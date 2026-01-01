1.5 מיליון דולר לעובד: כך הפכה OpenAI לשיאנית שכר היסטורית

OpenAI משלמת לעובדים יותר מכל סטארט־אפ טכנולוגי אחר בעשורים האחרונים, כך על פי נתונים פיננסיים שהציגה למשקיעים ופורסמו בוול סטריט ג'ורנל. ממוצע השכר מבוסס המניות של החברה עומד על כ־1.5 מיליון דולר לעובד, מתוך כ־4,000 עובדים שבחברה. מ־OpenAI לא נמסרה תגובה.

לשם השוואה, זהו נתון גבוה פי 7 מהשכר מבוסס המניות שגוגל חשפה בשנת 2003, לפני שהגישה בקשה להנפקה ראשונה לציבור בשנת 2004. יתרה מכך, 1.5 מיליון הדולר הם פי 34 בערך מהשכר הממוצע לעובדים של 18 חברות טכנולוגיה גדולות אחרות בשנה שקודמת להנפקה, על פי ניתוח שערך וול סטריט ג'ורנל; הניתוח סקר הנפקות ראשוניות של חברות טכנולוגיה ב־25 השנים האחרונות. נציין כי נתוני השכר הותאמו לשער הדולר ב־2025 ולוקחים בחשבון את האינפלציה.

כדי לשמור על יתרונה במרוץ הבינה המלאכותית שמתעצם, OpenAI מחלקת חבילות שכר עצומות לחוקרים ולמהנדסים בכירים, מה שהופך אותם לחלק מהעובדים העשירים ביותר בעמק הסיליקון (הרחבה בתיבה). החבילות מנפחות את הפסדי התפעול הכבדים של החברה ומדלל את בעלי המניות הקיימים בקצב מהיר.

חבילות שכר בשווי של מיליארדים

מרוץ החימוש בתחום הבינה המלאכותית התעצם הקיץ, ומעבדות פורצות דרך כמו OpenAI עמדו בפני לחץ להעלות את שכר העובדים לאחר שמנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, החל להציע חבילות שכר בשווי מאות מיליוני דולרים - ובמקרים נדירים מיליארד דולר - למנהלים בכירים ולחוקרים מחברות מתחרות.

המהלך של צוקרברג הצליח לסחוף יותר מ־20 מעובדי OpenAI, לרבות שנגג'יה זאו, אחד מיוצרי ChatGPT. באוגוסט, OpenAI העניקה לחלק מצוות המחקר וההנדסה שלה בונוס חד־פעמי, וחלק מן העובדים קיבלו מיליוני דולרים, כך דיווח וול סטריט ג'ורנל.

על פי התחזיות שהציגה OpenAI למשקיעים, הוצאות התגמול במניות צפויות לקפוץ בכ־3 מיליארד דולר בשנה עד 2030. ברקע זה, החברה הודיעה לאחרונה לעובדיה כי תפסיק את המדיניות שלפיה עובדים נדרשו לעבוד ב־OpenAI לפחות שישה חודשים לפני שחלקם באקוויטי יבשיל. התפתחות זו עשויה להוביל להעלאות נוספות בשכר.

לחץ כלכלי מתעצם ותחרות גוברת: המחיר של הישארות בצמרת | נבו טרבלסי לצד חבילות השכר שמציעה OpenAI, החברה מתמודדת עם לא מעט אתגרים. בין השאר, המתחרות רשמו את ההתקדמות הגדולה ביותר שלהן: גוגל חזרה למרכז הבמה בעקבות השקת Gemini 3, שזכה לשבחים על קפיצה ביכולות - והוביל את סם אלטמן להכריז על מצב חירום. גם מחולל התמונות החדש של גוגל, Nano Banana, הפך ללהיט לא פחות גדול. שלל דירוגי משתמשים הציבו את גוגל מעל OpenAI, נתון שבחברה עוקבים אחריו בקפדנות. במקביל, אנתרופיק ממשיכה להתחזק בשוק הארגוני עם קלוד, מוצר שממצב אותה כמתחרה מועדפת על תאגידים בזכות דגש על אמינות ושקיפות. OpenAI, שהכנסותיה נשענות בעיקר על מנויי ChatGPT פרטיים ולא על חוזים עסקיים, מוצאת עצמה מול תחרות בעלת מודל עסקי שונה. האם עלויות השימוש יעלו? בנוסף, על פי נתונים שפורסמו ב־TechCrunch, החברה הראתה עלייה חדה בשימוש של חברות ושל ארגונים עסקיים: לפי הנתונים, נפח ההודעות זינק פי 8 בשנה; השימוש ב־CustomGPTs (גרסאות ChatGPT מותאמות אישית שארגונים בונים לעצמם למשימות פנימיות) גדל פי 19; וארגונים משתמשים כיום פי 300 יותר בטוקני חשיבה - יחידות חישוב הנדרשות לפתרון בעיות מורכבות. מציאות זו מציפה שאלות על קיימות כלכלית, שכן מודלים הדורשים יותר "חשיבה" צורכים גם יותר אנרגיה ועלולים להגדיל את עלויות השימוש עבור חברות. זאת ועוד, הלחץ הכלכלי מתעצם בשל התחייבויות של OpenAI לפיתוח תשתיות מחשוב ושבבים בהיקף שמוערך ב־1.4 טריליון דולר. כדי להצדיק השקעה בקנה מידה כזה, החברה חייבת להמשיך לצמוח במהירות ולהגדיל את מספר המשתמשים וההכנסות. הדרישה של אלטמן לצד זאת, לפי דיווחים של דה־אינפורמיישן ופייננשל טיימס, העביר אלטמן בתקופה האחרונה מסר ברור: ChatGPT חייב לחזור להיות מרכז הכובד של החברה. לאחרונה, הוא ביקש לצמצם השקעות במספר פרויקטים עתידיים כדי להתמקד מחדש בשיפור המוצר שאיתו נמדד כל הקרב מול גוגל. התמונה הנוכחית המצטיירת היא של חברה הנמצאת בצומת היסטורי. השאלה שאיתה היא נכנסת לשנה הקרובה אינה רק אם תצליח לעמוד בקצב התחרות, אלא אם תצליח לאזן בין החזון המחקרי המקורי לבין הצורך והרצון להמשיך ולהיות רלוונטית. קראו עוד

כמחצית מההכנסות - שכר לעובדים

חבילות השכר של OpenAI צפוי להגיע ל־46% מההכנסות בשנת 2025, הגבוה ביותר מבין 18 החברות מלבד ריביאן, שלא ייצרה הכנסות בשנה שלפני ההנפקה הראשונה שלה. השכר מבוסס המניות של פלנטיר היה שווה ערך ל־33% מהכנסותיה בשנה שלפני ההנפקה הראשונה שלה בשנת 2020, זה של גוגל היה 15% וזה של פייסבוק היה 6%, כך עולה מהניתוח שערכה וול סטריט ג'ורנל.

השכר המבוסס על מניות של כל חברה היווה בממוצע כ־6% מההכנסות בקרב חברות הטכנולוגיה בשנה שלפני ההנפקות שלהן.