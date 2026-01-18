לראשונה: OpenAI מתחילה לשלב פרסומות ב-ChatGPT

OpenAI הודיעה בימים האחרונים כי תחל בשבועות הקרובים בניסוי הצגת פרסומות בתוך ChatGPT, לעת עתה בארה"ב בלבד - צעד שמסמן שינוי מהותי במודל העסקי של אחת מפלטפורמות הבינה המלאכותית הנפוצות בעולם.

הפרסומות יוצגו למשתמשים בוגרים המחוברים לחשבון בגרסה החינמית של השירות וכן למנויי מסלול Go שהושק לאחרונה גם בארה"ב. מנויי Plus, Pro, Business ו-Enterprise, שמשלמים בין 20 ל-200 דולר בחודש או פועלים במסגרת ארגונית, לא ייחשפו לפרסומות.

לפי OpenAI עצמה, הפרסומות יופיעו בתיבות נפרדות ומסומנות בבירור, בתחתית תשובות הצ’אט, ולא כחלק מהטקסט עצמו. התאמת המודעות תיעשה על בסיס נושא השיחה, אך החברה מדגישה כי תוכן התשובות לא יושפע מפרסום.

עוד נמסר כי OpenAI לא תמכור מידע אישי או שיחות משתמשים למפרסמים, וכי מפרסמים יקבלו רק נתונים מצרפיים כמו מספר חשיפות והקלקות. משתמשים יוכלו להבין מדוע הוצגה להם פרסומת מסוימת, לדחות מודעות, לבטל פרסונליזציה ואף למחוק נתונים שנעשה בהם שימוש לצורכי פרסום.

החברה קבעה גם מגבלות ברורות להצגת פרסומות: מודעות לא יוצגו בשיחות העוסקות בנושאים רגישים או מפוקחים, בהם בריאות, בריאות נפשית ופוליטיקה, ולא יוצגו למשתמשים מתחת לגיל 18, בין אם לפי הצהרת המשתמש ובין אם לפי מודל חיזוי גיל שמפתחת OpenAI.

לדברי החברה, מטרת המהלך היא לאפשר גישה רחבה יותר לכלי הבינה המלאכותית גם למשתמשים שאינם מעוניינים לשלם, או מעוניינים לשלם סכום נמוך יחסית.

להרחיב את מקורות ההכנסה

המהלך הנוכחי מגיע על רקע הצורך הגובר של OpenAI להרחיב את מקורות ההכנסה שלה, זאת בין היתר לנוכח השקעות עתק בתשתיות בינה מלאכותית. החברה התחייבה להוצאות של יותר מטריליון דולר על תשתיות AI בשנים הקרובות, ויש לה כיום כ-800 מיליון משתמשים פעילים, רובם אינם משלמים.

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, אמר לאחרונה כי קצב ההכנסות השנתי של החברה כבר חצה את רף 13 מיליארד הדולר, וצפוי להתקרב ל-20 מיליארד דולר בשנה.

עם זאת, אלטמן עצמו הביע בעבר הסתייגות פומבית משילוב פרסומות במוצר, ואף אמר כי הוא "שונא פרסומות", וכי קיים סיכון לפגיעה באמון המשתמשים. עם זאת, בנובמבר האחרון הוא אמר כי החברה צפויה לנסות מודלים פרסומיים בשלב כלשהו, כל עוד יוצגו מחוץ לזרם התשובות ומבלי להשפיע על פלט המודל. ביום שישי כתב אלטמן ברשת X כי "הרבה אנשים רוצים להשתמש הרבה בבינה מלאכותית ולא רוצים לשלם, ואנחנו מקווים שמודל כזה יכול לעבוד".

נכון לעכשיו, ב-OpenAI מדגישים כי מדובר בפיילוט בלבד, שילווה באיסוף משוב ממשתמשים ובבחינה מתמשכת של חוויית השימוש. לדברי החברה, היא אינה שואפת למקסם זמן שהייה בפלטפורמה, אלא לשמור על אמון המשתמשים גם במחיר של הכנסות נמוכות יותר. עם זאת, המהלך מצטרף למגמה רחבה בענף, לאחר שגם מטא החלה לאחרונה לשלב פרסום מותאם בפלטפורמות מבוססות בינה מלאכותית.