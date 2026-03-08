עד 1,600 דולר למכולה: צים מקפיצה בחדות את מחירי התובלה הימית

גם חברת "צים" הצטרפה לחברות הספנות הימית, שהעלו מחירים בקווים לישראל. החברה הודיעה ללקוחות בישראל על התייקרות חדה של כ-850 דולר למכולה תקנית של 20 רגל בקווים מהמזרח ואל המזרח ועל התייקרות של 1,600 דולר למכולות של 40 רגל. ההתייקרות תיכנס לתוקף במחצית מרץ והיא נובעת מהתייקרות בעלויות הביטוח, עלויות הדלק והצורך בתכנון מסלולים שונים בשל המצב במפרץ הפרסי.

כפי שנחשף בגלובס, בשבוע שעבר חברת הספנות הגדולה בעולם MSC היתה הראשונה להודיע על העלאות המחירים. אליה הצטרפה בימים האחרונים גם חברת הספנות HAPAG-LLOYD, שהודיעה על היטל חירום בשל מצב המלחה באזור, וגם ענקית הספנות הצרפתית CGM CMA. כעת, כאמור, מצטרפת גם צים לרשימה. למעשה, בימים האחרונים הפעילו רוב חברות הספנות הבינלאומיות הגדולות את הסעיפים בחוזים, שמאפשרים להם להטיל את "תוספות חירום" למחירי הובלת המכולות והמטענים בשל מצב המלחמה במזרח התיכון.

ובתוך כך מתרחבים השיבושים בהובלת רכב לישראל. לגלובס נודע כי חברת הספנות "נפטון" שמתמחה בהובלת כלי רכב מנמלי הים התיכון לישראל, הפסיקה לפקוד את הנמלים בישראל עד להודעה חדשה ופורקת את כלי הרכב המיועדים לישראל בנמלי יוון ונמלים סמוכים. מקורות בענף הספנות מוסרים כי ההחלטה לא נובעת רק מהמלחמה באיראן אלא גם מהוראת רשות הספנות והנמלים שלא לאפשר אחסון כלי רכב נוספים בשטחי הנמלים.

עיקר כלי הרכב שמובילה נפטון לישראל הם כלי רכב שמגיעים מהמזרח הרחוק ונפרקים באירופה בשל אי הגעת חלק מחברות ההובלה הימית לישראל. מדובר בעיקר בכלי רכב של טויוטה וקיה ועל פי הערכות ראשוניות צפויים שיבושים בלוחות הזמנים למסירת דגמים פופולריים רבים של שתי החברות. מחברת נפטון נמסר בתגובה כי "כל כלי הרכב יגיעו לישראל".