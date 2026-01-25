אמזון העולמית מרחיבה את סבב הפיטורים שלה מ-14,000 עובדי מטה, פיתוח ומנהלה שעליהם נודע בחודש אוקטובר ל-30 אלף עובדים סך הכל, ותפטר החל מיום שלישי השבוע אלפים, כך לפי דיווח ברויטרס.

לפי הדיווח גל הפיטורים ממוקד לא בעובדי האריזה או השילוח, אלא בליבת עובדי הצווארון הלבן בחברה ולכל רוחבה - במחלקות כמו שירותי הענן (AWS), אתר הקמעונאות והחנויות של אמזון, שירות הוידאו פריים, ומנהלת משאבי האנוש בחברה.

גל הפיטורים הגדול בתולדות החברה

בישראל מועסקים מעל ל- 2,000 עובדים, רובם ככולם ב- AWS, בתפקידי פיתוח מערכות ענן, אבטחת מידע ופיתוח שבבי ענן ובינה מלאכותית במסגרת פעילות "אנפורנה" מחיפה. על אף המספר הגבוה של המפוטרים, מדובר רק בשבריר אחוז מתוך 1.58 מיליון עובדי החברה. ועם זאת, ביחס לעובדים המקצועיים באמזון - אנשי הצווארון הלבן - מדובר בכ- 10%, שיעור ניכר למדי - זהו גל הפיטורים הגדול ביותר בחברה מאז 2022, אז פיטרה 27 אלף איש.

כל מי שניסה לקשור את הפיטורים בענקית הקמעונאות לעלייתה של הבינה המלאכותית, לא יתקשה בכך: מייל פנימי שהועבר בחברה ציין כי "הדור החדש של הבינה המלאכותית הוא הטכנולוגיה המהפכנית ביותר שראינו עד כה מאז מהפכת האינטרנט, והוא מאפשר לחברות להציג חידושים מהר מאי פעם".

מאוחר יותר ניסה המנכ"ל אנדי ג'אסי להפחית מחשיבותו של המייל הפנימי ולייחס את הפיטורים לעודף כח אדם. אמזון לא לבד: חברות רבות ברחבי העולם נקטו פעולת צמצומים לקראת סוף השנה הקודמת ותחילת השנה החדשה כחלק מהערכות מחדש לקראת עידן ה- AI, בהן אדובי, מטא, HP, אינטל, מיקרוסופט ופלייטיקה.