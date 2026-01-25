ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה סבב הפיטורים באמזון: החל מהשבוע יפוטרו עוד 16 אלף איש
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אמזון

סבב הפיטורים באמזון מתרחב: החל מהשבוע יפוטרו עוד 16 אלף איש

החל מהשבוע אמזון מרחיבה את גל הפיטורים שלה לעוד 16 אלף עובדים, בעיקר במשרות מטה ופיתוח • מייל פנימי בחברה על עליית הבינה המלאכותית מספק הקשר לגל הקיצוצים הגדול בתולדותיה, אך המנכ"ל מנסה להרגיע את העובדים ולייחס את המהלך לעודף כוח אדם

אסף גלעד 17:46
משרדי אמזון / צילום: Shutterstock
משרדי אמזון / צילום: Shutterstock

אמזון העולמית מרחיבה את סבב הפיטורים שלה מ-14,000 עובדי מטה, פיתוח ומנהלה שעליהם נודע בחודש אוקטובר ל-30 אלף עובדים סך הכל, ותפטר החל מיום שלישי השבוע אלפים, כך לפי דיווח ברויטרס.

שבע המופלאות הניעו את השווקים. כעת הן מושכות לכיוונים שונים
הפטור של סמוטריץ' עובד: הישראלים הגדילו את הרכישות מהאתרים הבינ"ל

לפי הדיווח גל הפיטורים ממוקד לא בעובדי האריזה או השילוח, אלא בליבת עובדי הצווארון הלבן בחברה ולכל רוחבה - במחלקות כמו שירותי הענן (AWS), אתר הקמעונאות והחנויות של אמזון, שירות הוידאו פריים, ומנהלת משאבי האנוש בחברה.

גל הפיטורים הגדול בתולדות החברה

בישראל מועסקים מעל ל- 2,000 עובדים, רובם ככולם ב- AWS, בתפקידי פיתוח מערכות ענן, אבטחת מידע ופיתוח שבבי ענן ובינה מלאכותית במסגרת פעילות "אנפורנה" מחיפה. על אף המספר הגבוה של המפוטרים, מדובר רק בשבריר אחוז מתוך 1.58 מיליון עובדי החברה. ועם זאת, ביחס לעובדים המקצועיים באמזון - אנשי הצווארון הלבן - מדובר בכ- 10%, שיעור ניכר למדי - זהו גל הפיטורים הגדול ביותר בחברה מאז 2022, אז פיטרה 27 אלף איש.

כל מי שניסה לקשור את הפיטורים בענקית הקמעונאות לעלייתה של הבינה המלאכותית, לא יתקשה בכך: מייל פנימי שהועבר בחברה ציין כי "הדור החדש של הבינה המלאכותית הוא הטכנולוגיה המהפכנית ביותר שראינו עד כה מאז מהפכת האינטרנט, והוא מאפשר לחברות להציג חידושים מהר מאי פעם".

מאוחר יותר ניסה המנכ"ל אנדי ג'אסי להפחית מחשיבותו של המייל הפנימי ולייחס את הפיטורים לעודף כח אדם. אמזון לא לבד: חברות רבות ברחבי העולם נקטו פעולת צמצומים לקראת סוף השנה הקודמת ותחילת השנה החדשה כחלק מהערכות מחדש לקראת עידן ה- AI, בהן אדובי, מטא, HP, אינטל, מיקרוסופט ופלייטיקה.