NETFLIX (נטפליקס) | שאלות ותשובות

נטפליקס הכריזה על ספליט. איך זה יעבוד והאם בעלי המניות יפגעו?

ענקית הסטרימינג הודיעה אתמול (ה') על מהלך של פיצול מניות • למה חברות מבצעות ספליט, האם זה יקרה באופן מיידי ואיך זה ישפיע על בעלי המניות הנוכחיים? • גלובס עושה סדר

נבו טרבלסי 09:31
נטפליקס / צילום: Shutterstock, Vantage_DS
ענקית הסטרימינג נטפליקס הציגה בימים האחרונים דוחות כספיים, וניסתה להראות שיש מדדים שמספרים סיפור הצלחה. אתמול (ה') היא הכריזה על מהלך של ספליט, פיצול מניות, ביחס של 1 ל-10. אלו הסיבות ולמהלך, וכך הוא יעבוד.

למה חברות מבצעות ספליט?

על פניו, לא מדובר במהלך שמשנה באופן מהותי את החברה. מה שכן, המהלך הזה עשוי להפוך מניות שכעת הן יקרות למדי לנגישות יותר. נטפליקס זינקה ליותר מ-1,000 דולר למניה, ואמרה שהיא מבצעת את השינוי הזה כדי "לאפס את מחיר השוק של המניה הרגילה של החברה לטווח שיהיה נגיש יותר עבור עובדים המשתתפים בתוכנית האופציות למניות של החברה".

נכון לסגירת המסחר אתמול, מניית נטפליקס עמדה על 1,089 דולר למניה. מדובר באחת מעשרת המניות היחידות במדד ה-S&P 500 , עם מחיר מניה של יותר מ-1,000 דולר. כשהמחיר יהיה נמוך יותר, יותר משקיעים יוכלו לקנות ובכך יגדל השווי המצרפי של החברה. זה, למעשה, מה שעומד מאחורי המהלך.

האם הפיצול מתרחש באופן מיידי?

לא. בעלי המניות יקבלו ב-14 בנובמבר תשע מניות נוספות עבור כל מניה שהם מחזיקים. המניה עצמה תתחיל להיסחר במחיר החדש לאחר הפיצול, ב-17 בנובמבר.

האם זה ישפיע על בעלי המניות הנוכחיים?

צריך להדגיש כי זה לא שינוי מהותי בתוך החברה, זאת אומרת - לא מדללים אף אחד מבעלי המניות. בפועל, מניה אחת תהפוך לעשר, על כל מניה יקבלו 9 מניות נוספות - אבל הערך המצרפי ישאר זהה. כלומר, אם יש לכם מניה אחת ששווה 1,089 דולר, כעת יהיו לכם 10 מניות בשווי דומה.

יש דוגמאות לחברות נוספות שעשו כן בשנים האחרונות?

כן, לא מעט ענקיות טכנולוגיה ביצעו פיצול מניות. המקרה האחרון המוכר הוא חברת אנבידיה שעשתה ספליט בחודש מאי 2024, על 950 דולר למניה. בנוסף, אפל ביצעה ספליט באוגוסט 2020 ביחס של 1 ל-4, ובערך באותה תקופה גם טסלה ביצעה ספליט ביחס של 1 ל-5. ברשימה נמצאות גם אמזון שעשתה ביחס ספליט של 1 ל-20 ביוני 2022, וחודש לאחר מכן גוגל הודיע על פיצול ביחס של 1 ל-20.

אבל לא רק אלו - גם נטפליקס עצמה ביצעה בעבר ספליטים - אחת ב-2015 והשנייה ב-2004.

האם יש מי שמתנגד לספליט?

לאורך השנים הוטל ספק ביעילות המהלך הזה - שכן היום יש שימוש נרחב במסחר חלקי בפלטפורמות הברוקרים. כך, דווח ב־CNBC כי וורן באפט סירב לפצל את מניות Berkshire Hathaway מהסיבות האלו, כשמחיר למניה הוא יותר מ-717 אלף דולר. באפט יצר מחלקת 'B' של מניות עם מחיר צנוע של 478 דולר למניה כל אחת.