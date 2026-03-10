מנהל ההשקעות שמאמין: מהסקטור הזה אתם צריכים להתרחק

דני דניאל, מנהל השקעות ראשי ודסק מוסדי באפסילון מקבוצת הפניקס, לא נבהל מהירידות החדות בפתיחת שבוע המסחר בת"א לנוכח המלחמה באיראן שמקפיצה את מחיר הנפט: "תמיד בהתחלה השוק מתמחר את התרחיש הגרוע ביותר, וכשהאבק קצת שוקע הוא נרגע וחוזר לקצת יותר היגיון. להערכתי מחירי הנפט יירדו, גם אם לא לרמה של טרום המלחמה.

"החשש עכשיו הוא שהמלחמה תסתבך ותימשך עוד הרבה מאוד זמן, כי האיראנים לא נכנעים. וידוע שאסיה ואירופה רגישות למחיר הנפט", הוא מוסיף, אך עדיין מעריך שמדובר באירוע קצר "של כמה שבועות. זה לא יימשך חודשים. הנשיא טראמפ כבר הכריז שהאירוע יטופל מהר, הוא לא ירצה שזה יימשך עד בחירות האמצע בארה"ב בסוף השנה.

"בנוסף, סביר שארה"ב תפתח את מאגרי החירום כדי לטפל בצד ההיצע של האנרגיה בשלב הראשון. בהמשך יוזרם נפט גם מאזור ונצואלה, בעלת עתודות הנפט והגז הגדולות בעולם. לא סתם טראמפ פעל שם קודם (כשלכד את הנשיא מדורו, נ"א). הוא לא היה תוקף באיראן לפני הפעולה בוונצואלה".

להערכת דניאל, "כשנסתכל על זה בעוד רבעון, חלק גדול מהאירוע עם איראן כבר ייפתר או יירגע והשוק יחזור להסתכל על ענייני הבינה המלאכותית (AI). אם ננקה את הרעש של מחירי האנרגיה עכשיו, אינפלציית הליבה בארה"ב ממשיכה לרדת, ולכן הריבית תוכל להמשיך לרדת בצורה מדודה. הצמיחה שם תמשיך להיות סבירה (2.5%-3%) והאבטלה יחסית יציבה, כך שבהחלט אפשר להיות אופטימיים".

דניאל, בן 55 מרמת גן, התעניין בשוק ההון כבר בתיכון, אבל החל את דרכו בעסקים דווקא כמתווך דירות. בהמשך, בשנת 2004, "נפתחה לי דלת" - לעבוד בחברת ניהול התיקים תפנית של בנק דיסקונט, שם היה במשך רוב הקריירה המקצועית שלו. לפני 6 שנים הצטרף לאפסילון.

בהתייחס לדרמה במחירי הנפט טוען דניאל ש"אנחנו פחות מושפעים מכך. אנו יחסית עצמאים מבחינה אנרגטית (כ-80% מהאנרגיה בישראל מבוססת על גז טבעי). ובנוסף בגלל המס הגבוה מראש על הדלק, זה פחות עוזר לנו כשהמחיר יורד אך גם פחות מרגישים כשהמחיר עולה".

את העליות החדות בבורסה בת"א בשבוע שעבר, כשבעולם נרשמו ירידות, הוא מסביר בכך ש"אם לפני ה-7 באוקטובר ישראל הייתה 'מעצמה אזורית מינוס', עכשיו אנחנו הופכים למעצמה אזורית פלוס, ויש לזה נגזרות כלכליות וביטחוניות - והשוק פה מבין את זה ומתפקד הרבה יותר טוב משווקים אחרים. בנוסף, ההייטק, האקזיטים והתעשיות הביטחוניות, כל זה יימשך ויתגלגל לכלכלה. יצוא שירותי הטכנולוגיה מישראל ברמה של כ-10%-15% מהתמ"ג, מהווה 'רגל יציבה וקבועה' בכלכלה, וזה לא חד-פעמי.

"זה מסביר גם את עוצמת השקל", מוסיף דניאל. מה שמביא אותו להעריך ש"בסוף גם חברות הדירוג יחזירו לנו את הדירוג שהיה לפני 7 באוקטובר, ובהמשך אולי יעלו אותו עוד יותר".

