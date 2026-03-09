חברת התובלה הימית צים מסכמת את שנת 2025 עם תוצאות שקרובות יותר לרף העליון של תחזית החברה. מאז סיום 2025 קרו אירועים רבים בחברה ובסביבת הפעילות שלה, ובראשם העסקה למכירת צים ב-4.2 מיליארד דולר לידי הפג-לויד הגרמנית וקרן פימי (שכפופה לאישור מדינת ישראל) וכן תחילת המבצע הצבאי מול איראן, שצמצם משמעותית את התובלה האווירית ושיבש גם את התובלה הימית לישראל.

בגלובס נחשף השבוע כי צים הקפיצה את מחירי התובלה שלה בקווים לישראל על רקע המלחמה באיראן, כולל התייקרות של כ-850 דולר למכולה בקווים מהמזרח ואל המזרח, ושל 1,600 דולר למכולות גדולות יותר. זאת על רקע התייקרות עלויות הביטוח, הדלק ועקיפת מסלולים על רקע המצב במפרץ. לא רק צים ייקרה את התעריפים שלה - עשו זאת חברות נוספות ובהן הפג-לויד שרוכשת את צים. צים גם הודיעה עם פרוץ המבצע שהיא מעמידה את האוניות והתשתיות שלה לטובת הצרכים הלאומיים של מדינת ישראל, והאוניות יופנו בעדיפות ראשונה להעברת מטענים מכל מקום בעולם לישראל.

בשנת 2025, על רקע מגמות חלשות בשוק, צים רשמה ירידה של 18% בהכנסות ל-6.9 מיליארד דולר, ורווח נקי של 481 מיליון דולר לעומת 2.15 מיליארד דולר ב-2024. ברבעון הרביעי עמד הרווח הנקי על 38 מיליון דולר - ירידה של 93% לעומת הרבעון המקביל.

ה -EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הגיע ל-2.17 מיליארד דולר וה -EBIT המתואם (רווח בנטרול ריבית ומס) ל-885 מיליון דולר, בהתאם לתחזיתשפורסמה ברבעון הקודם. התזרים החופשי הסתכם ב-2 מיליארד דולר, מתוכם 232 מיליון דולר ברבעון הרביעי. בסוף השנה החוב נטו של החברה עמד על כ-2.9 מיליארד דולר ובקופת המזומנים שלה היו כ-2.8 מיליארד דולר.

הפרמטרים התפעוליים מצביעים על כך שברבעון הרביעי של 2025 צים הובילה 898 אלף מכולות (TEU), ירידה של 8.6% מהרבעון המקביל, ובשנה כולה הירידה הייתה של 2.3% לכ-3.66 מיליון מכולות. מחיר התובלה הממוצע עמד ב-2025 על 1,551 דולר, ירידה של 17.9% משנה קודמת, וברבעון הרביעי המחיר הממוצע היה נמוך יותר, 1,333 דולר, ירידה של 29.3% מרבעון מקביל.

"מאמינים בחוסנו של המודל העסקי"

בלי קשר להתייקרויות האחרונות על רקע המלחמה, צים צופה המשך לחצים על תעריפי ההובלה גם ב-2026 אך לא מספקת תחזית מלאה על רקע מכירת החברה. עם זאת, המנכ"ל אלי גליקמן אמר כי "אנו מאמינים בחוסנו של המודל העסקי שלנו. עם צי מודרני ויעיל יותר, ובשילוב אסטרטגיית ניהול הצי הגמישה שלנו, אנו ערוכים היטב להגיב במהירות לשינויים בתנאי השוק". גליקמן הוסיף שעד השלמת המכירה, המותנית בקבלת אישורים רגולטוריים ובהם אישור ממשלת ישראל, החברה ממשיכה להיות מחויבת לאסטרטגיה שלדבריו הפכה את צים למובילה חדשנית בענף.

בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי של 2025, צים תחלק דיבידנד של 88 סנט למניה (106 מיליון דולר). גליקמן ציין כי "מאז ההנפקה הראשונית של החברה לציבור (IPO) בינואר 2021, חילקנו לבעלי המניות סכום דיבידנדים בהיקף כולל של 5.8 מיליארד דולר, למעלה מפי 25 הסכום שגויס בהנפקת החברה. בכפוף להשלמת המיזוג המוצע עם הפג-לויד, סך המזומן שיוחזר לבעלי המניות יגיע לכ-10 מיליארד דולר".

לדבריו, "על רקע המלחמה הנמשכת עם איראן, ביטחונם ורווחתם של העובדים הינם בראש סדר העדיפות שלנו. למרות הנסיבות המאתגרות, העובדים שלנו מפגינים חוסן ראוי להערכה בעודנו פועלים יחד לשמירה על רציפות עסקית ועל מתן שירות אמין ללקוחותינו". נזכיר, שעובדי צים פתחו בשביתה על רקע העסקה למכירת החברה, בשל החשש למהלכי התייעלות ופיטורים, צמצמו בהצשך את השביתה בעקבות מגעים עם ההנהלה, והפסיקו לשבות כשהחל המבצע באיראן.

צים נסחרת בבורסת ניו יורק לפי שווי שוק של 3.35 מיליארד דולר. מניית החברה נסחרת במחיר נמוך ב-20% מהמחיר בעסקת המכירה, על רקע ספקנות המשקיעים בנוגע להשלמת העסקה והזמן הרב שעוד נותר לבדיקתה. כזכור, למדינת ישראל יש בצים "מניית זהב" שנועדה לשמור על האינטרסים הלאומיים, ואישור המכירה מותנה בהסכמת המדינה לכך.