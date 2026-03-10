המניות שצונחות ומלמדות: בשוק מאמינים שהפסקת האש קרובה

מניות האנרגיה חוות ירידות משמעותיות, כאשר מניות הגז והנפט בצניחה דרמטית. כך גם המניות הביטחוניות שצונחות אפילו יותר. זאת, לכאורה, בניגוד למה שהיינו מצפים בזמן מלחמה ומשבר נפט. המקור לחוסר ההיגיון הזה הוא נשיא ארה"ב טראמפ, שבנאום לאחרונה הבטיח שהמלחמה תסתיים בקרוב, אם כי בהמשך תיקן את עצמו ואמר שזה יימשך כל שיידרש, וייקח יותר מאשר השבוע הנוכחי.

מדד ת"א־ביטחוניות צונח בקרוב ל-6%, ונכון למועד כתיבת שורות אלו - אין אפילו מניה אחת שנמצאת בעלייה. יצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , מניה חזקה בדרך כלל, מובילה את הירידות במדד ת"א 125 ונחלשת בכ-9%. אחריה, בולטות לחיוב ארית תעשיות ומנועי בית שמש , שתי שחקניות מרכזיות נוספות בתחום, יורדות בשיעורים של 6%-7%.

על־פי אלעד קראוס, מנהל מחקר במיטב ברוקראז', זה נובע קודם כל מ"מה שאמר טראמפ לגבי סיום המלחמה המתקרב". טראמפ אמר אמש שהמלחמה מתקדמת מהר יותר מלוחות הזמנים הצפויים, ותוכל אף להסתיים בקרוב - אם כי לא השבוע. לדברי קראוס, "נכון שהמניות הביטחוניות נהנות מהמלחמה, אבל שוק ההון מתמחר את העתיד: אם מכניסים למשוואה את סיום המלחמה, ברור למה הן נפגעות. אם המלחמה תהיה מהירה, אז ההזמנות בהמשך יירדו. אבל אם יש הימשכות עם ביקושים גדולים - נמשיך לראות עלייה במניות האלה".

יש לציין, כמובן, שלמרות הירידות - המניות הביטחוניות עדיין בעלייה של כ-5% מתחילת החודש, והן התחזקו במעל 50% בשלושת החודשים האחרונים. מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים, מציין שיש כאן גם אלמנט של "מימוש רווחים", בעקבות הצהרות טראמפ ולאחר עליות משמעותיות בחודשים האחרונים.

אך למרות הטלטלות קצרות־הטווח בשוק ההון, קראוס מדגיש שמבחינת הבסיס העסקי של החברות הבטחוניות - נראה שמעמדן איתן במיוחד: "גם אם המלחמה תסתיים בקרוב, החברות הביטחוניות מקבלות צבר מאוד משמעותי לשנים הקרובות. בזכות המלחמה, הן מקבלות נראות מאוד גבוהה. הן עולות ויורדות בטווח הקצר בגלל משפטים של טראמפ, אבל המודל העסקי שלהן הרבה יותר חזק על רקע ההזמנות שהן קיבלו. פעם צבר ההזמנות היה פי שתיים מההכנסות השנתיות, אבל באלביט יש כרגע צבר של לא פחות משלוש שנים קדימה. זה משמעותי מאוד".

"רוב המסחר בנפט הוא ספקולטיבי"

ומה לגבי מניות האנרגיה? פה קל מאוד לראות את ההשפעה של התזזיתיות החריפה בשוק הנפט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט, שעלה בתחילת השנה 60 דולר וערב המלחמה 70 דולר, זינק עד לכמעט 120 דולר בימים האחרונים, בטרם נפל חזרה ל-85 דולר, ואז התייצב על 90 דולר, בעקבות התבטאות טראמפ על כך שסיום המלחמה אינו רחוק ושהוא יפעל לפתיחת מיצרי הורמוז. מדד ת"א־נפט וגז בירידה משמעותית של יותר מ-4%, ת"א־תשתיות אנרגיה הרחב גם הוא בירידה של כ-2%, ואפילו מדד ת"א־קלינטק של האנרגיות המתחדשות מציג מספרים אדומים.

על־פי אלעד קראוס, "יש הלימה ישירה בין מחירי הנפט, שטראמפ הוריד בהתבטאות שלו, לבין ביצועי מניות האנרגיה. גם לגבי המתחדשות, שנהנות מהעליות במחירי הנפט כי הן תחליפיות עבורו". מאפיין נוסף של מחירי הנפט הוא תנודתיות קיצונית. על פי קראוס, אתמול היה היום התנודתי ביותר שנרשם בשוק מאז ימי תחילת הקורונה. זה לכאורה, אמור להוריד את האמינות של אנרגיה מנפט ולחזק את המתחדשות. חברות מתחדשות גדולות כמו אנלייט , שדווקא יורדות, מתעקשות שזה בדיוק סימן ליתרון של הענף שלהם: "בעוד שהדלקים הפוסיליים תנודתיים וחשופים למשברים, השילוב של אנרגיה סולארית ואגירה הפך למקור האנרגיה הזול והאמין ביותר. השמש והרוח הן חומרי הגלם היחידים בעולם שלא מושפעים ממוטיבציות זרות, וזהו הבסיס ליציבות מחירים ארוכת־טווח", אומר איתי בניאן, סמנכ"ל בכיר באנלייט.

אך קראוס מוסיף כי "רוב המסחר בנפט הוא ספקולטיבי והוא תמיד תנודתי, ולא מבוסס על מסחר 'אמיתי', אף אחד לא רוצה חבית שתגיע אליו הביתה". ומכיוון ש"התנודתיות נמצאת תמיד, היא לא בהכרח מחזקת את המתחדשות. אבל בכל מקרה, בניגוד לחברות שעוסקות ישירות בנפט כמו נאוויטס ואיתקה, שמושפעות ישירות - הקשר של המתחדשות הוא פחות ברור".