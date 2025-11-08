בגיל 27 בלבד, שיין קופלן כבר הספיק לעבור מסלול שמעטים שרדו - מנער ניו יורקי חסר מנוחה שמכר חפצים כדי לשלם שכירות, למיליארדר הצעיר בעולם שבנה את הונו בעשר אצבעות. קופלן, מייסד פלטפורמת ההימורים והחיזוי פולימרקט (Polymarket), הפך את האובססיה שלו לקריפטו ולחיזוי מציאות לאימפריה פיננסית שמאתגרת סקרים, רגולטורים ואפילו את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

● אחרי השיאים הגיעה הנפילה: למה מטבעות הקריפטו משנים כיוון?

● המערכת הפיננסית בארה"ב הרימה דגל אדום, והנגיד פאוול בפלונטר

"קופלן תמיד ממהר", נכתב עליו בכתבה בפורצ'ן. "בשנה שעברה הוא הגיע לארוחת ערב במנהטן שאורגנה על ידי חברת הון סיכון לצורך נטוורקינג, לבוש בג'ינס ומעיל עור. הוא הוזמן כאחד היזמים המבטיחים ביותר של הרגע, אך לאחר שיחה קצרה, הוא קם בזמן שהמנה העיקרית הוגשה ויצא להופעה בברוקלין".

קופלן נולד ב־1998, ממש על התפר של דור ה־Z, קהל היעד העיקרי של הפלטפורמה. הוא גדל באפר ווסט סייד בניו יורק ולמד בבית ספר ציבורי. ב־2014, עוד לפני שחגג 16, הוא השתתף בהנפקה הראשונית של האת'ריום - ורכש את מטבעות הקריפטו הראשונים שלו. ​כמה שנים לאחר מכן התחיל ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטת ניו יורק - אך נשר כדי להתמקד בתחומי הקריפטו.

השנים שלאחר הנשירה מהלימודים לא היו קלות עבור קופלן. בבלומברג פורסם שהוא היה מרושש ואף נאלץ למכור חפצים מדירתו כדי לשלם את השכירות. בשנת 2019 מאס בעסקאות קריפטו, והתחיל לחקור את הרעיונות של הכלכלן רובין הנסון על שוקי חיזוי. בשנת 2020 כבר נולדה פולימרקט - שכיום נחשבת לאחד משוקי החיזוי הגדולים בעולם.

שיין קופלן אישי: בן 27, מתגורר בניו יורק

מקצועי: מייסד ומנכ"ל פלטפורמת ההימורים פולימרקט, שהוקמה ב־2020. החל ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטת ניו יורק אך נשר. שוויו האישי מוערך בכמיליארד דולר - המיליארדר הצעיר ביותר שהשיג את הונו בעצמו (ללא ירושה)

עוד משהו: קנה את מטבעות הקריפטו הראשונים שלו (את'ריום) בגיל 15 בלבד

"רעיונות טובים מכדי להתקיים רק על הנייר"

הימים היו תחילת התפרצות מגפת הקורונה, והעובדה שאנשים היו תקועים בבתים ורק חיפשו עיסוקים ותחביבים חדשים שיחקה לטובתו. את פולימרקט התחיל קופלן לפתח מחדר האמבטיה שלו, ובראיון עבר אמר שאחת הסיבות הייתה כדי להיות "מקור מידע מהימן" שיפתור את בעיית "המידע השגוי המשתולל" סביב הקורונה.

הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים ברחבי העולם להמר על תוצאות של אירועים עתידיים כמעט מכל סוג: משחקי ספורט, מתי תיגמר מלחמת רוסיה־אוקראינה, עד מתי "תחזיק" הפסקת האש בין חמאס לישראל, כמה ציוצים אילון מאסק יצייץ השבוע, וכמובן - מה יהיו תוצאות הבחירות התורניות, בין אם לנשיאות ארה"ב או לראשות עיריית ניו יורק. בעיני רבים, דעת ההמונים באה לידי ביטוי בפלטפורמה בצורה הרבה יותר מהימנה מאשר בסקרים המסורתיים.

פולימרקט משלבת את אהבתו של קופלן לקריפטו ופועלת על בסיס מטבעות מבוזרים, כשההימורים מבוצעים באמצעות מטבעות קריפטו וארנקים דיגיטליים. בשנת 2024 הפלטפורמה גלגלה כ־3.2 מיליארד דולר בהימורים, וכיום על פי הערכות נפח המסחר החודשי שלה עומד על 800 מיליון דולר בחודש - הרבה מעל המתחרה Kalshi. לאחרונה גם Robinhood השיקה פלטפורמה דומה.

בציוץ ברשת X בחודש שעבר הוא נזכר בימי הקמת פולימרקט, וכתב שהרעיונות האלו טובים מדי מכדי להתקיים "רק על ניירות לבנים". "היו מיליון סיבות למה זה לא אמור לעבוד, אינספור טיעונים למה לא לעשות את זה, והסיכויים היו נגדנו, אבל היינו חייבים לנסות", הוא כתב בציוץ. "לא היה לי מה להפסיד. נגמר לי הכסף, חלפו שנתיים וחצי מאז שנשרתי ולא היה לי כלום להראות. אבל ידעתי שאנחנו נכנסים לעידן שבו דרכים למצוא את האמת יהיו חשובות יותר מתמיד, ופולימרקט יכולה למלא תפקיד קריטי בזה".

