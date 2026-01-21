ענקית הסטרימינג נטפליקס הציגה תוצאות חיוביות לרבעון הרביעי של 2025, אך לא הצליחה להרשים את וול סטריט. הסיבה: הרווחים וההכנסות עלו בקושי על התחזיות - 56 סנט למניה לעומת 55 סנט כפי שציפו האנליסטים, והכנסות של 12.05 מיליארד דולר, לעומת ציפייה ל-11.97 מיליארד דולר.

● אחרי עשור: סמנכ"לית הטלוויזיה של התאגיד טל פרייפלד מסיימת את תפקידה

● HBO MAX נכנסת היום לישראל. כמה זה יעלה לכם?

החברה אף דיווחה על רווח נקי של 2.42 מיליארד דולר, לעומת רווח נקי של 1.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. לצד זאת, נטפליקס הודיעה שהגיעה לרף 325 מיליון מנויים בתשלום ברחבי העולם - שיא חדש עבורה. לאחר פרסום הדוחות צריך ירדה המניה בכ-4%.

הנה כמה דברים שעולים מהדוחות וכדאי לשים אליהם לב.

הגידול בפרסום

התמונה שמציגה נטפליקס כוללת הכנסות שעלו ב-18% משנה לשנה, וזאת בצל העלייה בכמות המנויים, מחירים גבוהים יותר והגדלת ההכנסות מפרסום. נזכיר כי בשנים האחרונות פועלת נטפליקס כדי להגדיל את מסלול הפרסומות שלה. אמנם החבילה הזו עדיין לא זמינה בישראל, אבל בחברה אומרים כי ההכנסות מפרסום בשנת 2025 גדלו ביותר מפי 2.5 לעומת 2024, ועומדות על כ-1.5 מיליארד דולר.

בחברה צופים שההכנסות הכוללות בשנת 2026 יעמדו על 50.7-51.7 מיליארד דולר, בהינתן גידול במנויים, העלאת מחירים ו"הכפלה גסה" של ההכנסות מפרסומות. יתרה מכך, נטפליקס מתכננת להגדיל השנה את ההשקעה בסרטים ובסדרות טלוויזיה ב־10%, לעומת כ-18 מיליארד דולר ב-2025.

אורן רוזמן, שותף ומוביל תחום תקשורת, מדיה וספורט בדלויט ישראל, מסביר לגלובס כי "הדוח האחרון מראה שנטפליקס השלימה שינוי אסטרטגי עמוק: מחברת סטרימינג שמונעת בעיקר ממנויים - לפלטפורמת מדיה רב-מנועית, שבה פרסום הופך לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים, לצד תמחור חכם והמשך גידול במספר המשתמשים".

המספרים של נטפליקס 30%

הזינוק במניה מאז שנודע על האפשרות לעסקת וורנר ברדרס 2.42

מיליארד דולר

הרווח הנקי ברבעון 4 של 2025, לעומת 1.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד

לדבריו, "אם עד לפני שנתיים הפרסום היה ניסוי זהיר, היום הוא כבר בלב המודל העסקי. הנתונים שנטפליקס מציגה מראים שהיא הצליחה לפצח משהו ששירותי סטרימינג אחרים עדיין אבודים בו. זה מהווה פקטור משמעותי בשוק הפרסום הגלובלי, וכזה ששחקניות טלוויזיה מסורתיות שנהנות מעוגת הפרסום בטלוויזיה צריכות לחשוש ממנו".

במובן הזה, "נטפליקס כבר לא מתחרה רק בדיסני או וורנר, היא נכנסת גם לטריטוריה של טלוויזיה מסחרית, יוטיוב ופלטפורמות דיגיטל גדולות. זה מגרש משחקים חדש לגמרי ועצום בגודלו, שמאפשר לה עוד מרחב צמיחה", מסביר רוזמן.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מסבירה כי "מה שהחל כהתאמה זהירה למציאות השוק, הפך למנוע צמיחה משמעותי. מסלול המנויים הנתמך בפרסום נהנה לא רק מהצטרפות משתמשים, אלא גם מפורמטים מתקדמים יותר, כולל פרסום אינטראקטיבי ואופטימיזציה דינמית של הקריאייטיב".

היתרון של וורנר ברדרס

התוצאות הפיננסיות האלו מגיעות בצל עסקת רכישת אולפני הסטרימינג של וורנר בדרס דיסקברי, ובכללם HBO Max. ההצעה של נטפליקס היא לרכוש את האולפנים, שאחראים על תכנים כמו "חברים", "משחקי הכס", "הלוטוס הלבן" ועוד - לפי שווי של 82.7 מיליארד דולר, במזומן.

נטפליקס מתמודדת עם תחרות מצד פרמאונט, שהציעה לרכוש את חברת וורנר ברדרס כולה, כולל רשתות הטלוויזיה, לפי שווי של יותר מ-108 מיליארד דולר במזומן. בוורנר ברדרס המליצו לבעלי המניות לקבל את הצעת נטפליקס. החברה מסרה במכתב לבעלי המניות שהיא מאמינה שהעסקה "תאפשר להאיץ את האסטרטגיה העסקית".

