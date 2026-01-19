בדרך לעסקה: דלק ישראל (שבשליטת להב אל.אר ואורי מנצור) צפויה לרכוש כנראה את חברת הסלולר הוט מובייל מידי קבוצת אלטיס, בתמורה ל-1.88 מיליארד שקל. דלק ישראל קיבלה תקופת בלעדיות בת 60 יום להשלים בדיקת נאותות, ובהנחה שזו תושלם בהצלחה, ייחתם ההסכם המחייב.

זאת, למרות שההצעה של דלק ישראל לא הייתה הגבוהה ביותר. פלאפון מקבוצת בזק, מתחרה של הוט מובייל, חתמה כבר לפני כחודשיים על מזכר הבנות לרכישת החברה ב-2.1 מיליארד שקל, ואתמול (א') הודיעה על שיפור ההצעה ל-2.3 מיליארד שקל, בכפוף לתנאים מסוימים ולקבלת בלעדיות.

מה שהוביל לכך שההצעה הנבחרת היא זו של דלק ישראל, הנמוכה בכ-400 מיליון שקל מהצעתה של פלאפון, הוא ככל הנראה החשש של המוכרת, אלטיס של המיליארדר פטריק דרהי, מפני קשיים בקבלת אישור רשות התחרות להשלמת הרכישה בידי מתחרה גדולה, שתוביל להסתבכות בעסקה.

לפי הערכות, כיום סלקום מובילה את שוק הסלולר בישראל עם נתח של כ-32%, פלאפון ופרטנר עם נתח של כ-22% כל אחת, והוט מובייל מחזיקה בכ-14%-15% (היתר מוחזק על-ידי שחקנים קטנים בשוק, כדוגמת רמי לוי ו-019). לפי ההערכות, להוט מובייל יש כ-2 מיליון מנויים ומכירות של מעל 1.5 מיליארד שקל בשנה.

החשש אצל אלטיס הוא שרכישת הוט מובייל על-ידי פלאפון תתפרש כפגיעה בתחרות ולכן לא תאושר, אם כי נראה שבפלאפון האמינו ביכולתם להשיג אישור כזה. זאת על בסיס תקדימים בחו"ל, שם מיזוגים בשוק התקשורת אושרו בשנים האחרונות תוך הצבת תנאים מצד הרגולטור - כמו השקעה בפריסת רשתות מתקדמות.

אגב, גם דלק ישראל העלתה את ההצעה המקורית שלה, מ-1.8 מיליארד שקל ל-1.88 מיליארד שקל, ובכך עקפה הצעה נוספת, של קבוצה שמוביל גיל שרון, לשעבר יו"ר בזק, עם גופים מוסדיים, שלפי הערכות הצעתה המעודכנת הייתה 1.8 מיליארד שקל.

למה הוט מובייל עומדת למכירה?

הוט מובייל מהווה חלק מחברת התקשורת הישראלית הוט, שנמצאת בשליטת קבוצת התקשורת עתירת החובות אלטיס של פטריק דרהי.

דרהי נולד במרוקו למשפחה יהודית, עבר כנער עם משפחתו לצרפת, שם למד הנדסה והחל לעבוד בחברת פיליפס. בשלב מסוים הוא החליט לצאת לדרך עצמאית והקים חברת כבלים, שאותה מכר בתקופת בועת הדוט.קום. בהמשך הקים את קבוצת אלטיס והחל לרכוש באמצעותה חברות כבלים אירופיות, והתרחב בהמשך לחברות תקשורת נוספות באירופה ובארה"ב.

על רקע המינוף הגבוה שבו נתונה כיום קבוצת אלטיס, היא פועלת לממש נכסים, וכך למשל היא מכרה ב-2024 את חברת Teads מתחום הפרסום הדיגיטלי לאאוטבריין הישראלית, בעסקה של כ-900 מיליון דולר. למעשה, אלטיס העמידה את קבוצת הוט כולה על המדף, ובסופו של דבר הוחלט למכור את הוט מובייל בנפרד מתוכה.

בסוף הרבעון השלישי, היקף החוב של אלטיס אינטרנשיונל (שהוט היא חלק ממנה) עמד על 8.05 מיליארד דולר. חלק נכבד ממנו יעמוד לפירעון במהלך 2027 (ב-2026 היקף הפירעון נמוך), כך שהרצון שלה למכור את הוט מובייל מגיע על רקע זה.

התחרות הצמודה מול פלאפון

בפלאפון, סביר להניח, ראו ברכישת הוט מובייל הוצאת מתחרה מהשוק, בפרט כזו שנחשבת לשחקנית של מחיר, התורמת להורדת מחירים בשוק המקומי. בפלאפון העריכו כנראה שיוכלו לנצל סינרגיות וליהנות מהשילוב בין החברות - לדוגמה, על-ידי שילוב רשת הוט עם זו של פלאפון.

בדלק ישראל המוטיבציה לרכישה מגיעה מכיוון שונה. החברה, שמוחזקת על-ידי להב אל.אר הציבורית, איש העסקים אורי מנצור וקבוצת דלק של יצחק תשובה, מפעילה תחנות דלק ורשת חנויות נוחות. החברה, שאותה מוביל בעל השליטה בלהב, אבי לוי, מבקשת כבר תקופה להתרחב ולבנות פעילות צרכנית אסטרטגית נוספת, ובעבר התמודדה על רכישת השליטה בשופרסל ובמכרז לרכישת הדואר, אך בשניהם לא נחלה הצלחה.

