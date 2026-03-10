תחזיקו חזק: הבורסה בתל אביב בדרך ל"תנודתיות חריגה"

לאחר ירידות חדות בבורסות אסיה בראשית השבוע ולנוכח צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט, הצטרפה גם בורסת בת"א למגמה העולמית עם ירידות חדות ביום שני. זאת לאחר שבשבוע שעבר "התעלמה" הבורסה המקומית מהירידות מעבר לים, וזינקה על רקע תחילת המערכה מול איראן במעל 5%. יש לציין כי בניגוד לאופוריה ששררה בשוק התל אביבי במהלך ימי מבצע "עם כלביא" אשתקד, למערכה הנוכחית מול איראן הוא הגיע בתמחור שיא, לאחר עליות חדות במדדים שהוסיפו עשרות אחוזים מאז.

● שלוש המניות היחידות שעלו היום במדד ת"א 35

● בעולם מתחילים לתמחר העלאות ריבית, ותרחיש האימים של JP מורגן

על רקע ירידה של כ־3% במדד ת"א 35 בשעות אחר הצהריים, חלק ממנהלי ההשקעות המקומיים תוהים האם מדובר בתגובה נקודתית לזינוק במחיר הנפט, שמרעיד את בורסות העולם ומעורר חשש שיוביל להתפרצות אינפלציונית בארה"ב ובאירופה, או בשינוי מגמה לאחר שנה שבה זינק מדד הדגל במעל 70%. מעבר לכך, גם המערכה המתמשכת ושטף האזעקות לנוכח מטחי הטילים מאיראן, מעיבים על המסחר המקומי.

ליאור אלג'ם, מנהל מחלקת מחקר ני"ע בבנק דיסקונט, אומר לגלובס כי "התקופה הקרובה תהיה מבחן אם מדובר בהיפוך מגמה בשוק הישראלי. ההנחות שלנו תומכות באפשרות שמדובר בתיקון טבעי ובריא למהלך העליות שאפיין אותו בשנה אחרונה, בעיקר כיוון שעוגני הכלכלה הישראלית ממשיכים להפגין חוסן יוצא דופן גם תחת אש".

לדבריו, "מנועי צמיחה של המשק הישראלי רחוקים מלהיעצר: הבנקים, שמשקפים את הכלכלה, מציגים תוצאות חזקות המעידות על אמון ביציבות המערכת. התעשייה הביטחונית נהנית מביקושי שיא גלובליים, וענף הגז מציג עוצמה מרשימה, דווקא בימים אלו של מתיחות אנרגטית עולמית. למשוואה זו יש להוסיף את ההשקעה המסיבית בתשתיות הציבוריות".

אלג'ם מדגיש כי "המשק הישראלי כבר הוכיח בעבר כי הוא מאומן היטב בשמירה על המשכיות עסקית מלאה גם בתנאי לחימה". לכן, בטווח הזמן היותר מתקדם, "לדעתנו, ישראל צפויה לצאת מהאירוע כשהיא מחוזקת יותר. ביסוס מעמדה כמעצמה ביטחונית, טכנולוגית ואנרגטית אזורית, עשוי להיות הקטליזטור להעמקת 'הסכמי אברהם' וליצירת הזדמנויות כלכליות חדשות.

"כמובן שאין להקל ראש בסיכונים - מדובר באירוע בעל השפעה גלובלית שעשוי להעיב על הכלכלה העולמית כולה. תנודתיות צפויה ללוות אותנו בטווח הנראה לעין, אך עבור המשקיע הסבלני, יסודות הכלכלה הישראלית נותרו איתנים".

גם בבית ההשקעות תמיר פישמן התייחסו לירידות החדות ביום ב': "כמו כמעט בכל מלחמה בעבר, הרגעים הראשונים מלווים לעיתים בתחושה כמעט אופורית. כמו מסיבה כשברקע נשמעים תופי המלחמה", אומרים שם. "אבל מהר מאוד המציאות מתחילה לנגן בקצב שלה. בימים הקרובים צפויה תנודתיות חריגה בשווקים", מה שמביא לשורה התחתונה למשקיעים, לפיה "בימים כאלה עדיף שלא לבצע מהלכים דרמטיים - לא בתיק הפנסיוני ולא בתיק ההשקעות. אלה ימים של סבלנות ומשמעת השקעתית".

"קשה מאוד להעריך אם אנו לקראת מפנה בשוק המניות", מוסיף פעיל ותיק בשוק. "יש פה הרבה רעשי רקע ובסוף זו החלטה של בן אדם אחד - נשיא ארה"ב טראמפ. הוא יכול לסגור את האירוע הזה בעוד שבוע, אולי שבועיים או בעוד חודש. זה תלוי בהחלטה שלו. כרגע העצבנות גדולה מאוד ומיובאת גם מחו"ל".

