ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הפרשה בכאל ופרישת עובדים שחקו את הרווח הנקי של דיסקונט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנק דיסקונט

הפרשה בכאל ופרישת עובדים שחקו את הרווח הנקי של דיסקונט ל-4.1 מיליארד שקל

מספר אירועים חד-פעמיים בקבוצת דיסקונט השפיעו על שורת הרווח הנקי, וכאשר מנטרלים אותם, הרווח הנקי בסיכום השנה עלה קלות ב-0.7% ל-4.5 מיליארד שקל • בין הגורמים שהשפיעו לשלילה היה רישום מלא של תוכנית פרישה מרצון בבנק מרכנתיל

חזי שטרנליכט 08:00
אבי לוי, מנכ''ל דיסקונט / צילום: ישראל הדרי
אבי לוי, מנכ''ל דיסקונט / צילום: ישראל הדרי

הרווח הנקי של בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי הסתכם אשתקד בסך ב-4.1 מיליארד שקל, ירידה של 3.3% ביחס לשנה הקודמת. מספר אירועים חד-פעמיים בקבוצת דיסקונט השפיעו על שורת הרווח הנקי, וכאשר מנטרלים אותם, הרווח הנקי בסיכום השנה עלה קלות ב-0.7% ל-4.5 מיליארד שקל.

האזהרה החמורה לשוק הנדל"ן שמסתתרת בדוחות חברת האשראי
הבניין האייקוני נפגע עוד בסבב הקודם. מה מעכב את השיפוץ?

עיקר ההשפעה נרשמה ברבעון האחרון של 2025, אז רשמה קבוצת דיסקונט רווח הנקי בסך של 856 מיליון שקל, ירידה של 18.4% ביחס לרבעון המקביל שנה קודם לכן. בין הגורמים שהשפיעו לשלילה היה רישום מלא של תוכנית פרישה מרצון בבנק מרכנתיל. בסיכום השנתי, השפיעה לשלילה גם ההפרשה הגדולה שביצעה חברת כאל (מוחזקת בשיעור 72% על ידי הבנק) בגין פסק דין שומות המע"מ.

התשואה להון אשתקד עמדה על 12.6% לעומת 14.2% בשנת 2024. בניטרול האירועים השונים, עמדה התשואה על ההון על 13.7%. התשואה להון מפעילות בישראל עמדה אשתקד על 14.4% לעומת 16.3% בשנת 2024.

הרחבה מיד