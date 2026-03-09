ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ היישובים עם הכי הרבה אזעקות, ואלו שהייתה בהם רק אחת
היישובים שסבלו מהכי הרבה אזעקות, ואלו שהייתה בהם רק אחת

נתוני פיקוד העורף מגלים פערים גדולים בין אזורי הארץ: ישובי גוש דן מובילים עם עשרות אזעקות מאז תחילת המלחמה מול איראן, בעוד שבחלק מיישובי הנגב נשמעה אזעקה אחת בלבד

עידן ארץ 17:48
אנשים במקלט בשל מתקפת טילים מאיראן / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
אנשים במקלט בשל מתקפת טילים מאיראן / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

כמות האזעקות במערכה הנוכחית מול איראן עקפה את זו שנרשמה בכל מלחמת 12 הימים ("עם כלביא"), ומכניסה רבים למקלטים ולמרחבים המוגנים. אך לא כל האזורים בארץ שווים: דווקא מרכז הארץ מוביל בפער גדול במספר האזעקות מתחילת המלחמה, כאשר הפריפריה, ובמיוחד איזור הנגב, חווים מלחמה שקטה יחסית עם מספר חד ספרתי של אזעקות.

"הנזק הפעם לא קרוב למה שראינו בעם כלביא"

במקום הראשון, עם 75 אזעקות מתחילת המלחמה, עומדים אזורי ההתרעה רמת גן מערב וגבעת שמואל. כך על פי נתוני האזעקות שאוסף מדען הנתונים אריה איזנמן מנתונ פיקוד העורף. אך למעשה, כל אזור גוש דן לא רחוק מכך, עם 74 אזעקות מתחילת המלחמה בתל אביב מזרח, פתח תקווה, קרית אונו, רמת גן מזרח סביון וחולון. גם תל אביב מרכז, תל אביב דרום, גבעתיים, בת ים ובני ברק עם 72-73 אזעקות.

כך שסך הכל, גוש דן מטווחת באופן האינטנסיבי ביותר מכל אזור אחר בארץ, ובפער גדול: בירושלים נרשמו מתחילת המלחמה 26 אזעקות בלבד. גם רוב האזורים בחיפה עומדים על כ-30 אזעקות. ה"חזית", אם כך, עוברת הפעם דווקא בתל אביב. החזית השניה בעוצמתה היא ביישובי קו העימות על גבול לבנון, שחוטפים אש גם מכיוון חיזבאללה. מספר האזעקות שם עומד בחלק מהיישובים על בין 40 ל-50.

מהצד השני, הנגב זוכה לשקט יחסי, בייחוד האזורים הפריפריאליים ביותר בו. באר שבע, היישובים סביבה וכן גם השבטים הבדואיים באזור חווים 20-30 אזעקות, אך ככל שמתרחקים יותר מבאר שבע, כך הכמות פוחתת. בדימונה נרשמו 9 אזעקות בלבד, ירוחם עם 6, ויישובים כמו מצפה רמון, שדה בוקר, מרחב עם, קטורה ונאות סמדר חוו אזעקה אחת בלבד מתחילת המלחמה. נתוני פיקוד העורף מקשים להבין האם עדיין נשארו יישובים בהם לא נשמעה אפילו אזעקה אחת, אך אם יש - הם כנראה נמצאים באותם אזורים במרכז ודרום הנגב ובערבה.