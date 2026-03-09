מניות השבבים מובילות היום את הירידות בבורסה בת"א. זו הסיבה

מניות מגזר השבבים מובילות היום (ב') את הירידות בבורסה בתל אביב. בין מניות מדד ת"א 35, מניות קמטק , טאואר ונובה רושמות הבוקר את הירידות החדות ביותר, אחרי שחזרו מהמסחר בוול סטריט מסוף השבוע עם פערי ארביטראז' שליליים. מדד השבבים (SOX) ירד בשבוע שעבר בוול סטריט בכ-7% - ביצועי חסר לעומת המדדים המובילים, שגם הם ירדו (מדד S&P 500 לדוגמה ירד ב-2%).

נובה וקמטק הן יצרניות של מערכות לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים, וטאואר היא יצרנית שבבים. הירידות החדות היום מגיעות אחרי עליות יפות במניות, וכך למשל מניית טאואר עלתה בשנה האחרונה ב-142%, קמטק עלתה ב-82%, ונובה ב-56%.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מסביר כי הירידות במניות מגיעות על רקע מחירי הנפט שמזנקים והירידות החדות בבורסות אסיה. "בורסות קוריאה ויפן, אחרי ראלי של עשרות ומאות אחוזים - מתממשות. הסיבה לכך מוצדקת, כי שתי המדינות תלויות מאוד בנפט, שמגיע בעיקר מהמפרץ".

לדבריו, "הנפט הזה הוא הדלק לתעשיות האלקטרוניקה המפוארות במדינות האלה. אם אנחנו צופים מחסור במקורות אנרגיה במדינות אסיה, מן הסתם יש לזה השפעה שלילית על תעשיית השבבים".

לדברי וסצ'ונוק, במניות השבבים המקומיות יש כרגע סנטימנט שלילי, "אחרי שהמניות עשו מהלכים נדירים. מבחינת המשקיעים, זה לקחת כסף מהשולחן במצב של אי-ודאות, וזה נראה לי מובן לגמרי".

"הבעיה לא תמשיך להכביד לנצח"

עם זאת, וסצ'ונוק מעריך כי תעשיית השבבים לא תיפגע. "היפנים, הקוריאנים והטייוואנים יעילים, והם ימצאו את הדרך. הם יקבלו נפט ממקור אחר, אולי אוסטרליה או ארה"ב, וישלמו קצת יותר. הבעיה הזו לא תמשיך להכביד לנצח, אבל היום המשקיעים מודעים יותר לסיכונים", הוא אומר.

אחד הסיכונים הוא האטה כלכלית ואף מיתון, ולדבריו, "כשהנפט מעל 100 דולר, היסטורית זה הראה על דרך למיתון או להאטה רצינית. במקרים כאלה, כל הערכת הסיכונים משתנה דרמטית".

בסקירה כללית על שוק השבבים שערך האנליסט בליין קרטיס מבנק ההשקעות ג'פריס, הוא כתב כי ההוצאות על תשתיות AI נותרו חסינות במיוחד, וחברות גדולות "נועלות" הסכמי אספקה רב-שנתיים.

בבנק ההשקעות קנטור, האנליסט סי.ג'יי מיוז כתב בשבוע שעבר כי "אנחנו ממשיכים לראות את מניות השבבים ככאלה שחובה להחזיק בהן" (must-own).