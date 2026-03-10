הבנק הבינלאומי רשם רווח נקי בסך של 2.3 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של 4.6% ביחס לשנה הקודמת. הבנק הודיע על חלוקת 50% מהרווח הנקי ברבעון האחרון של השנה שעברה וחלוקה נוספת מעודפי ההון. בסה"כ 522 מיליון שקל בתור דיבידנד, כאשר לראשונה יבחן הדירקטוריון תוכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק בהיקף של עד 25% מהרווח הנקי. תוכנית זו נהוגה בבנקים ללא גרעין שליטה, כדוגמת לאומי, הפועלים ודיסקונט, אך עד כה לא בוצעה בבינלאומי שבשליטת צדיק בינו או בבנק מזרחי-טפחות שגם לו גרעין שליטה.

דירקטוריון הבינלאומי החליט לחלק 50% מהרווח הנקי ברבעון הרביעי - סכום של 256 מיליון שקל, ובנוסף לו חלוקה של דיבידנד בסך 266 מיליון שקל מעודפי ההון, זאת לדבריו כחלק ממתווה אפשרי של חלוקה עתידית נוספת בסכומים דומים, שתתבצע בשלוש פעימות נוספות, אחת לכל שישה חודשים עד לסכום מצטבר כולל של כ-1 מיליארד שקל.

בנוסף לאמור, בוחן הבנק אפשרות לבצע חלוקות נוספות בהיקף של כ-25% מהרווח הנקי לכל רבעון במהלך השנתיים הקרובות, על דרך של תוכניות רכישה עצמית של מניות הבנק, ככל שתאושרנה תוכניות כאלה על ידי דירקטוריון הבנק.

התשואה להון הגיעה אשתקד ל-16.2%, ירידה למול 19% בשנה הקודמת. בבנק ציינו כי התשואה להון בנטרול עודפי ההון הרגולטוריים הנדרשים מהבנק הגיעה ל-19.1%.

