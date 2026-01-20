ענקית הסטרימינג נטפליקס פרסמה היום את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי של 2025. החברה דיווחה על הכנסות של 12.05 מיליארד דולר, וזאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 11.97 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 0.56 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 0.55 דולר למניה.

במסחר המאוחר המניה יורדת בכ-4.5%.

החברה סיפקה תחזית זהירה לחודשים הקרובים, תוך שהיא מציינת עלייה בהוצאות על תוכן ועלויות הקשורות להשלמת העסקה שלה עם וורנר ברדרס.

לרבעון הבא נטפליקס צופה רווח של 76 סנט למניה, נמוך מהתחזיות בוול סטריט שעומדות על 82 סנט. ההכנסות צפויות להסתכם ב־12.2 מיליארד דולר, בהתאם להערכות האנליסטים.

ענקית הסטרימינג הודיעה כי היא מתכננת להגדיל את ההשקעה בסרטים ובסדרות טלוויזיה ב־10% בשנת 2026, ובמקביל להתקדם כמובל עם התוכניות לרכוש את פעילות האולפנים והסטרימינג של וורנר, עסקה שתאחד שתי ענקיות בידור מהגדולות בעולם. נטפליקס הוציאה בשנה שעברה כ־18 מיליארד דולר על תוכן, ומספר המנויים שלה צמח בכמעט 8% והגיע ליותר מ־325 מיליון.

עסקת וורנר ברדרס במוקד

ברבעון האחרון נראה כי נטפליקס נאבקת על הדומיננטיות שלה בשוק. בחודש שעבר פורסם כי החברה מעוניינת לרכוש את פעילות האולפנים של וורנר ברדרס - אולפן תוכן מהחזקים בעולם - שבבעלותו יש תכנים מוכרים כמו "חברים", "משחקי הכס", "הלוטוס הלבן", "הארי פוטר" ועוד. נטפליקס הציעה לרכוש את האולפנים ואת פעילות הסטרימינג של החברה - כולל HBO Max שעשה לאחרונה עלייה לישראל - בעסקה לפי שווי של כ-82.7 מיליארד דולר.

זמן קצר לאחר מכן פרמאונט הציעה לרכוש את חברת וורנר ברדרס כולה, כולל רשתות הטלוויזיה, לפי שווי של יותר מ-108 מיליארד דולר, בעסקת מזומן. נזכיר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר רמז לוורנר ברדרס כי ראוי שתבחן לעומק את הצעת פרמאונט, בין היתר לפי דיווחים בתקשורת העולמית כי לארי אליסון (אביו של דיוויד אליסון, יו"ר ומנכ"ל פרמאונט) מקורב לטראמפ.

בוורנר ברדרס המליצו לבעלי המניות לקבל את הצעת נטפליקס. התחרות התלהטה, ואז אליסון הודיע כי הוא מעמיד ערבות אישית של 40.4 מיליארד דולר כדי לחזק את הצעת פרמאונט.

נטפליקס אף החליטה לשנות את ההצעה לוורנר ברדרס כמה שעות לפני פרסום הדוחות: החברה החליטה לשנות את אופן התשלום, וכעת היא מציעה שכל הסכום ישולם במזומן. המשמעות היא שכל בעל מניות יקבל 27.75 דולר למניה במזומן. המטרה היא לסגור את הדלת להצעת פרמאונט.

אם רכישת פעילות האולפנים של וורנר ברדרס על-ידי נטפליקס אכן תצא לפועל, היא תסייע דרמטית לנטפליקס לשמור על המובילות המובהקת שלה בשוק, עם חיזוק משמעותי לתכני החברה. עם זאת, עסקה כזו מעלה חששות כבדים בסוגיית ההגבלים העסקיים, ויהיה על נטפליקס להוכיח את עמדתה בצורה הטובה ביותר.

תכנים חדשים ומדוברים

לא רק זאת, מיד לאחר הדוחות האחרונים של נטפליקס, החברה עשתה ספליט למניותה. בשל העובדה שמדובר במניות שהיו יקרות מדי ולא נגישות (אז, 1,089 דולר למניה), היא עשתה ספליט ביחס של 1 ל-10. כיום מניית נטפליקס שווה 88 דולר.

למעשה, ענקית הסטרימינג מנסה למצוא את כל הדרכים כדי לגרום למשקיעים להבין שהיא כל הזמן ממציאה את עצמה מחדש ולא קופאת על שמריה. התחרות על התוכן ועל שידורי ספורט מאלצת אותה לפצח את השיטה בכל פעם, ולכן נטפליקס לא מפסיקה להשיק תכנים חדשים.

ברבעון האחרון נטפליקס השיקה את העונה האחרונה לאחד הכותרים המשמעותיים ביותר שלה, "דברים מוזרים" - סדרה שמשכה קהל עצום, שאולי התאכזב מהסוף שנטפליקס הציעה. הקהל היה כה מאוכזב, שברשת רצה שמועה על כך שבנטפליקס עמלו על סוף סודי - אירוע שלא התממש עד כה.

בנוסף, בתקשורת הבינלאומית דווח כי הקרנת הפרק האחרון של "דברים מוזרים" סביב אירועי השנה החדשה באולמות הקולנוע הניבה הכנסות משוערות של כ-20-30 מיליון דולר לאולמות.

לצד זאת, נטפליקס השיקה תכנים נוספים כמו עונות חדשות לסדרות "ברידג'רטון" ו"אמילי בפריז".

מעמיקה את מודל הפרסומות

לא רק זאת - בכל העולם גובר הנטל הכלכלי על צרכנים עם מספר רב של שירותי סטרימינג שונים. ישנם צופים שבוחרים בכל פעם להשתמש בשירות אחר, וישנם כאלה שמחפשים את מודל הפרסומות. נטפליקס ממשיכה להציע מודל כזה ומעמיקה אותו ברחבי העולם, כדי לאפשר לצרכנים להחזיק ביותר משירות בודד. השירות עדיין לא זמין בישראל, אך בנטפליקס מעדכנים מעת לעת על ההצלחה במסלול הזה.

למעשה, המשקיעים יתמקדו בשיחת הרווחים בעיקר בפרשנות של נטפליקס על ההכנסות ממסלול הפרסום, על מעורבות המשתמשים והדרכים לשמור אותם בפלטפורמה, ובכלל, איך החברה עומדת לראות את 2026 - היכן האתגרים ואיך היא תנסה לחדש.

נטפליקס הפסיקה לדווח על מספר המנויים שלה, בטענה כי יש נתונים אחרים שמעידים על הצלחה פיננסית שלה. במקביל, בשיחות הרווחים הקודמות נטפליקס העידה על מעורבות משמעותית של משתמשיה ועל שימור לקוחות מוצלח לדבריה, למרות המחירים הגבוהים בשווקים מרכזיים.

הרבעון הרביעי הוא רבעון חזק לענקיות הסטרימינג, שכן זהו רבעון החגים, במהלכו המשתמשים צופים בהרבה יותר תוכן מאשר ברבעונים האחרים. לכן נתוני המעורבות של המשתמשים יהיו מעניינים ברקע המתרחש בחברה.