שלוש המניות היחידות שעלו היום במדד ת"א 35

הבורסה התל אביבית ננעלה ביום שני בירידות שערים חדות, כאשר מדד ת"א 35 חתם את המסחר בירידה של כ-3%. לאחר נפילות בבורסות בעולם, על רקע עליית מחיר הנפט, ומנגד מגמה שלילית במניות השבבים ואלה שמושפעות מהבינה המלאכותית, הגיעה המגמה השלילית גם לתל אביב - אשר מושפעת גם מהמערכה באיראן וחוסר הבהירות לגבי מועד סיומה.

● הנפט בשיא של 4 שנים ובעולם מתחילים לתמחר העלאות ריבית

● חברת בריאות הנפש שהוקמה בישראל ונמכרת ב-835 מיליון דולר

אולם, שלוש מניות עדיין חתמו את המסחר בעליות שערים. מי שזינקה בשיעור החד ביותר היא חברת איי.סי.אל (בעברה: כיל), המפיקה אשלג מים המלח שמשמש להפקת דשנים לחקלאות. החברה, שנסחרת בשווי שוק של 21 מיליארד שקל בתום המסחר, מושפעת מהמלחמה באיראן, בכך שתנועת האוניות במפרץ הפרסי הצטמצמה דרמטית. קטאר היא אחת ממפיקות האשלג הגדולות בעולם והמשלוחים שלה משובשים כעת בשל המצב במיצרי הורמוז. האפשרות שמחיר הדשנים יזנקו משמעותית משפיעה לחיוב על המניה. עם זאת, המניה עדיין ירדה ב-21% בסיכום השנה החולפת.

נייר ערך נוסף שעלה הוא מניית נאוויטס פטרוליום של גדעון תדמור, שטיפסה ב-1.1%. עיקר התמחותה של נאוויטס הוא בהפקת נפט גולמי בצפון ובדרום אמריקה. מאגר שננדואה במפרץ אמריקה החל אשתקד בהפקה מסחרית של נפט, והחברה נמצאת בשלבי פיתוח של מאגר לא רחוק מאיי פוקלנד בדרום אמריקה. בשל כך, כל זינוק במחיר הנפט אמור להשפיע על השותפות לחיוב. יחידת ההשתתפות של נאוויטס טיפסה ב-57% בתוך שנה.

מנייה שלישית שטיפסה היא של אורמת טכנולוגיות . המניה עלתה בשיעור מתון של כ-0.3%. מדובר בחברה שמפיקה אנרגיה בתחנות גאותרמיות, שמהווה חלופה נקייה לאנרגיה שמופקת מהנפט. כל זינוק במחיר הנפט מעלה את האטרקטיביות בהפקת אנרגיה בטכנולוגיה של אורמת, מה שכנראה עודד את המשקיעים לרכוש את מניותיה. בשנה האחרונה, עלתה מניית אורמת ב-39% לשווי שוק של 19 מיליארד שקל.

מניית אלביט מערכות נסחרה גם היא במשך רוב היום בטריטוריה חיובית, אך לבסוף חתמה את המסחר בירידה קלה בלבד (0.3%-). הענקית הביטחונית היא החברה הישראלית השנייה בגודלה בבורסה (אחרי פאלו אלטו, שעדיין לא כלולה במדדים המובילים) ונסחרת בשווי שוק של כ-130 מיליארד שקל. הצפי לריבוי הזמנות למערכות הנשק וההגנה של אלביט הקפיץ את המניה במהלך המסחר במעל ל-4%, אך לבסוף היא סיימה כאמור בירידה קלה. אלביט היא עדיין אחת המניות הלוהטות בשוק, שעלתה ב-51% מתחילת השנה וב-117% בשנה החולפת.

בבנק הדיגיטלי וואן זירו מסרו כי מניתוח שערכו של 10 המניות ומדדי המניות הפופולריים בקרב לקוחות הבנק, "ניתן לראות את מניית אלביט מערכות, שגם היא מושפעת ישירות מהמתיחות ביטחונית". לגבי אותה מניה, מסרו שם כי "נרשם יחס מובהק של 7.5 קונים על כל מוכר. הנתון הזה מעיד על קונצנזוס רחב בקרב המשקיעים וביטחון גבוה בסקטור הביטחוני הישראלי, מגמה שמשתקפת היטב גם בשטח, כאשר הפכה אלביט לחברה הישראלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר".