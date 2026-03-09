האסון ביהוד והפער בין התאוריה לבין המצב האמיתי באתרי הבנייה

האסון שבו נהרג הבוקר (ב') עובד ונפצעו אחרים באתר בנייה ביהוד מפגיעת טיל איראני, ממחיש את המציאות המורכבת באתרי הבנייה ואת הפער בין ההנחיות וההיערכות לבין מה שקורה בשטח.

במקרה הנוכחי מדובר באתר של קבוצת גבאי, הבונה במקום פרויקט משרדים ומסחר שנמצא בשלבי עבודות גמר, וכבר היו בו מרחבים מוגנים קומתיים. לדברי החברה, במקום היו כמה עשרות פועלים, ורובם נכנסו לממ"ק ולא נפגעו, והמשטרה בודקת מדוע שני הפועלים שנפגעו קשה לא היו בתוך הממ"ק.

בחברה אמרו לגלובס כי ההוראות להגעה למרחב המוגן ניתנות בכל בוקר בתדריך, בכל השפות שמדוברות באתר, וכי גם הבוקר נערך תדריך כזה.

אתר הבנייה ביהוד שנפגע הבוקר מטיל איראני / צילום: דוברות מד''א

בדיווח שפרסמה קבוצת גבאי לבורסה נכתב: "החברה מעדכנת כי כתוצאה מהתקפת הטילים למרכז הארץ שהתרחשה היום בשעות הבוקר, 9 במרץ 2026, נפגע באופן נקודתי אתר בנייה של החברה ביהוד, בו מבוצעות עבודות ההקמה של פרויקט 'סקי סנטר'. לפי פרטים ראשוניים שנמסרו לחברה, האירוע אירע בזמן ביצוע עבודה באתר הבנייה, אשר פועל בהתאם להוראות והנחיות פיקוד העורף וכולל מרחב מוגן בשטחו. נכון למועד הדיווח, העבודות באתר הבנייה הופסקו באופן מיידי לצורך תחקור ראשוני של האירוע. החברה פועלת לבירור פרטים נוספים, ובשלב זה אין בידה להעריך את השלכות האירוע על הפרויקט ו/או על פעילותה העסקית".

לגלובס מסרה מהחברה: "החברה משתתפת בצערן של המשפחות על האירוע הטרגי. נסיבות האירוע נבדקות כרגע על-ידי הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשטרה, עימם החברה משתפת פעולה באופן מלא".

פניות בנוגע להיעדר מיגון

אתרי הבנייה בכל הארץ פתוחים מאז היום הראשון למלחמה, משום שענף הבנייה הוכרז כענף חיוני, אולם במגבלות שונות: מותר לעבוד רק במקומות שבהם אפשר להגיע בזמן ההתרעה המותר למרחב מוגן תקני. הוראות פיקוד העורף מפרטות כי מדובר במרחב מוגן מוגמר שמותקנות בו פרטי מסגרות, חלון ודלת. בפרויקטי תשתית שבהם אין ממ"דים או ממ"קים, יש מקומות שבהם הביאו מיגוניות ניידות או שכרגע לא עובדים.

לפיכך, לכאורה מותר לאתרים לפעול אם העובדים יכולים להגיע למרחב מוגן בתוך זמן ההתרעה, ואם הם מקבלים תדריך בשפה שלהם. בפועל, בענף הביצוע מספרים כי המציאות נראית אחרת. חלק מהעובדים ממהרים לצאת ולחזור לעבודה עוד לפני קבלת אישור מפיקוד העורף, או שאינם נכנסים כלל. תדריכי בוקר מקובלים בחברות הגדולות, אולם בחברות הקטנות יותר לא מקפידים עליהם גם בימי שגרה.

במוסד לבטיחות ולגהות מפעילים באופן קבוע את מוקד "קו לחיים" שמקבל פניות בנוגע לבטיחות בעבודה, ושם מציינים כי המוקד קיבל פניות בנוגע להיעדר מיגון בחלק מהאתרים. המשמעות היא שעובדים מתבקשים לעבוד גם במקומות שאין בהם מיגון או שאי-אפשר להגיע אליו בזמן.

העגורנים: עדיין אסור להפעיל מלמטה

בימים הראשונים של המלחמה נאסר על המנופאים לעלות למרומי העגורן, ומשמעות הדבר שאתרי בנייה שנמצאים בשלב השלד הושבתו לגמרי. באתרים שנמצאים בשלבים מתקדמים יותר אפשר היה להתקדם למשך כמה ימים בלי העגורן בעזרת חומרים שהוטענו מראש, אולם כעבור כמה ימים הם נתקעו.

גורמים בענף מציינים כי כל יום שבו האתר סגור עולה עשרות אלפי שקלים. במינהל הבטיחות בוחנים אפשרות להתיר הפעלת עגורנים מהקרקע בזמן חירום, ובשבוע שעבר אף פרסמו טיוטת תקנות לכך להתנגדויות הציבור, אולם ההחלטה על כך טרם התקבלה.

בינתיים הוחלט לאפשר להפעיל עגורנים גם מלמעלה - בתנאי שהמפעיל יכול להספיק לרדת ולהיכנס למרחב מוגן בזמן התרעה. בכיר בענף הביצוע אומר לגלובס כי במקרים רבים מהזמן האחרון, העגורנאים שירדו לצורך כניסה למרחב מוגן אינם מעוניינים לחזור, ובימים האחרונים התפתחה תופעה של תשלום נוסף לעגורנאים כדי להמשיך בעבודה אחרי הפסקה.

התאחדות הקבלנים: ללא מיגון אין לקיים פעילות

מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ, יגאל סלוביק, מסר: "התאחדות הקבלנים בוני הארץ מביעה צער עמוק על האירוע הקשה שאירע הבוקר באתר בנייה בעיר יהוד, שבו נהרגו שני עובדים כתוצאה מפגיעת טיל שנורה מאיראן. ענף הבנייה כולו מרכין ראש ומשתתף בצערן הכבד של משפחות ההרוגים. אנו שולחים תנחומים למשפחותיהם בשעה קשה זו".

בהתאחדות מדגישים כי "באתרי בנייה שבהם לא ניתן לעמוד בדרישות המיגון ובהנחיות הבטיחות, אין לקיים פעילות. חייהם וביטחונם של העובדים עומדים מעל לכול".