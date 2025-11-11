סופטבנק מודה: מכרנו את כל האחזקות באנבידיה

קרן ההשקעות היפנית סופטבנק חשפה הבוקר (ג'), היא כי חיסלה את כל אחזקותיה באנבידיה במהלך החודש שעבר, מניות בשווי של 5.83 מיליארד דולר. מניית אנבידיה יורדת כעת במסחר המאוחר בנאסד"ק בקרוב ל-1% לאחר עלייה מרשימה של קרוב ל- 6% אמש לאחר פרסום הידיעות על סיום ההשבתות בממשל האמריקאי. בחודש האחרון עלתה מניית אנבידיה בקרוב ל- 9%.

עם זאת, סופטבנק לא מתרחקת ממניות בינה מלאכותית והיא מדווחת על עלייה משמעותית ברווח הנקי בשל אחזקותיה ב-OpenAI ששוויה האמיר בחודש שעבר לחצי טריליון דולר בשוק הפרטי. סופטבנק דיווחה על רווח של 16.3 מיליארד דולר לרבעון השלישי של השנה, יותר מכפול מהרווח שרשמה ברבעון המקביל אשתקד. סופטבנק הובילה באמצעות קרן ויז'ן 2 שלה, שבין השאר גייסה את השקעותיה ממדינות במפרץ. בחודש מרץ האחרון גיוס של 30 מיליארד דולר ל-OpenAI לפי שווי של 300 מיליארד דולר. בחודש שעבר קפץ השווי לחצי טריליון דולר במסגרת סיבוב סקנדרי שבו רכשה מניות נוספות יחד עם ת'רייב קפיטל של ג'ושוע קושנר ומשקיעים נוספים.

סופטבנק לא נימקה את מכירת מניות אנבידיה, אך בפועל היא תלויה בה כדי לקדם את OpenAI. למעשה, אנבידיה הצהירה בחודש ספטמבר האחרון כי תשקיע סך הכל 100 מיליארד דולר בשותפות אסטרטגית עם OpenAI שתכלול הקמת חוות שרתים לעיבוד AI בהיקף של מאות מיליארדי דולרים ובהספק של 10 גיגוואט. סופטבנק, OpenAI ואנבידיה כלולות בפרויקט המגלומני לרישות ארה"ב בחוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI תחת השם "סטארגייט" שעלותו נאמדה בתחילת השנה בחצי טריליון דולר, ובו תשתתף גם אורקל וככל הנראה גם AMD .