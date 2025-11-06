בתחילת חודש יולי האחרון רשם הביטקוין ציון דרך היסטורי, כשהמטבע הדיגיטלי חצה לראשונה את רף ה־120 אלף דולר. בין הסיבות לנסיקה: פופולריות גואה, אימוץ נרחב מצד גופים פיננסיים משמעותיים ורגולציה תומכת, והגיוני היה להניח שמסעו ימשיך כלפי מעלה. אלא שמאז, וחרף המגמה החיובית בשווקים, הלך ואיבד המטבע מערכו, וביום ג' השבוע אף נסחר למשך זמן קצר במחיר נמוך מ־100 אלף דולר למטבע - נתון שפל מאז חודש יוני.

למעשה, מאז השיא שרשם בתחילת חודש אוקטובר האחרון, ירד הביטקוין בכ־18% לרמה של כ־102 אלף דולר. עדיין, המטבע נסחר במחיר גבוה בכ־9% ממחירו בתחילת השנה, ובכמעט 50% מעל המחיר בשנה שעברה. זאת, הודות לרוח גבית מכניסה של גופי פיננסים מובילים וכן השקה של תעודות סל על המטבע שצברו פופולריות רבה והגדילו את החשיפה של המשקיעים הפרטיים לתחום. לכך סייעה גם קורלציה עם שוק המניות שהקנתה למטבע מעמד של נכס לגיטימי, עד שנשברה לאחרונה.

הלווייתנים יוצאים, בוול סטריט נכנסים

בשוק מציינים מגוון סיבות לירידות האחרונות בשוק הקריפטו ובמחיר הביטקוין בפרט, הנעות בין השפעות מאקרו לשינויים מבניים שעובר השוק. "שוק הביטקוין סובל מסנטימנט שלילי בתקופה האחרונה", קובע אלכס פיינברג, סמנכ"ל מכירות מוסדיים במיטב קרנות נאמנות, ומונה מגוון סיבות: "בטווח הקצר הממשל האמריקאי מושבת כבר תקופה וזה מייצר בעיית נזילות בשווקים. זו סוגיה שקריפטו בכלל וביטקוין בפרט, כמו נכסי סיכון אחרים, מאוד רגישים אליה".

על כך מוסיף פיינברג את המעבר הבין דורי שמאפיין כיום את התחום עם כניסתם של גופים פיננסיים מבוססים. "בכמה חודשים האחרונים אנחנו רואים 'העברת מקל' מידי המשקיעים הוותיקים, שמכונים גם 'לווייתנים', שהחזיקו בביטקוין הרבה זמן ועכשיו מנצלים את המחירים והעניין כדי למכור אותם. הקונים הם הדור הבא של המשקיעים, שמגיעים ברובם מוול סטריט - גופים פיננסיים ומוסדיים גדולים בארה"ב".

לגישה זו מצטרף יוסי ברנע, מנכ"ל חברת טקטונה הפועלת בתחום הבלוקצ'יין ונכסים דיגיטליים. "בשוק יש המון כסף ישן, אנשים שרכשו ביטקוין בשלבים הראשונים ולא היו יכולים למכור את הפוזיציה שלהם עד עכשיו", אומר ברנע. "היום, יש את הגופים הפיננסיים שיודעים לקנות את הפוזיציה של הלווייתנים, שההשפעה שלהם על השוק עדיין משמעותית למדי".

ברנע מזכיר גם שינוי טעמים בשוק, כאשר "משקיעים שמחפשים סיכון מפנים את הכסף לנכסים אחרים כמו מחשוב קוונטי ובינה מלאכותית, שנראים פתאום יותר מלהיבים ומציגים תשואות מהירות יותר".

תמונה דומה משרטט מאט הוגן, מנהל ההשקעות הראשי של Bitwise, אחת ממפעילות קרנות הסל הגדולות על הביטקוין. בראיון ל־CNBC אמר הוגן, שתעודת הביטקוין שלו מנהלת מעל 4 מיליארד דולר, כי "זה כמעט סיפור של שני שווקים - שוק הקריפטו הפרטי פשוט מדוכא יותר משראיתי אי פעם". ובזמן שהמשקיעים הפרטיים מקטינים השקעה, בגופים הפיננסיים נותרים אופטימיים: "מוסדות או יועצים פיננסיים עדיין מעוניינים להקצות משאבים לסוג כזה של נכסים, שבהסתכלות לשנה החולפת עדיין מניבים תשואות חזקות מאוד".