דלק ישראל מזהה בהוט מובייל בפרט, ובענף התקשורת בכלל, הזדמנויות סינרגטיות, ולדוגמה, היא תוכל למכור ציוד קצה כמו מכשירים סלולריים ברשת חנויות הנוחות שלה, המונה 220 חנויות, וכן תוכל למנף את פעילות מועדון הלקוחות שיש לה.

הנגיסה בשוק הסלולר, בייחוד בחברה כמו הוט מובייל, שלה קרוב ל-2 מיליון מנויים, עם מחזור בגובה של כחצי מיליארד שקל בשנה ממכירת טלפונים וציוד קצה, היא תוספת גדולה ליכולות הפיננסיות של החברה, שכיום מגלגלת כ-11 מיליארד שקל בשנה משלל פעילויותיה, ולמצבת כוח-האדם שלה.

גורמים בלהב אל.אר מציינים בשיחה עם גלובס כי רכישת הוט מובייל צפויה להכניס אותה לשוק תחרותי, אך רווחי מאוד, בעולמות התקשורת.

בפלאפון, לעומת זאת, סבורים באופן צפוי כי ההצעה שלהם היא הטובה ביותר לשוק התקשורת המקומי מבחינה אסטרטגית, וגם אם ההצעה של דלק היא זו שתתקבל, עדיין נותרת השאלה מהיכן תוחזר ההשקעה - כאשר במקרה של פלאפון, התשובה ברורה יותר.

שוק הסלולר שוב קוסם למשקיעים

שוק הסלולר המקומי נמצא במגמת התייצבות אחרי שנים קשות, מאז "המפץ הגדול" בשוק וכניסת שחקנים רבים בעשור הקודם. בשנים האחרונות חברות התקשורת הפועלות בשוק הצליחו להתייעל ולשפר את שולי הרווח שלהן, והמחירים חזרו לעלות אחרי שנות השחיקה. יחד עם זאת, מחירי הסלולר בישראל עדיין נחשבים נמוכים יחסית לעולם.

בד-בבד, שוק התקשורת המקומי משך משקיעים חדשים בשנים האחרונות, שקנו במחירי שפל ובהמשך ראו רווחים גבוהים מהשקעתם; כך במקרה של קרן פורטיסימו, בראשות יובל כהן, שרכשה את השליטה בסלקום; ושל קבוצת אמפיסה, בראשות שלמה רודב ואבי גבאי, שהשתלטה על המתחרה פרטנר. בבזק, החברה-האם של פלאפון, נהנו לאחרונה קרן סרצ'לייט ודוד פורר מאקזיט מוצלח של מיליארדים, וכיום החברה נסחרת ללא גרעין שליטה.

ביטוי למומנטום החיובי בענף ניתן לראות גם במניות החברות. כך למשל, בשנה האחרונה קפצה מניית סלקום בקרוב ל-50%, ומניית פרטנר במעל 35%.

האם הפעם דלק ישראל תשלים רכישה גדולה?

כאמור, עבור דלק ישראל מדובר במהלך נוסף לרכישת זרוע פעילות מרכזית, לאחר שבשנים האחרונות ניסתה, ללא הצלחה, לרכוש את השליטה בשופרסל ובדואר.

במכרז על הפרטת הדואר היא ניגשה יחד עם רמי לוי והפסידה לחברת מילגם, ובשופרסל היא ביקשה להפוך לבעלת המניות הגדולה לפני כניסת האחים אמיר להשקעה, והעסקה נדחתה על-ידי הגופים המוסדיים.

בראיון לגלובס אמר לאחרונה אבי לוי, יו"ר ובעל השליטה בלהב אל.אר, כי "עם שופרסל ודואר ישראל זה לא צלח, יכול להיות שאנחנו מצטערים, אבל ממשיכים קדימה. בהחלט מדובר במהלכים שמעידים על היכולות שלנו, על הפעילות של החברה וגם לאן אנחנו מסתכלים וחותרים".

לשאלה באותו ראיון אם דלק ישראל תתמודד על עסקאות גדולות נוספות, הוא השיב: "אנחנו לא בוחלים בשום דבר. אנחנו יודעים לעשות עסקאות קטנות וגדולות. כיום אנחנו מאוד מוכרים, כך שכמעט אין עסקה בשוק שלא מציעים לנו, ואנחנו יושבים ובוחנים ועושים את זה בצורה שמרנית מאוד".

לצד פעילות הליבה בתחומי תחנות הדלק, יש לדלק ישראל החזקות נוספות בתחום הקמעונאות - רשת המזון המהיר ברגר קינג, קפה ג'ו, חנויות הנוחות של מנטה ורשת מועדוני זאפה.

הנכסים הבולטים של להב (בסוגריים - שיעור ההחזקה) ● דלק ישראל (40%) - פעילות תחנות "דלק", זיכיון "ברגר קינג", "קפה ג'ו" ● דלק נכסים (31%) - נכסי תחנות דלק ● מפעת (65%) - פינוי פסולת ואשפה ● פריים אנרג'י (44%) - אנרגיה מתחדשת ● נדל"ן בגרמניה - מרכזים מסחריים

לפי מקורבים לחברה, לרכישת הוט מובייל לא צפויה להיות השפעה על המחירים לצרכן ברשתות שבשליטתה, וצירופה הצפוי של חברת הסלולר לפורטפוליו העסקים שלה יהיה הזדמנות להרחיב את מועדון הלקוחות של הקבוצה.

בין היתר מתכננים שם כי מצטרפים למועדון הלקוחות יוכלו לקבל בעתיד מבצעים או הנחות מסוימות אם יהיו לקוחות הוט מובייל בסלולר. עם זאת, חשוב לציין כי דברים אלה עדיין תלויים במגוון משתנים, ובעיקר בהשלמת העסקה לרכישת הוט מובייל ב-60 הימים הקרובים.