נזכיר כי עד כה, נטפליקס נמנעה מקונסולידציות ועסקאות ענק. מאז שפורסמו באוקטובר ההדלפות על עסקה אפשרית כזו, מניית החברה זינקה בכ-30%. לפי המכתב לבעלי המניות, בנטפליקס מאמינים שאם העסקה תיסגר, יתווספו השנה 275 מיליון דולר של עלויות, מעבר ל-60 מיליון דולר שכבר הושקעו עד סוף השנה. בין היתר, דווח כי נטפליקס תשהה רכישות חוזרות של מניות כדי לצבור מזומנים לרכישה.

האם עסקת וורנר יכולה להעיב על התמונה החיובית של נטפליקס? לפי טודורובה, "החשש אינו מהיחלשות העסק, אלא מכך שהיא אולי משלמת מחיר מופרז עבור משהו שאינה זקוקה לו. נכון לעכשיו, הבסיס העסקי של נטפליקס חזק, אך כל עוד אין בהירות סביב וורנר, השוק אינו מוכן לתגמל גם ביצוע מושלם".

רוזמן טוען כי נטפליקס הגיעה לשלב של "חברה בוגרת: המודל עובד, ההכנסות צומחות, הפרסום מתרומם - אבל האופק הבא לצמיחה משמעותית כבר לא מגיע משיפור פנימי בלבד. דרושה קפיצת מדרגה של מסה, וכאן עסקאות ורכישות הן כלי טבעי, לא סימן למצוקה".

לדבריו, במציאות של תחרות הולכת ומחריפה, "העסקה נתפסת לא כמהלך הגנתי אלא כדרך להרחיב את מגרש המשחקים. בעולם סטרימינג בוגר, הצמיחה האורגנית מאטה אצל כולם. מי שרוצה להמשיך לצמוח בקצב משמעותי צריך לבחור בין שני מסלולים: להיכנס לעולמות חדשים, או לרכוש מסה קיימת. הלהיטות של נטפליקס נובעת מהבנה שהשוק נכנס לשלב השני".

התחרות על התוכן

עסקה כמו זו של וורנר ברדרס לא רק תאפשר לנטפליקס בעלות על אחת מספריות הסרטים והטלוויזיה המגוונות והפופולריות בעולם, אלא גם כיוונים חדשים, כמו יותר משחקי וידיאו למשל. אלו מצטרפים לכותרים הבלעדיים של החברה, כמו "דברים מוזרים", ברידג'רטון ו"אמילי בפריז".

טודורובה מצביעה על נקודה בעייתית: בעוד שנרשמה עלייה של 9% בצפייה בתכני מקור ממותגים, הצפייה בתכנים נרכשים שאינם ממותגים ירדה. "הפתרון, כך הבהירה ההנהלה, הוא יותר תוכן ויותר השקעה", היא אומרת. "אבל מחזור ההשקעות הזה, אף שהוא הגיוני מבחינה אסטרטגית, הוא אחת הסיבות לחשש בשוק. נטפליקס נהנתה מהתרחבות חדה בשיעורי הרווחיות בזכות שמירה על יציבות יחסית בעלויות התוכן. כעת המשקיעים מזהים התרופפות במשמעת הזו, דווקא בשלב של אי-ודאות אסטרטגית גוברת".

רוזמן סבור כי התחרות בשוק התוכן דווקא מחזקת את נטפליקס. "כשבחברה מדברים על תחרות לוהטת, זה לא סימן ללחץ, אלא לכך שהשוק כולו נכנס לשלב של רווחיות. בשלב הזה, היתרון לגודל, לדאטה ולמותג של נטפליקס הופך קריטי".

לדבריו, הירידה במניה נובעת כך ש"נטפליקס הפסיקה להבטיח האצה. בשוק הנוכחי, זה מספיק כדי לייצר אכזבה". גם טודורובה מזכירה כי "בשוק של היום, עצם עקיפת התחזיות כבר אינה מספיקה. המשקיעים ממוקדים באופן הקצאת ההון, ברמת הסיכון האסטרטגית ובשאלה האם ענקית הסטרימינג מסוגלת למנף את יתרון הגודל לצמיחה יציבה ובת קיימא, במיוחד על רקע ניסיון הרכישה השאפתני בתולדותיה".

נטפליקס צופה כי ברבעון הקרוב יעמדו הכנסותיה על 12.16 מיליארד דולר, והרווח למניה יסתכם ב-0.76 דולר. לפי טודורובה, "אנו מתחילים לראות את המניה כאטרקטיבית סביב רמה של 80 דולר. כל ירידה קצרת טווח לאחר פרסום הדוחות עשויה להוות הזדמנות קנייה. יעד המחיר ארוך הטווח שלנו עומד על 115 דולר, כ-32% יותר מהמחיר הנוכחי".