אשמים נוספים: חברות האוצר, וההיסטוריה

לצד השינויים המבניים בשוק, יש מי שמצביעים על שני אירועים שהתרחשו לאחרונה והכניסו אלמנט נוסף של חוסר ודאות לשוק, וגם פירקו את הקורלציה עם שוק המניות. הראשון הוא ההנחה הרווחת בקרב משקיעי קריפטו ותיקים כי השוק פועל במחזורים של 4 שנים, שבסיומן יש ירידות - בטרם תחילתו של גל נוסף של עליות. "הרבה מאוד אנשים מאמינים בזה", מסביר ברנע מטקטונה, "כי היסטורית זה היה נכון עד כה, וזה מייצר חולשה בשוק".

האירוע השני נוגע לירידה חדה בכלל השוק באוקטובר בעקבות ההכרזה של הנשיא טראמפ על הטלת מכסים על סין, שגררה איתה נפילה של מטבעות דיגיטליים רבים ואף משקיעים בתחום. "באוקטובר הייתה קריסה בשוק הקריפטו, אמנם קצרת מועד אבל מאוד אלימה", מזכיר ברנע. "מדובר על נפילה של 60% בממוצע במטבעות היציבים, תוך כמה דקות. זה גרם לבעיית נזילות של המון גופים שהיו ממונפים בצורה משמעותית, ולקריסה של חלקם. כל המקרה הזה לקח את שוק הקריפטו איזה צעד אחורה".

לצד שני האירועים הללו ברנע מציין גם את ההצפה של השוק בחברות אוצר, המתמקדות ברכישה והחזקה של נכסים דיגיטליים, לרוב ביטקוין, כנכס העיקרי במאזניהן. בשנה האחרונה קמו עשרות חברות שניסו לחקות את ההצלחה של חברת סטרטג'י בהובלת מייקל סיילור, שמנייתה זינקה במעל 1,200% בחמש השנים האחרונות, מאז שהחלה לרכוש מטבעות ביטקוין.

אך האסטרטגיה הזו לא ממש הוכיחה את עצמה אצל מרבית החברות, שחלקן אמנם נהנו מנסיקה קצרה במניותיהן, אך כזו שלא החזיקה מעמד לאורך זמן. "אותן חברות שגייסו כסף מהציבור וקנו איתו נכסים, השפיעו על העלייה במחיר, אבל הבועה הזו התכווצה והיום יותר קשה להן לגייס", מסביר ברנע מטקטונה. "זה מביא לכך שהשוק מתנקה מ'ידיים חלשות', גופים שנמדדים לפי הדיסקאונט או הפרמיה להחזקה הפסיבית בנכסים, שהרבה מהם נאלצו לפנות את השולחן".

"תיקון מתמשך", אך גם הזדמנות בטווח הארוך

למרות הירידות, במבט קדימה יש מי שמזהים הזדמנות קנייה, אולם מדגישים שהמגמה השלילית עלולה להתעצם בטווח הקצר. "מוקדם להגיד אם מדובר בתיקון נקודתי או בכניסה לשוק דובי", מסייג ברנע. "כרגע אנחנו עוד לא מתייחסים לירידות כהיפוך מגמה, אלא כתיקון שייתכן ויימשך ויוביל לירידות משמעותיות יותר. לכן, בטווח הקצר־בינוני אנחנו מחכים לראות איך דברים יתפתחו בימים ובשבועות הקרובים. אולם בראייה ארוכת טווח אנחנו רואים כאן הזדמנות קנייה. עם זאת לא ננסה להיות הגיבורים שתופסים את הסכין ברגע שהיא נופלת, אלא נחכה לראות אותה על הרצפה, ואז נרים".

גם פיינברג ממיטב "מאוד מאוד חיובי" כשהוא מסתכל קדימה: "צריך לזכור שלפחות היסטורית בשווקים שוריים, ירידות בביטקוין של 15%־30% הן דבר שכיח. הייתה ירידה כזאת בסביבות אפריל, עם הכרזת תוכנית המכסים של טראמפ, ובאוגוסט שנה שעברה. בסוף הרי מדובר בנכס תנודתי".

פיינברג מחדד גם את הנקודה כי "אמנם יש רגולציה מאוד חיובית כלפי השוק הזה, אבל ההטמעה עדיין לא בוצעה. לדוגמה, קרנות פנסיה אמריקאיות יכולות לרכוש קריפטו, אבל זה טרם קורה בפועל, כך שיש עדיין כסף שעתיד להיכנס. בנוסף, אם אנחנו גם הולכים לקראת הורדות ריבית והרחבה מוניטרית, כמו גם הרחבות פיסקליות בארה"ב ובעולם, תהיה לכך השפעה על הנכס שנהוג לחשוב עליו כ'זהב הדיגיטלי'. כשיש הרחבה מוניטרית ופיסקלית, זה נכס שסופח למעשה את עודפי הנזילות האלה".