בבורסה בת"א עצמה התייחסו לשילוב הגורמים השלילי שפקד את השוק: "הצטרפות שיבוש הבינה המלאכותית (AI) והשפעותיו על השווקים למשבר אנרגיה וחריקות בעולמות האשראי החוץ בנקאי, שקיבלו ביטוי בעצירת פדיונות בקרנות אשראי גדולות בעולם, מחייב זהירות רבה בניהול ההשקעות", ציינו שם.

עוד הוסיפו בבורסה כי "כלכלת ישראל אמנם עצמאית אנרגטית, ולפיכך היא פגיעה פחות לזינוק החד במחירי הנפט והגז. אולם פגיעה בצמיחה הכלכלית בעולם עלולה לזלוג לצמיחה המקומית. בנקודת הזמן הנוכחית זהירות ומשמעת הן מילות המפתח, זאת כאשר המלחמה באיראן ותוצאותיה יקבעו את המגמה בטווח הזמן הבינוני".

גם בבורסה מזכירים כי "הניסיון מלמד שהשווקים מתקנים בעוצמה ירידות לאחר מלחמה, ולפיכך הניסיון לתזמן ירידות שערים או עליות נועד ככל הנראה לכישלון. תנודתיות וחוסר ודאות הם 'המסים' שהמשקיעים נדרשים לשלם על התאבון להשקעה בנכסי סיכון".

מגזר השבבים חוטף

בפתיחת המסחר בת"א התרחשה "פתיחה אנגלית", מצב שבו תנודות חדות מדי במדדים עוצרות את מחשב המסחר למספר דקות. במוקד האירוע עמדו הירידות החדות בשלוש מניות שבבים דואליות שנכללות במדד הדגל המקומי.

כך, קמטק , טאואר ונובה רשמו ירידות חדות של 4%-9% בשעות אחר הצהריים (ב'). חלק מהצניחה מיוחסת לירידות בוול סטריט בסוף השבוע, שם מדד מניות השבבים (SOX) ירד בסיכום השבוע שעבר בכ־7% - ביצועי חסר לעומת המדדים המובילים שגם הם ירדו (מדד S&P 500 לדוגמה ירד ב־2%).

נובה וקמטק הן יצרניות של מערכות לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים, וטאואר היא יצרנית שבבים. הירידות החדות ביום ב' הגיעו אחרי עליות יפות במניות, כשלמשל טאואר עלתה בשנה האחרונה ב־142%, קמטק ב־82% ונובה ב־56%.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, הסביר שהירידות במניות השבבים מגיעות על רקע הירידות החדות בבורסות אסיה: "בורסות קוריאה ויפן, אחרי ראלי של עשרות ומאות אחוזים, מתממשות. הסיבה לכך מוצדקת, כי שתי המדינות תלויות מאוד בנפט, שמגיע בעיקר מהמפרץ", מסביר וסצ'ונוק. "הנפט הזה הוא הדלק לתעשיות האלקטרוניקה המפוארות במדינות האלה. אם אנחנו צופים מחסור במקורות אנרגיה במדינות אסיה, מן הסתם יש לזה השפעה שלילית על תעשיית השבבים".

לדברי וסצ'ונוק, במניות השבבים המקומיות יש כרגע סנטימנט שלילי, "אחרי שהמניות עשו מהלכים נדירים. מבחינת המשקיעים, זה לקחת כסף מהשולחן במצב של אי־ודאות, וזה נראה לי מובן לגמרי".

עם זאת, הוא מעריך שתעשיית השבבים לא תיפגע: "היפנים, הקוריאנים והטייוואנים יעילים, והם ימצאו את הדרך. הם יקבלו נפט ממקור אחר, אולי אוסטרליה או ארה"ב, וישלמו קצת יותר. הבעיה הזו לא תמשיך להכביד לנצח".

ירידה חדה בביטוח

מי שעוד הוביל את הירידות במהלך יום המסחר היה מדד ת"א־ביטוח, הרגיש במיוחד לביצועי הבורסה (ומהווה מעין אופציה עליה). בעוד שמדד הדגל המקומי ת"א 35 ירד אחר הצהריים בכ־3% כאמור, מדד מניות הביטוח נפל בכ-6%. שני המדדים עדיין רושמים עם זאת תשואות מרשימות של 16% ו־27% מתחילת השנה.

גם מניות הקניונים עזריאלי, מליסרון וביג נסחרו בירידות של 2%-4% על רקע הירידה החדה בפעילות הקניונים, וכמותן רשתות האופנה שמושפעות מאותה מגמה - אורבניקה, פוקס וקסטרו. אחת המניות היחידות שנסחרו בעליות במדד המוביל הייתה ענקית התעשייה הביטחונית אלביט, שהשלימה עלייה של כ־18% מתחילת השבוע שעבר, וביססה את מעמדה כחברה הישראלית הגדולה ביותר במונחי שווי שוק.