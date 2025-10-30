אפל עקפה את ציפיות הרווח, אך פספסה במכירות האייפונים

ענקית הטכנולוגיה אפל מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2025, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 102.5 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 102.19 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 1.85 דולר למניה,לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.77 דולר למניה.

הכנסות אפל לפי תחומים ברבעון: iPhone: 49.03 מיליארד דולר לעומת תחזית של 50.19 מיליארד דולר (נמוך מהצפוי), Mac: מיליארד דולר לעומת 8.59 מיליארד דולר (גבוה מהצפוי), iPad: מיליארד דולר לעומת 6.98 מיליארד דולר (כמעט בהתאם לציפיות). מוצרים אחרים (כגון Apple Watch ו-AirPods): 9.01 מיליארד דולר לעומת 8.49 מיליארד דולר (מעל הציפיות), שירותים (App Store, iCloud, Apple Music ועוד): 28.75 מיליארד דולר לעומת 28.17 מיליארד דולר (מעל הציפיות).

התוצאות הפיננסיות האלו יכריעו אם בוול סטריט יתגמלו את אפל ויעזרו לה לחצות את רף שווי השוק של 4 טריליון. הדוחות מגיעים ברקע הלחצים הגדולים של ארה"ב על אפל. במהלך הרבעון הנוכחי, הנשיא טראמפ ביטא את חוסר שביעות הרצון שלו באשר להשקעות הייצור של אפל מחוץ לארה"ב, מה שגרם לפגישות דחופות בבית הלבן.

לאחר הלחצים האלו, אפל הודיעה על השקעה 100 מיליארד דולר, המצטרפת להשקעות נוספות המצטברות למאות מיליארדי דולרים, שהובטחו בשנים הקרובות להשקעה בארה"ב. אחרי השקעה זו, הנשיא טראמפ סיפק פטור לאפל מהמכסים ומהסנקציות שלו.

למעשה, הרבעון הזה מדי שנה הוא בין הרבעונים החזקים של אפל, בשל העובדה שזהו רבעון השקת האייפונים. בוול סטריט עוקבים אחר היכולת של אפל לחזק את עסקי הליבה שלה, גם אם הצמיחה שלה היא צמיחה חלשה, ולכן המשקיעים יבחנו מקרוב את ההכנסות ממכירות האייפונים.

אפל מפגרת מאחור בתחום ה-AI

בספטמבר האחרון, אפל השיקה את סדרת דגמי האייפון 17 החדש, בהם גם את האייפון אייר, והוא המכשיר הדק ביותר שאפל השיקה עד כה. למרות הביקורות נגד אפל, בטענה להיעדר חדשנות ולפיגור רב בתחום הבינה המלאכותית, לפי דיווחים בתקשורת הבין־לאומית שציטטו את נתוני Counterpoint Research - מכירות האייפון החדש היו גבוהות ב-14% ביחס לדור הקודם בשנה שעברה. דיווח נוסף בכל הקשור לבינה המלאכותית, היא שאפל מתכננת להשיק מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית, זאת לאחר ששקלה את רכישת פרפלקסיטי.

עם זאת, ברבעון האחרון, היו מספר החלטות שפגעו לא מעט באפל: כך, לדוגמה, שופט פדרלי החליט בחודשים האחרונים כי יהיה אסור לגוגל לחתום על חוזים בלעדיים שיבטיחו את השליטה שלה בשוק החיפוש - עסקאות שדווחו בין אפל לגוגל בסמארטפונים של אפל. גוגל מערערת על ההחלטה הזו.

עוד דיווח שיכול להדליק נורות אדומות בתוך אפל, זו עזיבה אפשרית של אחד הבכירים שלה. ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר בחברה ומשמש כסגן נשיא והמנהל הגלובלי של תחום השבבים (אחד היתרונות המרכזיים של אפל על מוצרים אחרים בשוק) שוקל את דרכו בחברה לאחר יותר מעשור. עזיבתו האפשרית היא חלק מגל עזיבות ושינויים בענקית הטכנולוגיה, ועלולה לטלטל גם את מרכז הפיתוח הישראלי שהוקם תחת הנהגתו.