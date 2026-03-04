מנכ"ל גולדמן זאקס מופתע מתגובת השווקים למלחמה. זו הסיבה

מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, מופתע מתגובת השווקים למלחמה באיראן. "אני מסתכל על תגובת השוק, ואני למעשה מופתע שהתגובה של השוק הייתה יותר שפירה בהתחשב בהיקף העניין", אמר סולומון בנאום בפסגת עסקים בסידני.

● חלקן איבדו עשרות אחוזים, עכשיו המניות הללו קופצות בחסות המלחמה

● תשואה של מעל 400% בחמש שנים: בימים של קפיצה בנפט כדאי להכיר את המדד הזה

סולומון אמר כי שווקים נוטים להגיב בצורה שקטה לאירועים גאו-פוליטיים, אלא אם כן יש להם השפעה ישירה על הצמיחה הכלכלית - אבל עד לנקודה מסוימת.

"ישנה השפעה מצטברת של כל מה שקורה ותגובה קשה הרבה יותר. עד לנקודה זו, לא ראינו את ההשפעה המצטברת הזו", אמר סולומון. "אבל קשה מאוד לשער, כי יש כל-כך הרבה דברים שלא ידועים בשלב זה".

"אני חושב שייקח לשווקים כמה שבועות לעכל באמת את ההשלכות של מה שקרה הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני, ואני לא יכול לשער כיצד זה יתפתח", אמר.

ברקע דבריו: וול סטריט סגרה את המסחר אמש (ג') במגמה שלילית, והחוזים נסחרים היום בירידות קלות. באסיה, לעומת זאת, נרשמות ירידות חדות זה היום השלישי ברציפות. הטלטלה בנפט נעצרה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבטיח הגנה לספינות שיעברו במיצרי הורמוז.