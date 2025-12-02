"בכיתי": מייסד סופטבנק מסביר למה החליט למכור מניות אנבידיה

מייסד סופטבנק (SoftBank), מסאיושי סאן, המעיט ביום שני בחשיבות ההחלטה למכור את כל אחזקותיו של התאגיד בחברת השבבים אנבידיה , ואמר שהוא "בכה" על מכירת המניות. קרן ההשקעות היפנית חשפה לפני כשבועיים כי היא כי חיסלה את כל החזקותיה באנבידיה, מניות בשווי של 5.83 מיליארד דולר.

● ביפן נערכים להעלאת ריבית בניגוד למגמה העולמית, ובשווקים מודאגים

● 2,452 טון זהב עלולים להצית עימות חדש שיטלטל את כלכלת איטליה

בדיווח ב-CNCB נמסר כי בנאום שנשא בפורום FII Priority Asia שהתקיים בטוקיו אתמול (ב'), התייחס סאן למכירת המניות. לדברי סאן, סופטבנק לא הייתה עושה את הצעד אלמלא הייתה צריכה לממן את השקעותיה הבאות בבינה מלאכותית, כולל הימור גדול על OpenAI ופרויקטים של דאטה סנטר. "אני לא רוצה למכור מניה אחת. פשוט היה לי יותר צורך בכסף כדי להשקיע ב-OpenAI ובפרויקטים אחרים", אמר סאן והוסיף, "בכיתי כשמכרתי את מניות אנבידה".

סופטבנק הכפילה את התוכניות שלה לגבי הבינה מלאכותית השנה, וזאת באמצעות סדרה של פרויקטים, כולל עבודה על הדאטה סנטר בפרויקט הענק סטארגייט ורכישת חברת השבבים האמריקאית אמפרה קומפיוטינג. פרויקט סטארגייט, שכולל גם את אנבידיה ואורקל, הוא פרויקט ענק לרישות ארה"ב בחוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI ועלותו נאמדה בתחילת השנה בחצי טריליון דולר.

"אלו שטוענים שמדובר בבועה 'אינם חכמים מספיק'"

הקונצרן היפני הגדול, שבסיסו בטוקיו ומתמקד בניהול השקעות, עשוי גם להגדיל "פוטנציאלית" את השקעותיו ב-OpenAI בהתאם לביצועי ולשווי סבבי גיוס נוספים, כך אמר בעבר ל-CNBC אדם המעורה בנושא. מוקדם יותר השנה, אמר סאן כי סופטבנק "כל כולה ב-OpenAI" וחזה שסטארט-אפ הבינה המלאכותית יהפוך בעתיד לחברה בעלת הערך הגבוה בעולם.

עד כה, הימור זה הניב דיבידנדים מסוימים, כאשר סופטבנק דיווחה בחודש שעבר כי הרווח הנקי שלה ברבעון השני הוכפל ביותר מ-2.5 טריליון ין (16.6 מיליארד דולר), כשאחד הגורמים לכך הוא עליות השווי באחזקות שלה ב-OpenAI.

יחד עם זאת, יש לזכור כי ההימורים הגדולים של סופטבנק בבינה המלאכותית, מגיעים על רקע חששות גוברים בשווקים לגבי בועה בבינה המלאכותית. בהמשך לכך, בנאום שלו ביום שני, סאן טען כי השיח על "בועת בינה מלאכותית" נאמר על ידי אלו ש"אינם חכמים מספיק". הוא ניבא כי מודל "בינה מלאכותית על" ורובוטים מבוססי בינה מלאכותית, ייצרו לפחות 10% מהתוצר המקומי הגולמי העולמי בטווח הארוך, דבר שלדבריו יעלה על טריליוני דולרים של השקעות בטכנולוגיה.