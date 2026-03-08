ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה עד 1,600 דולר למכולה: צים מקפיצה בחדות את מחירי התובלה הימית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תובלה ימית | בלעדי

עד 1,600 דולר למכולה: צים מקפיצה בחדות את מחירי התובלה הימית

לאחר שבמהלך הימים האחרונים שורת חברות ספנות בינלאומיות הודיעו על העלאת מחירים בקווים לישראל, כפי שנחשף בגלובס, כעת גם "צים" מצטרפת להעלאות המחירים החדות • החברה הודיעה ללקוחות בישראל על התייקרות חדה של בין 850-1,600 דולר למכולה

דובי בן גדליהו 10:42
כלי רכב חדשים בנמל המפרץ / צילום: יח''צ
כלי רכב חדשים בנמל המפרץ / צילום: יח''צ

גם חברת "צים" הצטרפה לחברות הספנות הימית, שהעלו מחירים בקווים לישראל. החברה הודיעה ללקוחות בישראל על התייקרות חדה של כ-850 דולר למכולה תקנית של 20 רגל בקווים מהמזרח ואל המזרח ועל התייקרות של 1,600 דולר למכולות של 40 רגל. ההתייקרות תיכנס לתוקף במחצית מרץ והיא נובעת מהתייקרות בעלויות הביטוח, עלויות הדלק והצורך בתכנון מסלולים שונים בשל המצב במפרץ הפרסי.

שאלות ותשובות | קפיצה של 55% בארבעה חודשים: איך כדאי להשקיע בסקטור הלוהט של הבורסה?
עם טווח של 300 ק"מ: הטיל הישראלי שמככב באיראן

כפי שנחשף בגלובס, בשבוע שעבר חברת הספנות הגדולה בעולם MSC היתה הראשונה להודיע על העלאות המחירים. אליה הצטרפה בימים האחרונים גם חברת הספנות HAPAG-LLOYD, שהודיעה על היטל חירום בשל מצב המלחה באזור, וגם ענקית הספנות הצרפתית CGM CMA. כעת, כאמור, מצטרפת גם צים לרשימה. למעשה, בימים האחרונים הפעילו רוב חברות הספנות הבינלאומיות הגדולות את הסעיפים בחוזים, שמאפשרים להם להטיל את "תוספות חירום" למחירי הובלת המכולות והמטענים בשל מצב המלחמה במזרח התיכון.

ובתוך כך מתרחבים השיבושים בהובלת רכב לישראל. לגלובס נודע כי חברת הספנות "נפטון" שמתמחה בהובלת כלי רכב מנמלי הים התיכון לישראל, הפסיקה לפקוד את הנמלים בישראל עד להודעה חדשה ופורקת את כלי הרכב המיועדים לישראל בנמלי יוון ונמלים סמוכים. מקורות בענף הספנות מוסרים כי ההחלטה לא נובעת רק מהמלחמה באיראן אלא גם מהוראת רשות הספנות והנמלים שלא לאפשר אחסון כלי רכב נוספים בשטחי הנמלים.

עיקר כלי הרכב שמובילה נפטון לישראל הם כלי רכב שמגיעים מהמזרח הרחוק ונפרקים באירופה בשל אי הגעת חלק מחברות ההובלה הימית לישראל. מדובר בעיקר בכלי רכב של טויוטה וקיה ועל פי הערכות ראשוניות צפויים שיבושים בלוחות הזמנים למסירת דגמים פופולריים רבים של שתי החברות. מחברת נפטון נמסר בתגובה כי "כל כלי הרכב יגיעו לישראל".