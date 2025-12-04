בהנחה משמעותית: וויז שכרה את הקומות העליונות במגדל לנדמרק 2

אחרי רכישתה בידי גוגל ב-32 מיליארד דולר, וויז מתחדשת במספר מתקנים חדשים כחלק ממהלך ההתרחבות העתידי שלה. לגלובס נודע כי החברה, שממוקמת כיום במגדל ברחוב דובנוב בתל אביב, שכרה את הקומות העליונות במגדל לנדמרק 2 הנבנה בימים אלה במתחם שרונה בתל אביב וצפוי להיחנך באמצע 2027.

וויז הצליחה להשיג שטחי שכירות בהנחה משמעותית בזכות משא ומתן שמנהל המשקיע הראשון בחברה, גילי רענן, בשמן של חברות פורטפוליו בקרן ההון סיכון שלו, סייברסטארטס (Cyberstarts). רענן ביקש ממליסרון ואפי נכסים מחיר בהנחה עבור מספר חברות בקרן וכן עבור חברות שעשויות לגייס הון ממנה בעתיד. לנדמרק 2, הנמצא ממערב לשוק שרונה על רחוב הארבעה, ממוקם בסמוך למתקן אחר שבונה וויז בימים אלה, ושנחשף בעבר בגלובס. זהו בניין משרדים קטן ומעוצב בסגנון הבאוהאוס, בעל חמש קומות ובשטח כולל של 5,500 מ"ר, הנבנה על ידי היזם רועי גיל, בעליה של קבוצת בית סייג שרונה.

וויז עשויה להצטרף גם לעסקת השכירות של גוגל בבבניין תוהא 2 הנבנה ברחוב תוצרת הארץ ממזרח לאיילון - שבו שכרה ענקית החיפוש עד 85 אלף מ"ר, שטח המשתווה למחצית הבניין שייחנך בתחילת 2027. עם זאת, טרם נקבע האם וויז תעבור למתקנים אלה, המרוחקים מאוד מאזור הפעילות המקורי שלה במרכז תל אביב.

פרויקט לנדמרק בשרונה / הדמיה: עמרי אמסלם

לא כל היזמים נלהבים

המהלך של רענן, אליו הצטרפו עד כה מספר חברות פורטפוליו בהובלת וויז, מספק כמה יתרונות לסטארט-אפים: הוא נותן להם שטח משרדים בהוזלה יחסית, בהשוואה לחברות המחפשות משרדים חדשים, באופן נפרד זה מזה וצפוי לאפשר להם להתרחב ביתר קלות או להחליף משרדים אלה עם אלה בעתיד.

עם זאת, לא כל היזמים נלהבים מהרעיון לשכור שטח בבניין בסמוך לחברות סייבר אחרות. לא כולם רואים במגדל לנדמרק 2 כנכס איכותי - מגדל לנדמרק 1 מסתיר את הנוף עבור הצלע המערבית של הבניין, ובנוסף קיים חשש מאווירה תחרותית בין החברות שעשויות לספוג נטישה מחברה אחת לשניה, ומחוסר ייחודיות בנוף ובסביבה הקרובה ביחס לחברות אחרות.

לכן, לא כל החברות בקרן ההון סיכון שלו נענו לקריאתו של רענן לעבור למגדל השני של לנדמרק. סייארה, למשל, אחת מחברות הפורטפוליו הבולטות של רענן, שגייסה מוקדם יותר השנה סיבוב הון לפי שווי של 6 מיליארד דולר, שכרה ארבע קומות במגדל לנדמרק 1 הסמוך והיא איננה מתכוון להעתיק את משכנה למגדל השני בקומפלקס הנבנה בימים אלה. יתר על כן, היא מתכננת התרחבות במגדל שבו היא פועלת כחלק ממגמה לשמור את העובדים קרובים זה לזה. גם איילנד, חברת פורטפוליו בולטת שגייסה לפי שווי של 5 מיליארד דולר תיוותר במשכנה הנוכחי ברחוב המרד, בסמוך לטיילת ת"א.

מוויז, סייברסטארס ומליסרון לא התקבלה תגובה.