הרוכשת של צים מקפיצה את מחירי התובלה לארץ. והיא לא היחידה

נמשך הזינוק החד במחירי התובלה הימית לישראל וממנה, בעיקר בקווים אל ומהמזרח אבל לא רק בהם. בימים האחרונים הפעילו רוב חברות הספנות הבינלאומיות הגדולות את הסעיפים בחוזים, שמאפשרים להם להטיל "תוספות חירום" למחירי הובלת המכולות והמטענים בשל מצב המלחמה במזרח היתכון. בנוסף רוב החברות כבר העלו או שמתכוונות להעלות את מחירי הובלת המכולות בשל הזינוק הדרמטי במחירי הדלק, שכבר משפיע על העלויות של חברות הספנות.

כפי שנחשף בגלובס, בשבוע שעבר הודיעה חברת MSC, חברת הספנות הגדולה בעולם, ללקוחותיה בישראל על כוונה להעלות את המחירים למכולות של 40 רגל בעד 1,200 דולר, בשתי פעימות, בקווים ממזרח אסיה לישראל ומישראל. בנוסף הודיעה החברה על היטל חירום, שנובע מעליית מחירי הדלק, בשיעור של 30 עד 68 דולר למכולה, בהתאם לגודלה, בקווים בין נמלי התיכון לנמל אשדוד.

אליהם הצטרפה בימים האחרונים גם חברת הספנות HAPAG-LLOYD, שהודיעה על היטל חירום בשל מצב המלחה באזור. העלאת המחירים, שנכנסה לתוקף ב-3 במרץ עד להודעה חדשה, היא בגובה של 1,500 עד 3,500 דולר למכולה וסוג המטען והיא חלה על קווי המזרח התיכון ומזרח אפריקה, ובהם גם ישראל.

גם ענקית הספנות הצרפתית CGM CMA הודיעה על העלאת מחירים בשיעור של 2,000 עד 4,000 דולר למכולה בקווים לחלק מהאזורים במזרח התיכון בנוסף להיטל חירום דלק בגובה 75 עד 180 דולר למכולה בהתאם לגודלה. חברות נוספות צפויות להטיל היטלים מלחמה ודלק בשיעור דומה בימים הקרובים אולם התמונה עדיין לא התבררה לגמרי ולא ברור עדיין האם גם בקווים לישראל.

ההשפעה של סגירת מצרי הורמוז

בתוך כך ממשיכים להתרחב שיבושי הספנות המסחרית הנרחבים עקב סגירת מצרי הורמוז ושיתוק חלק מהנמלים במפרץ הערבי. יבואנים ויצואנים בישראל כבר קיבלו התרעה על עיכובים שצפויים בהגעת משלוחים.

מהתאחדות התעשיינים נמסר בתגובה כי "אנו מעריכים מאוד את העובדה שחברות הספנות הבינלאומיות ממשיכות לפקוד את נמלי ישראל. ומביעים הערכה גם לעובדי כל הנמלים. עצם העובדה שנתיבי הסחר נשארים פתוחים והסחורות ממשיכות לזרום היא לא עניין מובן מאליו, וזהו עורק חשוב למשק.

"​יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שההיטלים האחרונים הם משקולת כבדה מאוד, שנוחתת על התעשייה בעיתוי הגרוע ביותר. עבור היצואן הישראלי, התוספות מצטרפות למכה אנושה של התחזקות השקל, למחסור חמור בידיים עובדות בגלל המילואים ולעלויות ייצור שזינקו בגלל המלחמה.

"הפתרון לא יכול להישאר רק אצל חברות הספנות. הגיע הזמן שהממשלה תיכנס לתמונה ותנהל שיח עם חברות הספנות כדי לבחון את הצרכים שלהם לצמצום העלויות, כמו מתן ערבויות מדינה לביטוח הימי.

האחריות על ניהול סיכוני המלחמה ויוקר המחייה והייצור צריכה להיות גם של המדינה, כדי לאפשר לתעשייה להמשיך להחזיק את הכלכלה הישראלית פועלת כמו שאנחנו עושים במלחמה הזו ובמלחמות שקדמו לה".