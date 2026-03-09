האם אי אלמוגים קטנטן במפרץ הפרסי ישנה את פני המערכה כולה?

האם אי אלמוגים קטנטן במפרץ הפרסי יוכל לשנות את פני המערכה כולה? את השיקול הזה עורך ודאי הצבא האמריקאי בימים אלה, כשהוא בוחן את האפשרות להשתלט על האי ח'ארג. האי ממוקם כ-20 קילומטר מדרום לאיראן בים הפרסי, ומסוף הנפט שבו אחראי לפי ההערכות על בין 90%-98% מכלל הנפט המיוצא מאיראן. עד כה האי אינו נפגע, למרות חשיבותו האסטרטגית.

● צים צופה לחץ על תעריפי ההובלה ב-2026 אך לא מספקת תחזיות מלאות

● השווקים קורסים: "כלכלת העולם מתקרבת למצב שלא הכירה זה שנים"

במשך שנים נחשב האי לנקודת התורפה המרכזית של תעשיית הנפט האיראנית: עם יכולת טעינה ופריקה של 7 מיליון חביות ליום, הוא משמש כמקום שאליו מוזרם ובו נאגר הנפט האיראני וממנו ואליו מפליגות מכליות הייצוא. בשל כך, מעריכים אנליסטים בכירים לכלי תקשורת בארה"ב, בהם ה-CNBC, טראמפ ודאי בוחן את האפשרות להשתלט עליו. טראמפ ושר המלחמה שלו, פיט הגסת', לא שללו שימוש בכוחות קרקעיים, ובשלב זה די ברור שהשימוש בהם עשוי להיות מצומצם - לצורך מבצע מיוחד כמו איתור והשמדת החומר הבקיע המסתתר במעמקי אחד מהמתקנים הגרעיניים, או השתלטות מהירה על האי ח'ראג.

אפשרות להתמקח מול האיראנים

כיבוש וההחזקה באי היא לא משימה פשוטה, ודאי לא קצרה וחד פעמית כמו חטיפת נשיא ונצואלה ניקולס מאדורו. מדובר באי מבוצר בשטח כולל של כ-25 קמ"ר, כאשר גם לאחר שתושלם המשימה - הוא יעמוד בקרבת החוף האיראני ויהפוך למטרה לירי של טילים קצרי טווח, כטב"מים ורחפים.

ההשתלטות עשויה גם להיות הימור נוסף על מחירי הנפט - אין ספק שהיא תשים בידי האמריקאים עכב אכילס איראני משמעותי, אך לא תסייע בהכרח לפתיחת מצרי הורמוז או לשחרור שרשרת הערך של יצור הנפט באיראן ובמדינות המפרץ בכלל. לפיכך, לא ברור שכיבוש "נקודת החנק", כפי שכינה אותה מנכ"ל בית ההשקאות VanEck, יאן ואן-אק, יוכל לסייע לארה"ב להגשים את מטרותיה או לחלופין להוריד את מחירי הנפט.

עם זאת, כיבוש האי יספק לאמריקאים אפשרות להתמקח אל מול איראן, ולהציע את החזרת האי בתמורה לויתורים אחרים כמו תוכנית הגרעין או יעד אסטרטגי אחר. לפיכך, ההערכה היא כי כיבוש האי ח'ראג עשוי להתקיים רק כאשר האמריקאים ירגישו שבקרב האיראנים קיים מנהיג פרגמטי שאכן ניתן להתמקח איתו.

כך או כך, חוזי הנפט הגולמי עלו הבוקר לרמתם הגבוהה ביותר מאז שנת 2022 בעקבות הפגיעה בתנועה במצרי הורמוז והפגיעה במתקני הפקת נפט כל רחבי המזרח התיכון. מחיר חבית נפט מוערכת כעת ב-103 דולר, לאחר שבתחילת השנה עמדה על כ-60 דולר בלבד.