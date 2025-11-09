המסחר בוול סטריט הסתיים עם מגמה מעורבת ביום שישי, אך ברמה השבועית, נרשמו ירידות שערים. מדד נאסד"ק, שירד גם ביום שישי, סגר שבוע שלילי עם ירידה של 3% - הירידה השבועית הגדולה ביותר מאז אפריל האחרון. מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס, שעלו מעט ביום שישי, נחלשו במהלך השבוע, ב-1.2%-1.6%.

● ראיון | המיליארדר הישראלי שמסרב לראות בצניחה של 30% מההנפקה כישלון

● כך נער הקריפטו מניו יורק הפך את חוכמת ההמונים לאימפריה של מיליארדים

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

ג'יי פרוג הוסיפה לערכה כ-1.5 מיליארד דולר ביום שישי

מניית ג'יי פרוג זינקה ביום שישי ב-27% במחזור מסחר גבוה, וננעלה במחיר של 60 דולר - שיא של למעלה מ-4.5 שנים, המשקף לחברה שווי שוק של 7 מיליארד דולר. במהלך יום המסחר, השווי זינק כמעט ב-1.5 מיליארד דולר. ג'יי פרוג, בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן-חיים, מספקת פתרונות בתחום פיתוח תוכנה.

הזינוק במניה הגיע לאחר שהחברה פרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי, בהם עקפה את תחזיות השוק, וסיפקה תחזית חיובית לרבעון הרביעי. ג'יי פרוג צמחה ב-26% להכנסות של כ-137 מיליון דולר, והציגה רווח נקי של 22 סנט למניה על בסיס Non-GAAP. מתוך ההכנסות, 63.4 מיליון דולר היו הכנסות מתחום הענן - צמיחה של 50% לעומת הרבעון המקביל. לפי כללי GAAP, ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-16.4 מיליון דולר, צמצום של 28.4% לעומת הרבעון המקביל.

ברבעון הרביעי, החברה צופה הכנסות של 136.5-138.5 מיליון דולר, ורווח של 18-20 סנט למניה.

בתגובה לדוחות, האנליסט ג'ונתן רויקהבר מקנטור העלה את מחיר היעד למניית ג'יי פרוג ב-10 דולר, ל-70 דולר - פרמיה של 16.7% על המחיר כיום - וההמלצה נותרה "תשואת יתר". לדברי האנליסט, ג'יי פרוג הציגה רבעון מרשים, עקפה את תחזיות הקונצנזוס ונתנה תחזית גבוהה מתחזיות השוק לרבעון הרביעי. הוא מדגיש במיוחד את החוזק בתחום ה-SaaS (הענן), שהיווה 46% מסך ההכנסות. מחיר היעד החדש בקנטור מבוסס על מכפיל EV/Sales של 13.5 ל-2026.

Teads (אאוטבריין) נחתכה בחצי לשפל של כל הזמנים

האכזבה מהדוחות הכספיים של חברת האדטק Teads (שנקראה בעבר אאוטבריין) חתכה מעל מחצית מהשווי של החברה והיא איבדה 70.7 מיליון דולר בימים חמישי ושישי. בסוף השבוע, נקבע שווי החברה על כ-69 מיליון דולר בלבד - שפל של כל הזמנים. מוקדם יותר השנה, החברה השלימה את רכישת Teads מידי קבוצת אלטיס של פטריק דרהי ב-900 מיליון דולר, רכישה שהגדילה את היקפי הפעילות שלה, אך לפחות בשלב זה לא הייתה לה השפעה חיובית על השורה התחתונה. נוסף על כך, היא הפכה את החברה לממונפת.

ברבעון השלישי, הכנסות החברה צמחו ב-42% ל-319 מיליון דולר, היא עברה להפסד נקי של 19.7 מיליון דולר ושל 16.3 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, והציגה תזרים שלילי מפעילות בסך 23.7 מיליון דולר. ההכנסות נטו (Ex-TAC Gross Profit) צמחו ביותר מפי 2 לכ-131 מיליון דולר, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) גדל ב-66% ל-19.2 מיליון דולר.

החברה, המנוהלת על־ידי דיוויד קוסטמן, מספקת פלטפורמה רב-ערוצית לפרסום באינטרנט הפתוח, במטרה לספק תוצאות גם למפרסמים וגם לערוצי התוכן. קוסטמן הודה שהרבעון לא עמד בציפיות החברה, למרות ההתקדמות האסטרטגית (לדוגמה, בתחום הטלוויזיות החכמות, CTV), ושהיא פועלת במהירות להאצת הצמיחה וחזרה לתזרים חיובי. אחד הצעדים עליו הוא דיבר הוא מינוי מולי ספילמן, שהייתה בכירה באורקל, לתפקיד מנהלת מסחרית ראשית.

ביונד אויל תיסחר בבורסה הראשית בקנדה, אחרי עלייה של 130% בשנה האחרונה

חברת הפודטק ביונד אויל (Beyond Oil) קיבלה אישור סופי להעביר את מניותיה למסחר מהבורסה המשנית בקנדה לבורסה הראשית TSX. במקביל, המניה נסחרת גם מעבר לדלפק בארה"ב, שם המניה עלתה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-7.8%. בסוף השבוע, ננעלה המניה במחיר של 2.34 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 168 מיליון דולר. מדובר על עלייה של מעל 130% בשנה האחרונה, אולם המניה כבר נסחרה במחיר גבוה יותר בתחילת השנה הנוכחית.

ביונד אויל פיתחה טכנולוגיה שנועדה לפתור את בעיית הטיגון ב"שמן חוזר" - שמן שנעשה בו שימוש חוזר במספר רב של מחזורי טיגון, ובכך מייצר סכנה רפואית. הפתרון שהיא מציעה נועד להפחית סיכונים ולחסוך בעלויות, באמצעות שמירה על פרמטרים אופטימליים של השמן בטיגון. החברה החלה להיסחר בקנדה ב-2022, כשמוזגה לשלד בורסאי שם, והחל מיום חמישי הקרוב היא תיסחר בבורסה הראשית בטורונטו.

יונתן אור, מנכ"ל ומייסד-שותף של ביונד אויל, מסר: "אנחנו נרגשים להתחיל להיסחר בבורסה הראשית של טורונטו, אחת מהבורסות החשובות בעולם. זהו ציון דרך משמעותי במסעה של ביונד אויל. התנופה העסקית שלנו נמשכת בעוצמה, עם רוח גבית משמעותית בשווקים מרכזיים כמו צפון אמריקה. החשיפה המוגברת והגישה להון מוסדי, הנובעות מהמעבר לבורסת טורונטו, יסייעו לנו להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה של החברה, מתוך מטרה להפוך לסטנדרט העולמי בתחום הטיגון, כחלק מהחזון שלנו ליצור באמצעות חדשנות מזון עתיד בריא ובר־קיימא יותר".