שלו ל"החזק" כשהוא מזכיר ביקוש גדל לשבבי שרתים בשל מהפכת סוכני ה-AI עד כדי עלייה של 30%-40% בשנה הקרובה, גבוה מהציפיות שהעריכו גידול חד ספרתי וכן זכייה אפשרית בלקוחות מפתח כמו אפל, לקוח עבר, ואנבידיה שעשויה לפנות לאינטל לייצור מעבדים זעירים. את מחיר היעד שנקטו ב-HSBC, חמישים דולר, עברה אינטל כבר באמצע יום המסחר. ערב הגשת הדוחות עמד מחיר המניה על 54 דולר.

בית ההשקעות סיפורט (SeaPort) שדרג גם הוא את המלצת הקנייה ל"קנה", כשהוא צופה שיפור גם במשלוחי שבבים למחשבים אישיים ושיפור בתפוקת הייצור של מפעלי אינטל המיועדת ללקוחות חיצוניים, ומעלה את מחיר היעד ל- 65 דולר. גם בתי השקעות כמו מליוס, קיבנק וסיטי העלו בשבועות האחרונים את דירוג המניה של אינטל, ובשלב זה חצתה המניה את כל התחזיות שלהם.

עם זאת ולמרות המומנטום החיובי, עתידה של אינטל איננו ורוד בהכרח, ואולי על כך רומזת ג'פריס במחיר יעד נמוך יותר מאשר שאר בתי ההשקעות. על פי בנק אוף אמריקה, קיימת עלייה במכירות שבבי שרתים שמפצה על תחילת מגמה שלילית בקניית מחשבים אישיים ועל אכזבה מכך שמאפייני AI חדשים לא הגבירו כצפוי את מכירות המחשבים.

רוב הכנסותיה של אינטל מגיעות גם כיום משוק השבבים למחשבים הניידים ובראשם הפנתר לייק שהושק לאחרונה בטכנולוגיית היצור 18A; סיכונים נוספים הם אובדן מואץ של נתחי שוק למתחרה AMD, כמו למשל בתחום שבבי השרתים והמחשבים האישיים; ומחסור בלקוחות למפעל הייצור החדש שנפתח כלפי חוץ, על אף ההסכם עם אפל שיחל את פעילותו רק ב-2027.