ת"א: בנקים, ביטוח ותקשורת

מכאן הוא גוזר גם את תיקי ההשקעות שהוא מציע לבנות למשקיעים. למשקיע סולידי הוא מציע להקצות 25% למניות בישראל, 11% למניות בארה"ב ו-4% למניות במזרח הרחוק (יפן, סין, דרום קוריאה וטייוואן). עוד 45% מהתיק יושקעו באג"ח קונצרניות בישראל, בדירוג A פלוס ומח"מ (משך חיים ממוצע) 4-5 שנים, ועוד 15% באג"ח ממשלת ישראל במח"מ 6-8 שנים.

למשקיע אגרסיבי הוא מציע להקצות 50% מהתיק למניות בישראל, 22% למניות בארה"ב, 8% למניות במזרח, וברכיב האג"ח 15% לקונצרניות בארץ בדירוג A מינוס ו-5% לאג"ח ממשלת ישראל, במח"מ דומה לתיק הסולידי. בשני התיקים הוא מציע חשיפה מאוזנת לאג"ח השקליות והצמודות.

באשר לסקטורים, דניאל מאמין שצריך להמשיך להשקיע בבנקים בישראל שהם "שער הכניסה לשוק הישראלי" עבור הרבה משקיעים זרים, ולכן למרות העליות בסקטור (140% בשנתיים) צריך להמשיך להיות בו". בנוסף הוא חיובי כלפי סקטור התעשיות הביטחוניות, מסיבות מובנות: "ישראל מספקת את הוכחת ההיתכנות הגבוהה ביותר שיכולה להיות - עם מל"טים, כטב"מים, חיישנים, מצלמות, מערכות נגד טילים. העולם צריך את הדברים האלה, וזה לא הולך להיפסק".

באפסילון אוהבים גם את תחום הביטוח. "התקן החשבונאי החדש (IFRS17) הציף ערך מאוד גדול, וההסתכלות על התחום השתנתה. היום הביטוח נתפס כאופציה על שוק ההון", מסביר דניאל. "אם אתה אופטימי לגבי המניות, כדאי להיות גם בביטוח. ה-AI יכול לעזור גם כאן, כך שבביטוח ייהנו מזה ולאו דווקא ייפגעו".

עוד הוא ממליץ על מניות השבבים הישראליות ש"נמצאות בחזית הטכנולוגיה בכל מה שקשור לייצור שבבים", ועל תחום התשתיות שכן "יש הרבה פרויקטים בהשקעות עתק בארץ שמחכים להתבצע אחרי סיום המלחמה, ואולי אפילו חברות שישתתפו בשיקום רצועת עזה".

וגם על חברות התקשורת ש"סיימו את רוב ההשקעות הגדולות בסיבים והדור החמישי של הסלולר (G5). התחרות בענף פוחתת והמחירים לצרכן יעלו".

מנגד, הוא מציע להתרחק מתחום הקמעונאות. "יש שם תחרות מאוד גדולה ועונתיות אכזרית. גם הישראלים הפכו להיות 'אשפים' בלקנות בחו"ל. התחום הזה פחות מושך".

סקטורים מומלצים בארץ

תעשיות ביטחוניות

בנקים

תשתיות

שבבים

ביטוח

להתרחק - רשתות שיווק בחו"ל

מדד S&P 500 במשקל שווה

תעשיות ביטחוניות

תשתיות

בנקים

וול סטריט: בנקים והמדד במשקל שווה

גם בהשקעות מעבר לים דניאל מציע בגדול את אותם סקטורים. הוא מציין שמניות הבנקים האמריקאיים ירדו בתקופה האחרונה וייתכן שזו "הזדמנות מעניינת לכניסה. חשבו שהם ייפגעו מה-AI אבל נוצר עקום תשואות תלול, והבנקים אוהבים ונהנים מעקום תשואות כזה (ריבית קצרה נמוכה וריבית ארוכה גבוהה יותר, נ"א)". הרווחיות צפויה לעלות דווקא בזכות ה-AI, שיסייע להם לשפר את הפריון ולצמצם את כוח האדם".

בנוסף הוא מציע לעבור מענקיות הטכנולוגיה למדד S&P 500 במשקל שווה, כך "נשארים עם רגל מסוימת בטכנולוגיה אבל משלבים גם הסטה לחברות בינוניות", כאלה שלא ביצעו השקעות עתק ב-AI. כן הוא ממליץ על מניות תשתיות, בשל הצורך הגדל בחשמל למרכזי הנתונים (דאטה סנטרס) לתחום ה-AI.