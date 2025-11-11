לפני חודשיים פרסמה פירמת המחקר הישראלית IVC יחד עם משרד עורכי הדין גורניצקי ופירמת KPMG דוח עגום שמצביע על מגמת ירידה דרמטית בגיוסי קרנות הון סיכון ישראליות, עם 12 קרנות שגייסו 260 מיליון דולר מאז תחילת השנה להשקעות בחברות הייטק מקומיות. חודש לאחר מכן הסתיימה מלחמת חרבות ברזל, ובבת אחת עלו לפני השטח לא פחות משמונה קרנות שגייסו יחד 1.37 מיליארד דולר, בהן שמות מוכרים כמו סייברסטארטס, גלילות, פיטנגו ו-JVP. האם כל הקרנות הללו גייסו באורח פלא מיליוני דולרים בבת אחת בתוך עשרה שבועות?

● הישראלי שמגייס 100 מיליון דולר כדי להתחרות בשבבים של אנבידיה

● מהפגישה עם ת'יל לבית הקפה בפאלו אלטו: המיליארדר הישראלי שמסרב לראות בצניחה של 30% מההנפקה כישלון

ההסבר, ככל הראה, פרוזאי יותר. חלק מהקרנות ביצעו מהלך המכונה "סגירה ראשונית" (First closing), חיתום המאפשר להן להתחיל ולהשקיע מההון שגייסו, זמן רב לפני תום המלחמה - הן רק לא הודיעו על כך. במקביל, המשיכו לגייס, חלקן ממשיכות לגייס הון עד ההגעה ליעד שהציבו את עצמן. קרנות הון סיכון נוהגות להצהיר על סגירה ראשונית במטרה למשוך כמה שיותר יזמים להציג להן את החברות שהקימו, אך בשל המלחמה - חששו מנהלי הקרנות מיחסי ציבור שליליים שהיו עשויים להתלוות להכרזות.

עדכון כלפי מעלה

IVC גם מעדכנת כלפי מעלה את התוצאה שהוצגה בדוח מחודש ספטמבר - כך שבמחצית השנה הראשונה גויסו 350 מיליון דולר, כך שסך ההון שגויס על ידי קרנות ישראליות להשקעות בהייטק עומד השנה על 1.61 מיליארד דולר עד כה, נתון מעודד שמצביע על צמיחה בשוק הקרנות הישראליות לאחר התכווצות שהחלה ב- 2021.

בין הקרנות שהתווספו לרשימת המגייסות מסוף המלחמה: סייברטסארס של גילי רענן שגיסה קרן הזדמנויות שנייה בסך 380 מיליון דולר. קרן הזדמנויות מאפשרת לקרן המשקיעה בחברות צעירות להמשיך ולהשקיע באותן חברות גם בשלבים המאוחרים שלהן; קרן הסייבר והתוכנה גלילות 5 עם 290 מיליון דולר חדשים שגויסו בבציר 2025. גלילות, אמנם, פרסמה בחודש ספטמבר כי גייסה 500 מיליון דולר לקרן גלילות 5 להשקעות סיד ו"גלילות פלוס 2" להשקעות בחברות צמיחה, אך ב-IVC מייחסים במחקר רק ל-290 מתוכם שגויסו במהלך 2025; קרן JVP עם שותפות עם TPG האמריקאית להשקעה ממוקדת בחברת הפורטפוליו ארניקס; סגירה ראשונית של 150 מיליון דולר לקרן 9 של פיטנגו פירסט, הקרן של קבוצת פיטנגו להשקעות סיד; קרן סרקה 4 של עורכת הדין הללי ברט, רואה החשבון עופר כץ, ואשת הסייבר רוני זהבי, שגייסה 90 מיליון דולר; קרן הדיפנס טק אורליוס של יוצאי קרן הנקו שביצעה סגירה ראשונית של 50 מיליון דולר; קרן מייפל 2 של יוצא וינטג', בן טיטונוביץ', שגייסה 50 מיליון דולר; וקרן סקוור וואן לאבס של יוצאי סולאראדג', עמיר פישלוב ויואב גלין.