סטארלינק של אילון מאסק תצייד את הלוויינים שלה בשבבים מקרית גת

חברת אקסייט לאבס (Xsight Labs) של יזם השבבים הסדרתי אביגדור וילנץ תספק לסטארלינק של אילון מאסק שבבי תקשורת מהירים לדור הבא של הלווינים שלה, ה-V3.

אקסייט לאבס פיתחה מתג תקשורת (סוויץ'), שבב העוסק בניהול והעברה של תקשורת נתונים בנפח גבוה במיוחד בתקן את'רנט, תחת המותג X2, והוא ישמש כמרכז הרשת במהירות גבוהה בלוויני ה-V3.

סטארלינק, המהווה חטיבה בספייס-אקס, חברת החלל של אילון מאסק, ומשוגרת על גבי רקטות מתוצרתה, פרסה בחלל רשת של אלפי לווינים נמוכי מעוף (LEO) המספקים אינטרנט בחיבור מהיר ובמחיר גבוה יחסית לספקיות ארציות. על פי הודעתה של החברה הישראלית, כל לווין סטארלינק מדגם V3 תוכנן לספק יותר מטרה-ביט אחד לשנייה של קצב תעבורה, פי עשר מהקיבולת של לוויני הדור הנוכחי, ה- V2 מיני, עם 160 גיגה-ביט לשנייה בלבד.

לפי הודעתה של אקסייט, השבב החדש של החברה הישראלית מספק קיבולת מיתוג גבוהה, בתהליך ייצור מתקדם ב - TSMC בטכנולוגיה של 5 ננומטר, ונחשב לחסכוני בחשמל, בעל השהיה נמוכה ומותאם לתנאי סביבה קשים כמו החלל. "הביצועים חסרי התקדים הללו מאפשרים לסטארלינק לספק מהירויות אינטרנט לוויני הדומות לסיבים אופטיים ברחבי העולם - כולל באזורים כפריים ומוחלשים", נמסר מהחברה הישראלית.

"בנוסף לגמישותו ולביצועי הרשת, ה-X2 עבר בהצלחה מערך מלא של מבחני כשירות סביבתיים בתנאי קיצון, כולל רעידות, קרינה, טמפרטורה ועומסי חום, שמאשרים את מוכנותו לפריסה במשימות חלל במסלול". על הידיעה ששוחררה בישראל בשישי בערב, חתומים מייקל ניקולס, סמנכ"ל הנדסת סטארלינק בספייס-אקס, ויוסי מיוחס, מנכ"ל אקסייט לאבס.

אקסייט מקרית גת, מחזיקה גם במשרדים בתל אביב, ארה"ב וארמניה, ונוסדה על ידי גל מלאך, ארז שיזף ואביגדור וילנץ. כמנכ"ל משמש יוסי מיוחס, בכיר בתעשיית השבבים הישראלית ששימש כסגן נשיא למחקר ופיתוח בחברת השבבים לרכב ואלנס ובמגוון תפקידי ניהול פיתוח במארוול ישראל, חברה שהוקמה על בסיס רכישת גלילאו של וילנץ באוקטובר 2000.

לפי PitchBook, אקסייט לאבס גייסה 280 מיליון דולר כאשר הסיבוב האחרון ב-2021 הקנה לה שווי של 521 מיליון דולר, ובין המשקיעים בה קרנות צמרת כגון ואלור אקוויטי, אטריידיס (שותפיו של וילנץ גם בחברה המבטיחה אלמנט לאבס), M12, אינטל קפיטל, AMD ובאטרי.