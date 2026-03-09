"עלייה חזקה בכל מנועי הליבה": יו"ר בזק מסכם את 2025

קבוצת התקשורת בזק מסכמת את 2025 עם עלייה של 3% בהכנסות הליבה וגידול של 32% ברווח הנקי. במקביל, היא מספקת תחזית ל-2026 ויעדים ל-2029, ומודיעה לראשונה על רכישה עצמית של מניות, לצד חלוקת הדיבידנד הקבועה.

● מניות השבבים מובילות היום את הירידות בבורסה בת"א. זו הסיבה

● פרשנות | מפולת? אלה העצות של צבי סטפק למשקיעים צעירים

בזק רשמה ב-2025 הכנסות של 8.7 מיליארד שקל, ירידה של 2%, כאשר בהכנסות הליבה שלה (תחומים המוגדרים כמנועי הצמיחה) היא צמחה ב-3% לכמעט 8 מיליארד שקל. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-7.8% ל-4 מיליארד שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-1.4 מיליארד שקל. התזרים החופשי ירד ב-10.9% ל-1.1 מיליארד שקל ובסוף השנה החוב הפיננסי של הקבוצה עמד על כמעט 5 מיליארד שקל.

התחזית ל-2026 כוללת ירידה בהשקעות (CAPEX) מ-1.68 מיליארד שקל ל-1.6 מיליארד שקל. בזק משתמשת במונח "השוואתי" כדי לנטרל השפעות חד-פעמיות של עליות וירידות ערך, והיא צופה ב-2026 רווח נקי השוואתי של 1-1.1 מיליארד שקל לעומת 1.09 מיליארד שקל ב-2025.

יעדי הקבוצה ל-2029 כוללים הכנסות ליבה של 8.7-8.9 מיליארד שקל, EBITDA השוואתי של 4.2-4.4 מיליארד שקל, השקעות (CAPEX) של 1.5-1.6 מיליארד שקל וצמיחה של מעל 8% בממוצע לשנה ברווח הנקי ההשוואתי.

ב-2025, הפעילות הקווית של בזק צמחה ב-2% להכנסות של 4.4 מיליארד שקל, והכנסות הליבה צמחו ב-3.7% לכ-3.9 מיליארד שקל. ה-EBITDA המתואם גדל ב-0.9% ל-2.6 מיליארד שקל והרווח הנקי המתואם ירד ב-4.6% ל-951 מיליון שקל. בסוף השנה היו לבזק מעל 1.47 מיליון קווי אינטרנט, מהם 993 אלף המחוברים לסיבים, וההכנסה החודשית הממוצעת למנוי אינטרנט (קמעונאות) גדלה ב-5 שקלים ל-138 שקל.

בפלאפון, ההכנסות צמחו ב-3.5% לכ-2.1 מיליארד שקל וההכנסות משירותים גדלו ב-5.1% לכ-1.47 מיליארד שקל. ה-EBITDA המתואם גדל ב-2.9% ל-782 מיליון שקל והרווח הנקי המתואם צמח ב-5.8% ל-163 מיליון שקל. בסוף השנה היו לפלאפון כמעט 2.7 מיליון מנויים וה-ARPU (הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי) הייתה 47 שקלים.

ב-yes, ההכנסות צמחו ב-2.8% ל-1.3 מיליארד שקל עם EBITDA מתואם של 483 מיליון שקל, יותר מפי 2 מ-2024. התזרים החופשי היה שלילי בסך מיליון שקל, לעומת שלילי בסך 70 מיליון שקל ב-2024.

"עלייה בכל מנועי הליבה"

לדברי יו"ר בזק, תומר ראב"ד, "2025 הייתה שנה מאוד חזקה עם עלייה חזקה בכל מנועי הליבה. זה נותן זרקור על היציבות שבזק נותנת. כל הצורך בדאטה ו-AI רץ על התשתיות שלנו, וזה מתורגם לתוצאות מצוינות, לדיבידנד ולרכישה עצמית של מניות".

בזק תרכוש מניות של עצמה ב-150 מיליון שקל, במקביל לדיבידנד של כ-550 מיליון שקל. ראב"ד מסביר שלבזק יש גמישות פיננסית ועודפי מזומנים, ובמקום לעדכן את מדיניות הדיבידנד היא החליטה לבצע רכישה עצמית של מניות. "זה מראה על אמון החברה במניה ומשפר את התשואה", הוא מוסיף.

לדבריו, הירידה בהשקעות הייתה כבר ברבעון הרביעי ב-2025 והדבר תורם לצמיחה הצפויה בתזרים בשנים הקרובות. התחזיות של בזק לא כוללות בשלב זה את ההפרדה המבנית הצפויה ולא את הפוטנציאל לעסקאות שקשורות לכבלים בינלאומיים, ועל כך מבטיח ראב"ד כי "תשמעו בנושא לא מעט".

ניר דוד, מנכ"ל בזק, מציין שכל מנועי הצמיחה האסטרטגית של בזק נמצאים בתנופה. לדבריו, "בזק היא עוגן ורואים את החשיבות שלה בסבב הנוכחי. ראינו גידול מעל 15% בצריכת התקשורת בישראל, כולל פיקים של 200% ביחס לשוטף, והתשתיות עמדו בזה".

אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes, אומר כי פלאפון מציגה שנת שיא של עשור, וב-yes מדובר בשנה של נקודת מפנה אסטרטגית. "yes הפכה לחברת הטלוויזיה הגדולה ביותר בישראל אחרי 25 שנה", הוא אומר. "בפלאפון כל המדדים בשיא של עשור, עם EBITDA הגבוה ביותר מ-2014".

על פעילות בזק בזמן המלחמה מספר דוד כי עובדי בזק שיכולים, עובדים מהבית, ואנשי השטח ממשיכים לפעול בשטח. נוסף על כך, יש מאות עובדים במילואים. "יש גם עבודות מיוחדות שאנחנו עושים עבור גופי הביטחון בישראל, גיבויים, מערכות מיוחדות, המון עבודה שמתבצעת. לאף לקוח של בזק אין מצוקה בתקשורת", הוא אומר ומוסיף שבזק נערכה לכך מראש. גם סיגל מציין שהתשתיות עובו, ולדבריו, "הרשת בפלאפון עומדת בצורה מצוינת בכל עומסי השיחות והגלישה בסלולר". הוא מוסיף שלקוחות פלאפון ו-yes קיבלו הטבות.

"מחכים על הקווים" שתחזור האופציה לרכישת הוט מובייל

לשאלה איך תשפיע הירידה ברומינג (נדידה) בגלל המלחמה (ההכנסות הקשורות ליוצאים לחו"ל) אומר סיגל שעוד מוקדם לדעת.

ניסיתם לרכוש את הוט מובייל, שבחרה בהצעה של דלק ישראל, איך זה משפיע עליכם?

סיגל: "לא משפיע. יש שם תהליך שעוד לא נחתם, וזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אנחנו מחכים על הקווים למקרה שתחזור האופציה".

הימים האחרונים מסמנים שינוי כלשהו בהתעניינות של משקיעים זרים בבזק?

ראב"ד: "להפך. המגמה ממשיכה גם בימים אלו. צפויות לנו כמה נסיעות לאירופה ולארה"ב בזמן הקרוב להיפגש עם משקיעים. יש עניין רב, רואים את זה בשטח. מעל 30% מבזק אלה החזקות על-ידי זרים ואנחנו מקבלים פידבקים מעולים מהגופים הגדולים בעולם".