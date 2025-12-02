סלברייט רוכשת חברה ב-170 מיליון דולר, מפטרת 20 עובדים בישראל

חברת סלברייט מודיעה היום (ג') על השלמת רכישת חברת קורליום בסכום של כ־170 מיליון דולר, מתוכם 150 מיליון דולר שולמו במזומן במועד הסגירה והיתרה הומרה למניות. בנוסף, בעלי המניות של קורליום עשויים לקבל עד 30 מיליון דולר נוספים בכפוף לעמידה ביעדי ביצוע במהלך השנתיים הקרובות. יחד עם זאת, במקביל לכך סלברייט מפטרת 20 עובדים בישראל.

קורליום היא חברה אמריקאית המתמחה בווירטואליזציה של מכשירים המבוססים על מעבדי Arm, ומאפשרת להריץ גרסאות דיגיטליות מלאות של טלפונים חכמים ומערכות הפעלה לצורכי מחקר, ואבטחת מידע. הטכנולוגיה של החברה מאפשרת לחוקרים, מפתחי אבטחה וגופי מודיעין לבצע בדיקות, לאתר חולשות או לאסוף מידע ללא תלות במכשיר פיזי, ובכך לקצר את זמן החשיפה לראיות או לאיומים.

צמצום כוח אדם בישראל

סלברייט שמפתחת מערכות לחילוץ וניתוח מידע ממכשירים דיגיטליים עבור גופי אכיפה ומודיעין, ביצעה לאחרונה צמצום כוח אדם בישראל. לפי מידע שהגיע לגלובס, כ-20 עובדים פוטרו, בהם ראשי צוותים ומהנדסי תוכנה. לפי הערכות, בישראל מעסיקה סלברייט בין 500 ל-550 עובדים מתוך למעלה מ-1,200 ברחבי העולם, כך שמדובר בין 3% ל-4% מכוח האדם המקומי.

המהלך מגיע בתקופה שבה מניית סלברייט מציגה ביצועים חזקים יחסית לשוק. בשנים האחרונות נהנתה החברה מביקוש גבוה לפתרונות איסוף וניתוח מידע דיגיטלי, בעיקר מצד רשויות אכיפת חוק וממשלות. עם זאת, סלברייט פועלת בענף שמושפע מתקציבים ציבוריים, רגולציה וסדרי עדיפויות של מדינות, גורמים שמכתיבים לעיתים שינויים נקודתיים במבנה התפעולי.

תגובת סלברייט: "האנשים שלנו הם הנכס החשוב ביותר שלנו, ואנו מודים להם על מחויבותם למשימה שלנו להגן על מדינות, קהילות ועסקים. מדי שנה, כחלק מההיערכות קדימה כדי לשרת בצורה הטובה ביותר את צרכי החברה ולקוחותיה, אנו מבצעים בחינה מקיפה של התוכניות העסקיות ומפת הדרכים הטכנולוגית, ומבצעים התאמות ארגוניות כדי ליישר קו בין תפקידים ויכולות, לבין הצרכים העסקיים הנוכחיים. במקרים שבהם אין הלימה לצרכי הארגון ולא נמצא תפקיד חלופי מתאים, אנו נאלצים להפחית מספר מצומצם של תפקידים כדי לתת מענה לצרכים העסקיים".