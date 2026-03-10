הרווח הנקי של בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי הסתכם אשתקד בסך ב-4.1 מיליארד שקל, ירידה של 3.3% ביחס לשנה הקודמת. מספר אירועים חד-פעמיים בקבוצת דיסקונט השפיעו על שורת הרווח הנקי, וכאשר מנטרלים אותם, הרווח הנקי בסיכום השנה עלה קלות ב-0.7% ל-4.5 מיליארד שקל.

עיקר ההשפעה נרשמה ברבעון האחרון של 2025, אז רשמה קבוצת דיסקונט רווח הנקי בסך של 856 מיליון שקל, ירידה של 18.4% ביחס לרבעון המקביל שנה קודם לכן. בין הגורמים שהשפיעו לשלילה היה רישום מלא של תוכנית פרישה מרצון בבנק מרכנתיל. בסיכום השנתי, השפיעה לשלילה גם ההפרשה הגדולה שביצעה חברת כאל (מוחזקת בשיעור 72% על ידי הבנק) בגין פסק דין שומות המע"מ.

התשואה להון אשתקד עמדה על 12.6% לעומת 14.2% בשנת 2024. בניטרול האירועים השונים, עמדה התשואה על ההון על 13.7%. התשואה להון מפעילות בישראל עמדה אשתקד על 14.4% לעומת 16.3% בשנת 2024.

