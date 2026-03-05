השפעות הלוואי הלוגיסטיות של המלחמה באיראן על שוק הרכב הישראלי והגלובאלי מתרחבות. לגלובס נודע כי אמש הודיעה MSC על העלאה של 700 דולר למכולה של 40 רגל מה-10 למרץ ועד ה-14 למרץ ועל העלאה נוספת של 500 דולר למכולה מ-15 למרץ ועד 21 למרץ. בסה"כ עלו תעריפי הובלת המכולות מהמזרח לישראל ב-1200 דולר. במקביל הועלו גם מחירי הובלת המכולות באיזור הים התיכון בשיעור שנע בין 60 ל-68 דולר למכולה בקווי התובלה מהים התיכון לישראל וממנה. זאת בעיקר בשל הזינוק מבחירי הדלק. העאלה זו תיכנס לתוקף מה-16 למרץ.

זאת בהתאם לסעיף בחוזה המתייחס ל"נסיבות מיוחדות". בנוסף, הפעילה החברה סעיף המכונה "הפסקת מסע" לכל המשלוחים המיועדים לנמלים במפרץ הפרסי. ל-MSC יש כיום 15 אוניות מכולת שתקועות במפרץ הפרסי בשל סגירת מיצרי הורמוז. על פי הערכות חברות תובלה ימיות נוספות בקווים מהמזרח צפויות לנקוט בצעדים דומים.

בנוסף כבר הועלו בימים האחרונים תעריפי ביטוח סיכוני המלחמה לכל המשלוחים הימיים המיועדים לאזור, במקרים מסוימים לגובה של כ-50% מערך המטען. להעלאת מחירי התובלה מהמזרח צפויה השפעה רוחבית על ענפי ייבוא רבים כבר בטווח הקצר.

בענף הרכב עוקבים אחר המצב ומעריכים כי אם התופעה תתרחב לישראל היא עשויה להביא להתייקרות בסדר גודל של אלפי שקלים בכלי רכב חדשים, שמגיעים במכולות מאסיה. יבואן מרכזי אמר לגלובס כי כבר אמש הועלו מחירי התובלה הימית בחלק מהמקרים גם עבור כלי רכב שכבר נמצאים בדרכם לישראל וגם עבור משלוחים חדשים. עם זאת חוזקו של השקל צפוי למתן חלק מההתייקרות.