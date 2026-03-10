חברת הנדל"ן המשפחתית קבוצת גבאי של אלי גבאי ואחיותיו (החברה האם של גבאי מניבים ) השלימה את ההנפקה של החברה. החברה הנפיקה 19.9% מהמניות וגייסה 175 מיליון שקל לפי שווי של 700 מיליון שקל לפני הכסף, במחיר של 67.35 שקלים למניה (875 מיליון שקל אחרי הכסף). במקור החברה תכננה להנפיק לפי שווי גבוה יותר של מיליארד שקל לפני הכסף ולגייס כ-250 מיליון שקל, אך המלחמה עם איראן טרפה את הקלפים ובחברה בחרו לא לעצור ולהנפיק בכל זאת.

לגלובס נודע כי המוסדיים הגדולים שהשתתפו בהנפקה הם מור, מגדל והפניקס, ילין לפידות והנוסטרו של חברת הביטוח הראל. כאשר לבית ההשקעות מור יש אופציה למימוש של 6% נוספים ממניות החברה לתקופה של 3 שנים. האופציה מן הסתם לא תמומש בתקופה הקרובה, אך אם וכאשר היא תמומש החלק של הבעלים יירד ל-75%.

במסגרת ההנפקה אלי גבאי יירד להחזקה של 32% ממניות החברה, אחותו מיה גבאי-טובול (יו"ר הדירקטוריון) ובעלה אריק טובול (סמנכ"ל הנדסה) יחזיקו ב-24% מהמניות, והאחיות אורית טירר-גבאי (סמנכ"לית שיווק) ותמר גבאי (סמנכ"לית רכש) יחזיקו כל אחת ב-12% מהמניות.

קבוצת גבאי הגיעה לראשונה לבורסה לפני כשנה כשהנפיקה אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל ובסוף השנה שעברה הנפיקה עוד אג"ח בהיקף של 395 מיליון שקל, עם שיעבודים.

חברת הנדל"ן הוקמה לפני יותר מ-20 שנה והיא פועלת בתחומי הבנייה של פרויקטי נדל"ן וכן במסחר ומלונאות ויש לה יותר מ-25 אלף דירות לאורך שלבי הבנייה והתכנון.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, עורכי הדין שליוו את ההנפקה הם ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר.

"אנחנו מודים לגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה במיוחד בימים מורכבים בהם אנו נמצאים. מדובר בהבעת אמון ובאבן דרך משמעותית ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה" מסר הבעלים אלי גבאי, בעקבות ההנפקה. " הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית שלנו, יסייע לנו בהאצת הפיתוח את פיתוח וייצר ערך משמעותי לבעלי המניות".

בהקשר המערכה מול איראן, אתמול (ב') נהרגו באתר בנייה של החברה בעיר יהוד שני עובדים שנפגעו מרסיסים של טיל איראני. ההרוגים הם רוסטם גולומב, שמותו נקבע במקום, ואמיד מורטוזוב, שפונה לשיבא במצב אנוש ומת הלילה.