והוא לא היחיד שהאמין בפולימרקט. בחודש שעבר דווח כי המיליארדר ג'ף שפרכר, מנכ"ל ICE, החברה שבבעלותה בורסת ניו יורק, השקיע 2 מיליארד דולר בפלטפורמה לפי שווי של כ־8 מיליארד דולר. עוד לפני השקעת הענק, שהפכה את קופלן (שמחזיק ב־11% מהחברה) למיליארדר, פולימרקט גייסה לפחות 255 מיליון דולר, כך לפי נתוני Pitchbook.

בין המשקיעים אפשר למנות את משקיע־העל פיטר ת'יל וקרן המייסדים שלו, את ויטליק בוטרין ממציא האת'ריום ואת חברת ההשקעות בלוקצ'יין קפיטל. משקיעה בולטת נוספת היא 1789 Capital, שבנו של הנשיא דונלד טראמפ ג'וניור הוא שותף בה, והשקיעה בפלטפורמה לפני הבחירות ב־2024 ושוב השנה. כחלק מהעסקה הזו, טראמפ ג'וניור הצטרף לפולימרקט באוגוסט האחרון כיועץ.

המקור הראשון שבישר על ניצחון טראמפ

בבחירות האחרונות לנשיאות ארה"ב פולימרקט הייתה המקור הראשון שהכריז על טראמפ כמנצח, כשעתיים־שלוש לפני כלי התקשורת המסורתיים. חיזוי התוצאות המוצלח קרה על אף שמאז שנת 2022 היא חוסמת משתמשים בארה"ב כחלק מהסדר עם ה־CFTC, גוף פדרלי המפקח על המסחר בחוזים עתידיים, שטען שהחברה הפעילה שוק מסחר לא רשום. בנוסף, היא נאלצה לשלם קנס של 1.4 מיליון דולר.

בנובמבר בשנה שעברה ה־FBI פשט על דירתו של קולפן בניו יורק בצו בית משפט. מספר ימים לאחר מכן התגלה כי הפשיטה הייתה חלק מחקירה של משרד המשפטים האמריקאי האם הפלטפורמה עדיין מקבלת הימורים מתושבי ארה"ב על אף הסכם הפשרה. החברה הגיבה אז כי "זו נקמה פוליטית ברורה מצד הממשל היוצא נגד פולימרקט, על מתן שוק שקרא נכון את הבחירות לנשיאות 2024".

בימים אלו פולימרקט כבר מתכננת את חזרתה לארה"ב, לאחר שביולי האחרון משרד המשפטים האמריקאי סיים את חקירתו מבלי להגיש כתבי אישום. ימים ספורים לאחר מכן פולימרקט הודיעה על רכישת בורסת הנגזרים QCEX תמורת 112 מיליון דולר - מה שמאפשר לה לחדש את פעילותה בארה"ב באופן חוקי. "הרכישה מסמנת צעד משמעותי לקראת התרחבות", אמר אז קופלן.

לפלטפורמה מצפה בארה"ב מתחרה חדשה מבית הנשיא האמריקאי. פלטפורמת המדיה החברתית שבבעלות טראמפ, Truth Social, הודיעה על השקת שיקה שירות דומה בשם Truth Predict - שירות הימורים דומה, מבוסס גם הוא על קריפטו, שיתחרה ישירות בפולימרקט.

נמנע משיח פוליטי ומסרב בנימוס לראיונות

ההשקעה הגדולה של ICE הפכה את קופלן למיליארדר, כאשר לפי פורבס הונו נאמד בכמיליארד דולר. פורבס גם הכניסו אותו לאחת הרשימות הנכספות ביותר: 30Under30, המאגדת צעירים וצעירות בולטים בתחומם.

קופלן, על פי בלומברג, הוא המיליארדר הצעיר ביותר שבנה את עצמו לבדו (Self Made Billionaire) - משמע התעשר מעשר אצבעותיו ולא מירושה. ובכל זאת, הוא שומר על צניעות ובעיקר על פרופיל נמוך. הוא לא חושף את הנטיות הפוליטיות שלו, ממעט לדבר בתקשורת ונמנע מפגישות עם כתבים, שלרוב פניותיהם מסורבות בנימוס בטענה שלוח הזמנים שלו עמוס.

קופלן אולי צמח מתוך אמבטיה קטנה בניו יורק, אבל היום הוא פועל כמו מנכ"ל שמבין היטב את העוצמה הטמונה בשילוב בין הון, טכנולוגיה וחוכמת ההמונים. בעוד שוקי החיזוי הופכים לכלי לגיטימי ומשפיע, הוא ממשיך לבנות פלטפורמה שמנסה להוכיח דבר פשוט אך חתרני: שההמון, לפעמים, יודע יותר טוב מכולם.