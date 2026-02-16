עסקת צים נחתמה והשווי הסופי נחשף

עכשיו זה רשמי: חברת התובלה הימית צים נרכשת על-ידי Hapag-Llyod מגרמניה וקרן פימי הישראלית, בעסקה של 4.2 מיליארד דולר - 35 דולר למניה, פרמיה של 58.5% על מחיר המניה בניו יורק בסוף השבוע האחרון. בעוד שאתמול הערכות היו כי העסקה תיסגר לפי שווי של 3.7 מיליארד דולר, השווי הסופי של העסקה יעמוד, כאמור, על כ-4.2 מיליארד דולר. לפי הודעת פימי, השלמת העסקה בכפוף לאישורים רגולטוריים ואישור בעלי המניות צפויה עד סוף 2026.

העובדה שהפג-לויד, חברת התובלה החמישית בגודלה, מבקשת לרכוש את צים, נחשפה בגלובס בחודש דצמבר האחרון. מניית הפג-לויד ירדה במהלך המסחר בבורסה בפרנקפורט ב-4.5% על רקע הפרסומים שתרכוש את צים. החברה נסחרת בשווי של כ-20.2 מיליארד אירו.

הרכישה מגיעה לאחר תהליך בחינה אסטרטגי שערך דירקטוריון צים, בראשותו של יאיר סרוסי, לאחר שדחה שתי הצעות לרכישת החברה שהגיש מנכ"ל צים, אלי גליקמן, יחד עם איש העסקים רמי אונגר. עסקת הרכישה כפופה לאישורים שונים, ובהם גם אישור המדינה, שמחזיקה ב"מניית זהב" בצים. כבר אתמול, על רקע פרסומים בנוגע לעסקה, שלחה גלית וידרמן, סגנית בכירה למנהל רשות החברות, מכתב לסרוסי ובו כתבה כי הגורם שמתכוון לרכוש את מניות צים צריך לפנות לרשות החברות הממשלתיות, כנדרש בהתאם להוראות מניות המדינה, בצירוף כלל המידע.

עוד היא הוסיפה, כי יש לפרט על הכוונה לפיצול צים ולהתייחס לעמידת הפיצול בקנה אחד עם הוראות מניית הזהב. הכוונה היא לכך שיש שתי רוכשות בעסקה: קרן פימי, בראשות ישי דוידי, צפויה לרכוש את כל הפעילות שקשורה לישראל, מטה החברה ואחריות על הקשר עם המדינה, יחד עם מאות עובדי צים ו-16 אוניות שבבעלות החברה; ואילו הפג-לויד תקבל מספר קווי תובלה של צים, עשרות אוניות תחת חכירה ועובדים שרלוונטיים לקווים שלה. נציין שוועד העובדים של צים המאוגד בהסתדרות הודיע כבר אתמול על שביתת אזהרה בת 48 שעות במטה החברה בישראל.

ישי דוידי: "הזדמנות אסטרטגית להקמת חברת ספנות ישראלית חזקה"

"צים (ZIM) היא שותפה מצוינת עבור האפאג-לויד (Hapag-Lloyd)", ציין רולף האבן יאנסן, מנכ"ל האפאג-לויד (Hapag-Lloyd). "הלקוחות ייהנו מרשת נתיבי סחר מחוזקת ומשודרגת משמעותית באוקיינוס ​​השקט, האטלנטי, בתוך אסיה, אמריקה הלטינית ובמזרח הים התיכון. אנו חולקים את אותן השאיפות לשירות לקוחות יוצא־דופן, איכות תפעולית מעולה ומחויבות לחדשנות דיגיטלית, והכול בזכות המומחיות והתשוקה של אנשינו ברחבי העולם. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי ליצור את הצוות הטוב ביותר מהכישרונות יוצאי הדופן של צים והאפג-לויד בישראל וברחבי העולם ואנו מתחייבים לבנות נוכחות משמעותית וארוכת טווח בישראל. יחד, נקבע סטנדרטים חדשים של מצוינות ונבטיח את מעמדנו כמובילים הבלתי מעורערים לאיכות בתעשייה שלנו".

"ההכרזה של היום היא שיאה של בחינה אסטרטגית מעמיקה ויסודית שערך דירקטוריון צים (ZIM), במטרה למקסם את הערך לבעלי המניות. ההחלטה משקפת את ההערכות המקיפות של כלל האפשרויות שעמדו על הפרק, כדי להבטיח את התוצאה הטובה ביותר עבור משקיעי החברה. אנו מאמינים כי זו העסקה האחראית ביותר והרווחית ביותר עבור כל מחזיקי העניין בצים והיא משקפת את יצירת הערך העצומה והמרשימה שביססנו מאז ההנפקה שלנו (IPO)", ציין יאיר סרוסי, יו"ר דירקטוריון צים.

ישי דוידי, מייסד ומנכ"ל קרן פימי FIMI, ציין כי "פימי מכירה ומאמינה בחשיבותה האסטרטגית עבור מדינת ישראל של חברת ספנות ישראלית עצמאית וחזקה. אנו מקימים חברה ישראלית יציבה, צים החדשה, ורואים בהפג-לויד שותף אסטרטגי משמעותי להמשך פעילותה. בכוונתנו לבנות צי מתקדם ויעיל, בעל יכולות לוגיסטיות רחבות, ורואים במהלך זה הזדמנות אסטרטגית להקמת חברת ספנות ישראלית חזקה, יעילה וממוקדת, בעלת חוסן פיננסי, שתפעל בשיתוף פעולה עם אחת מחברות הספנות המובילות בעולם.

"צים החדשה תשלב יכולות טרנס־אטלנטיות משמעותיות, לצד נתיבי שיט נוספים לאירופה, אפריקה, הים התיכון והים השחור, תוך התבססות על יכולות הובלה ימית מתקדמות והצבת הלקוח במרכז פעילותה. פימי מתכוונת למנף את ניסיונה ויכולותיה להוביל את צים החדשה ליציבות תפעולית ולאיכות בלתי מתפשרת, תוך מחויבות עמוקה לעובדים, לספקים וללקוחות".