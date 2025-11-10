רבעון שני ברציפות: מאנדיי פרסמה דוחות, והמניה נפלה בכ-12%

חברת מאנדיי פרסמה דוחות לרבעון השלישי של השנה, וכמו במקרים קודמים, מנייתה הגיבה בחדות ובאופן שלילי, ונפלה בכ-12% במהלך יום המסחר בוול סטריט.

מאנדיי פיתחה מערכת הפעלה לעבודה, פלטפורמה המסייעת בניהול משימות בתוך ארגונים. היא הונפקה לראשונה בנאסד"ק ב-2021 לפי שווי של 6.8 מיליארד דולר, והגיעה בשיא באותה שנה לשווי של למעלה מ-19 מיליארד דולר, כפול משווייה הנוכחי.

מניית מאנדי נוטה לתנודות חדות כאמור לאחר פרסום דוחות, ובשניים מתוך שלושת הרבעונים הקודמים שדיווחה זה הוביל לשינוי דו-ספרתי: בתחילת השנה זינקה ב-26% לאחר פרסום דוחות 2024, וברבעון הקודם נפלה ב-30% אחרי הפרסום. דוחות הרבעון הראשון דווקא עברו ללא דרמה במניה.

ברבעון השלישי החברה דיווחה על הכנסות של כ-317 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים ל-312 מיליון דולר, ועקפה את התחזיות גם בשורת הרווח עם רווח נקי Non-GAAP של 1.16 דולר למניה. עם זאת, תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי מעט פושרת - 328-330 מיליון דולר, צמיחה של 22%-23% - בעוד שבשוק ציפו לכ-334 מיליון דולר. בכך תסתיים השנה עם הכנסות של 1.226-1.228 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 26%.

מאנדיי מצפה לרווחיות תפעולית Non-GAAP של 11%-12% ברבעון הרביעי, עם רווח תפעולי של 36-38 מיליון דולר, ובשנה כולה הרווח התפעולי יסתכם ב-167-169 מיליון דולר, רווחיות של 14% (לעומת תחזית קודמת ל-13%). התזרים החופשי יסתכם בשנה זו ב-330-334 מיליון דולר.

שלושה דברים שחשוב לדעת על דוחות מאנדיי 328-330 מיליון דולר

תחזית ההכנסות לרבעון הרביעי, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-334 מיליון דולר 22%-23%

שיעור הצמיחה הצפוי ברבעון 4, לעומת שיעור צמיחה של 26% ברבעון 3 ובשנה כולה לפי התחזית 47.5 מיליון דולר

הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון. שיא כל הזמנים

שיא ברווח התפעולי

"תוצאות הרבעון משקפות את רמת הביצועים הגבוהה שלנו ואת היישום המוצלח של האסטרטגיה שלנו, להמשיך ולהתרחב ללקוחות וארגונים גדולים יותר (upmarket motion), בשילוב עם הגדלת היצע המוצרים שלנו", אמרו המייסדים והמנכ"לים המשותפים של מאנדיי, רועי מן וערן זינמן. "אנחנו רואים ביקוש גובר מצד לקוחות גדולים יותר שמשתמשים במספר מוצרים במקביל, כדי לייעל את תהליכי העבודה החשובים ביותר שלהם. היכולת שלנו לשלב חדשנות עם צמיחה מתמשכת מסייעת לנו להבטיח המשך הצלחה לטווח ארוך".

"השגנו ברבעון את הרווח התפעולי Non-GAAP הגבוה ביותר אי-פעם, מה שמדגיש את המיקוד שלנו בצמיחה יעילה ורווחית", אמר סמנכ"ל הכספים אלירן גלזר. "אנחנו ממשיכים להגדיל את הפעילות באופן אחראי, באמצעות איזון בין השקעה בחדשנות והרחבת אסטרטגיית ה-go-to-market שלנו לבין משמעת תפעולית חזקה".

ביצועי חסר ביחס לשוק

נזכיר, שהנפילה הגדולה ברבעון הקודם הגיעה על רקע התגברות החששות בשוק מפגיעה במאנדיי בשל התפתחות הבינה המלאכותית. ספציפית, החשש נגע לפיצ'ר של גוגל, AI Overview, שמספק סיכום AI שמבוסס על לינקים שנמצאו בחיפוש הרלוונטי, ומייתר במקרים רבים את הצורך להיכנס ללינקים עצמם - מה שפוגע בטראפיק שלהם. החשש היה שמכיוון שעסקים קטנים ובינוניים מגיעים למאנדיי דרך גוגל, יש פגיעה. במאנדיי הדגישו אז שמדובר בהשפעה קטנה יחסית וכי היא ממשיכה לצבור תאוצה בחלק העליון של השוק (בארגונים גדולים יותר) - כפי שגם כעת מדגישים צמד המנכ"לים.

לפני פרסום הדוחות מאנדיי נסחרה בשווי של 9.8 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 19.5% במניה מתחילת השנה - ביצועי חסר משמעותיים ביחס לשוק ולחברות תוכנה אחרות.

עם זאת, עד כה האנליסטים ממשיכים להיות חיוביים בנוגע אליה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל מבין 27 אנליסטים המסקרים את מניית מאנדיי, 25 חיוביים, 2 נייטרליים ואין אף המלצה שלילית. מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים הוא 267.35 דולר, שמשקף פרמיה של 41% על מחיר הנעילה טרם פרסום הדוחות.