חברת בריאות הנפש שהוקמה בישראל ונמכרת ב-835 מיליון דולר

חברת Talkspace, שמציעה טיפול נפשי וירטואלי, נמכרת בפרמיה של כ-10% על מחיר הנעילה בסוף השבוע בנאסד"ק. מחיר המניה בעסקה הוא 5.25 דולר, ומשקף לחברה שווי פעילות של 835 מיליון דולר. המניה עולה כעת במסחר וסוגרת את רוב הפרמיה, מה שמצביע על אמון גבוה בהשלמת המכירה. הרוכשת בעסקה היא חברת שירותי הבריאות Universal Health Services שנסחרת בשווי של כ-11.3 מיליארד דולר, ומנייתה יורדת בעקבות הרכישה.

טוקספייס היא חברה אמריקאית, שפעילה בארה"ב ומספקת את שירותיה באמצעות תוכניות ביטוחי בריאות, הטבות מעסיק וכדומה. היסטורית, לחברה יש קשר ישראלי משמעותי: היא הוקמה על־ידי בני הזוג אורן ורוני פרנק (אורן היה בעברו מנכ"ל משרד הפרסום מקאן), שהובילו אותה ב-2021 למיזוג עם חברת SPAC בוול סטריט, בשווי שעמד אז על 1.4 מיליארד דולר.

הפלטפורמה שפיתחה טוקספייס מאפשרת חיבור בין מטופלים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים, כך שיוכלו לתקשר בווידאו או בצ'אט - מה שהתאים מאוד למגמות הריחוק החברתי בזמן מגפת הקורונה, ועורר ציפיות לצמיחה מהירה. אולם בדיעבד, כמו חברות טכנולוגיה רבות שהתמזגו באותה תקופה באמצעות SPAC, גם שווי החברה צנח בחדות בהמשך והגיע בשפל לפחות מ־100 מיליון דולר. בהמשך עזבו המייסדים את החברה.

קשר ישראלי נוסף

המכירה מתבצעת בפרמיה צנועה יחסית על מחיר המניה, ובשווי נמוך מזה שבו מוזגה החברה ל-SPAC ב-2021. עם זאת, מי שהחזיק במניה בשפל של 2023 עשוי להיות מרוצה מהמהפך שעברה החברה מאז.

תחת ניהולו של המנכ"ל הנוכחי, ד"ר ג'ון כהן, שינתה החברה את האסטרטגיה העסקית שלה. במקום להתמקד בצרכן הסופי, היא פנתה לשיתופי פעולה עם חברות ביטוח ומעסיקים, לקבלת כיסוי שיאפשר למשתמשים בה לקבל החזריםץ

לפי נתוני טוקספייס, בשנת 2025 סיפקו המומחים בפלטפורמה יותר מ־1.6 מיליון טיפולים, והכנסות החברה הסתכמו ב־229 מיליון דולר.

גם כיום נותר לחברה קשר ישראלי דרך בעלי מניות ודירקטורים. קרן ההון־סיכון הישראלית Qumra, שהשקיעה בחברה עוד לפני ההנפקה, מחזיקה לפי הדיווח האחרון בכ־5.1% מהמניות - נתח ששוויו בעסקה הנוכחית עומד על כ־45 מיליון דולר.

ארז שחר מקרן Qumra משמש דירקטור בחברה, ודירקטורית נוספת היא ליאת בן־צור, לשעבר בכירה במיקרוסופט. בעלי מניות נוספים מישראל מימשו את החזקותיהם לאורך השנים וכבר אינם בעלי עניין.

העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות ולאישורים רגולטוריים. מנכ"ל החברה ג'ון כהן מסר: "בשנים האחרונות, טוקספייס הפכה מחלוצה בתחום הפונה ישירות אל הצרכן לפלטפורמה מקיפה בתחום הבריאות ההתנהגותית שמקבלת אמון מצד מטופלים, מעסיקים, ספקים ומבטחים. העסקה משקפת את הצעד ההגיוני הבא בהרחבת הגישה לשירותים באיכות גבוהה בתחום בריאות הנפש, ושילוב טיפול וירטואלי בתוך אקוסיסטם הבריאות הכללי".