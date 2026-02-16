"השתלטות עם השלכות פוליטיות": איך מסקרים בגרמניה את רכישת צים?

ענקית הספנות הגרמנית הפג-לויד הודיעה היום (ב') על רכישת חברת הספנות הישראלית צים, יחד עם קרן פימי הישראלית, וכלי התקשורת בגרמניה מתייחסים לעסקה כ"השתלטות עם השלכות פוליטיות", כפי שהגדיר זאת היום אתר הערוץ הציבורי ARD.

הפג-לויד היא חברת הספנות החמישית בגודלה בעולם, וקרן ההשקעות הקטארית ביחד עם קרן ההשקעות הסעודית מחזיקות קרוב לרבע מהבעלות על החברה. הקרן הקטארית מחזיקה 12.3% ממניות הפג-לויד, וקרן ההשקעות הציבורית הסעודית מחזיקה 10.2%.

סוגיית התובלה הימית מילאה תפקיד מרכז בקמפיין הגלובלי להטיל חרם על ישראל בשלוש השנים האחרונות, מאז התקפת חמאס ב-7 באוקטובר והמלחמה בעזה. חברת מארסק עמדה בפני ביקורת בינלאומית על כך שלפי הטענות הובילה נשק וציוד ביטחוני לישראל. נמלים באיטליה, בספרד, במלטה ובמדינות אירופיות נוספות סירבו לאפשר לספינות סחר לעגון בשטחן בשל העובדה שהיו בדרך לישראל לפרוק ציוד ביטחוני. ארגונים פרו-פלסטיניים הפעילו לחץ על חברות להרחיק את עצמן מישראל גם בנושאים שאינם קשורים להובלת ציוד ביטחוני, אלא לנעשה מעבר לקו הירוק.

הפג-לויד עצמה פרסמה בעקבות לחץ זה הצהרה בקיץ האחרון, שבה היא מרחיקה את עצמה מההתנחלויות הישראליות מעבר לקו הירוק. בהצהרה שנמסרה לאתר Shipping News, מסרה החברה כי היא "לא מעוניינת לשתף פעולה עם ספקים המעורבים בהפרות זכויות אדם, כולל עקירה לא חוקית והתנחלויות".

עוד היא מסרה לאתר כי לחברה "אין לקוחות או ספקים הנמצאים ברשימת האו"ם של חברות בעלות קשר להתנחלויות ישראליות בשטחים הכבושים בגדה המערבית". גם חברת הספנות מארסק הודיעה על צעד דומה. מדובר על רשימה שגיבשה הגוף OHCHR של האו"ם (משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם), הכוללת 158 עסקים ישראלים "הקשורים" לנעשה מעבר לקו הירוק, כולל כל הבנקים הישראלים, בזק, רשתות מזון, חברות בנייה, תקשורת ועוד.

הזדמנות להתרחבות גלובלית

הפג-לויד היא חברת הספנות החמישית בגודלה בעולם, והרכישה של צים (העשירית בגודלה בעולם) תהווה הזדמנות להתרחבות גלובלית, בעיקר באזור הים התיכון והמזרח התיכון, נכתב בדיווחים גרמניים על העסקה. אם הרכישה תצא לפועל, לחברה יהיו כ-400 ספינות בעלות נפח הובלה כולל של 3 מיליון TEU.

קרן פימי הישראלית תנהל את הפעילות הישראלית של צים, לפי הדיווחים. מניית הפג-לויד הגרמנית ירדה היום בקרוב ל-8% כשעה לפני תום המסחר בבורסה בפרנקפורט, על רקע הודעת הרכישה של החברה הישראלית.

בתגובה שהעבירה לאתר נכתב מטעם החברה הגרמנית ביולי 2025 כי "אם נהיה מודעים או נקבל אינדיקציות למעורבותם של ספקינו בהפרות זכויות אדם, לרבות פינויים בלתי חוקיים או תפיסה בלתי חוקית של קרקעות, אנו ננקוט צעדים במהירות כדי לסיים את היחסים ולמנוע הפרות".