למה מפקד חיל האוויר טס בעצמו בשמי איראן?

בתקופת המלחמה, מדור המשרוקית של גלובס יתמקד בביאור סוגיות אקטואליות ובמתן הסברים עובדתיים על ענייני השעה, בצד בדיקות של אמירות אקטואליות

לא מעט גבות הורמו למשמע הידיעה שמפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, השתתף בתקיפות בשמי איראן. אלוף בר הוא הקצין הבכיר ביותר של צה"ל אשר טס למשימת תקיפה מעל טהרן. הוא הטיס מטוס F15 והשתתף בתקיפה של גורמי שלטון באיראן.

● שאלת השעה | הממריץ שטייסים לוקחים בגיחות לאיראן מעורר מחלוקת בקרב רופאים

● שאלת השעה | למה התקצר זמן ההתרעה לפני אזעקה?

● שאלת השעה | למה הטילים מאיראן לא מכוונים למטרות רגישות?

גם ביוני האחרון, במהלך מבצע "עם כלביא", אלוף בצה"ל השתתף בתקיפות בשמי איראן. היה זה כשראש אגף התקשוב, אלוף אביעד דגן, הטיס מטוס F16 סופה. באותה תקיפה גם השתתף במסגרת שירות מילואים האלוף (מיל') טל קלמן, שהיה בעברו ראש אגף אסטרטגיה וראש להק המטה בחיל האוויר. ובכלל, לתקשורת נמסר כי במהלך התקיפות בשמי איראן משתתפים כל המפקדים הבכירים של חיל האוויר - בהם מפקדי הבסיסים ומפקדים בכירים במטה החיל.

"בישראל טיסה של בכירים ופעולות מבצעית זה דבר מקובל מאוד", אומר תא"ל (מיל') מיקי בר, לשעבר ראש להק אוויר למסוקים ומפקד בסיס פלמחים. "בחיל האוויר מפקדים בכירים טסים טיסות מבצעיות - זה חלק מהדוגמה האישית. מעבר לכך, זאת דרך לדעת מה קורה בשדה הקרב הדינמי".

גם כשזה מגיע לקודקוד, מפקד חיל האוויר בעצמו? לפי בר, "מפקד חיל האוויר בהחלט יכול להיות בקו הראשון של הקרבות - זה לא נדיר, וזה אכן קורה. אבל בגלל כובד ההשלכות של פגיעה בו, בדרך־כלל לא תמצא אותו במשימה הכי מסוכנת".

אז בישראל השתתפות אקטיבית של מפקד חיל האוויר במבצעים היא לא דבר חריג. ומה לגבי העולם? "בהיסטוריה זה היה יותר מקובל", בר מציין, "אבל במלחמות המודרניות פחות. לכן, כיום הנוהג שיש בחיל האוויר הישראלי הוא נחשב די קיצוני".

לדבריו, "הדוגמה הקרובה ביותר למודל הישראלי היא שווייץ. שם יש חיל אוויר שנסמך משמעותית על אנשי מילואים, כך שיכול להיות שם בכיר מילואימניק - כמו מפקד טייסת - שטס טיסה מבצעית. זה די דומה למילואים פה, כשגם כאן סגני אלופים במיל' טסים טיסות מבצעיות. אך בניגוד לישראל, בשווייץ המשתתפים במבצע כנראה לא יהיו בכירים מאוד".

באופן כללי, יש שונות די גדולה בין המודלים הקיימים בחילות האוויר השונים. "בחיל האוויר האמריקאי", בר מציין, "ככל שאתה עולה בדרגה, אתה הולך ומתרחק מהטיסה המבצעית. תת־אלוף מפקד נושאת מטוסים יכול להיות בטיסה מבצעית, אבל הוא לא ממש בקו הראשון. בערך בדרגת אלוף־משנה (רמת מפקדי בסיסים) יש עדיין טיסות מבצעיות, אבל טייסים בדרגות יותר בכירות כבר עוברים להיות במינהלה ובמטה, והם מפסיקים לטוס טיסות מבצעיות. שם זה לא מקובל לשמור על כשירות מבצעית.

"בגרמניה המצב דומה. כשאתה בכיר מאוד, אתה לא טס טיסות מבצעיות, אבל יכול להיות שאתה טס לפעמים. מפקד חיל האוויר הגרמני יהיה בטיסות אימונים, אבל לא יצא ל־combat mission, גיחה קרבית. גם בצרפת לא מקובל שבכירים יטוסו בטיסות מבצעיות, אלא לכל היותר בטיסות אחרות, בעיקר כדי להראות שהם לוקחים חלק".

"בבריטניה", בר ממשיך, "באזור הקולונל, בין סא"ל לאל"מ, מפסיקים לטוס טיסות מבצעיות ועוברים למטה, ושם לא טסים. כך גם המצב במדינות דרום אמריקה כמו קולומביה, ברזיל וצ'ילה - כשאתה לא בטייסת עצמה, אתה מפסיק לטוס. בהודו מפקדי בסיס עדיין יכולים לטוס בטיסות מבצעיות, אבל כאלה שאינן מסוכנות ושאינן חודרות לשטח אויב - למשל סיורים בחופים".