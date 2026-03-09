המסחר הופסק: קרן הסל שהימרה על ירידה במחיר הנפט וקרסה

הזינוק החד במחיר הנפט, שחצה את רף 110 הדולרים לחבית הבוקר (ומאז ירד לסביבות 100 דולר) ועלה בעשרות אחוזים בתוך ימים ספורים, עושה שמות גם במשקיעים שקיוו להרוויח דווקא מנפילת מחירו בשווקים.

בבורסה התל אביבית נסחרות קרנות סל ממונפות שמאפשרות להרוויח מאסטרטגיות של ירידת מחיר בנכס בסיס, מה שמכונה מכירה בחסר (Short) או פוזיציית Put. אולם הזינוק החד במחירי הנפט הפך את ההימור הזה להפסד כואב.

לפני מספר שעות הודיעה הבורסה כי מנהל קרן סל ממונפת של קסם מבקש לפרסם דיווח מהותי, ובעקבות זאת הופסק המסחר ביחידות הקרן.

● השווקים קורסים: "כלכלת העולם מתקרבת למצב שלא הכירה שנים"

● מניות השבבים מובילות היום את הירידות בבורסה בת"א. זו הסיבה

הקרן, בשם "קסם ETF ממונפת בחסר חוזה בלומברג ברנט קרוד פי 2 חודשי", נועדה להעניק למשקיעים תשואה במקרה של ירידה במדד בלומברג העוקב אחר מחיר חבית נפט מסוג ברנט. מדובר בקרן סל שמנהלת נכסים בהיקף לא גדול - מעט פחות ממיליון שקל - אולם בעקבות הזינוק במחיר הנפט קרס מחירה בבורסה בכ־47% בתוך שבוע בלבד.

כעת נוספו גם חדשות שליליות נוספות למשקיעים המחזיקים בקרן, בעיקר בשל המשך העלייה החדה במחיר הנפט.

האיזון בוצע מוקדם מהמתוכנן

"ייעודה של הקרן הינו השגת תשואה חודשית בחשיפה הפוכה של פי 2 מהתשואה החודשית", מסרה קסם, בניהולו של אבנר חדד, למשקיעים, וציינה כי מנהל הקרן פועל כך שהחשיפה שלה תהיה מינוס 200% מהשווי של הנכס במועד האיזון, שמתבצע פעם בחודש.

אלא שבתשקיף הקרן נקבע תנאי נוסף. אם המדד של מחיר הנפט רושם שינוי מצטבר של יותר מ־15% ביום מסחר מסוים, מנהל הקרן מחויב לבצע חישוב איזון גם אם החודש טרם הסתיים.

החישוב האחרון של נקודת האיזון בוצע ב־26 בפברואר, כלומר עוד לפני פרוץ מבצע "שאגת הארי" והזינוק החד במחירי הנפט בעקבותיו. אולם בבחינה שביצע היום (ב') מנהל הקרן עלה כי כבר ב־5 במרץ זינק מדד בלומברג ביותר מ־15%, ולכן בוצע איזון כבר באותו יום.

אלא שהמגמה של העלייה החדה במחיר הנפט נמשכה גם לאחר מכן. בקסם ציינו כי "כתוצאה מהמלחמה באיראן חל אירוע מאקרו־כלכלי חריג הכולל עלייה חדה במחירי הנפט, אשר בעקבותיו התנודה במחיר המדד ביום שישי (6.3.2026) הייתה בשיעור של 8.53%".

נכתב כי, "במהלך יום המסחר הנוכחי (ב'), המגמה מחריפה, ומחיר המדד המשיך לעלות בשיעור כ-12%". כתוצאה מכך, "התנודה המצטברת של המדד מיום ביצוע האיזון האחרון ועד למועד פתיחת המסחר בבורסה בת"א כיום, עומדת על כ-50%, שמשמעותו ערך שלילי של הקרן". המשמעות במילים אחרות, לדברי קסם, הוא שווי קרן הסל עלול להגיע ל"ערך שלילי", והקרן עשויה לסיים את יום המסחר הנוכחי במצב כזה.

לכן, ביקש מנהל הקרן מהבורסה בתל אביב ומרשות ניירות ערך להפסיק את המסחר בקרן, "לבטל יצירות ולבטל את העסקאות שבוצעו במהלך היום".

בקסם הבהירו כי בשורה התחתונה הם בוחנים גם אפשרות של פירוק הקרן. לדבריהם, גם בתרחיש שבו בסוף יום המסחר בארה"ב המדד שעוקב אחרי מחיר חבית הברנט ישוב לערך חיובי ומחיר הקרן יחזור להיות חיובי, תרחיש שנראה בשלב זה לא סביר, "עדיין בכוונת מנהל הקרן לבחון פירוק הקרן בשים לב לתנודתיות הקיצונית סביב המלחמה באיראן".