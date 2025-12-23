"תמיד רציתי להיות בשוק ההון. זה עניין אותי כבר מגיל התיכון, גם את הבגרות עשיתי בכלכלה ואחר כך את התואר. התחום הזה דינמי ותמיד משך אותי למרות שהמשפחה לא קשורה לעולם הפיננסים", מספר בועז מירוני (41), מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות אנליסט. "עניין אותי המיקרו של ניתוח חברות וכך נכנסתי לאנליזה".

מירוני, תושב בנימינה ואב לשלושה ילדים, נכנס לתחום ב־2009 - בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי (סאב־פריים). "באותו זמן חששתי אפילו לשלוח קורות חיים כי מי ידע אם יהיה מישהו בחברות הללו. הייתה תקופה מאתגרת", הוא נזכר. את הקריירה הוא החל בבית ההשקעות של מנורה, שכבר לא קיים, ומשם עבר לכלל ולהפניקס. לפני ארבעה חודשים הצטרף לאנליסט.

המדינות שחוזרות להעלות ריבית

למרות שבישראל ובארה"ב הכיוון הוא ירידת ריבית בשנה הקרובה, שנחשבת טובה לשוק המניות, "זה לא המצב בכל העולם", אומר מירוני. "יש שווקים שיותר קרובים להעלאת ריבית ולא להורדת ריבית. כמו קנדה, שבדיה, אוסטרליה ומדינות נוספות". לכן, לדעתו עיקר הפוטנציאל בשווקים נמצא כעת בישראל ובארה"ב.

ובכל זאת, גם בארה"ב המצב לא מזהיר. מעבר לתמחור הגבוה של השוק האמריקאי, "רואים שיש עלייה בחלק הארוך של העקום (בשוק האג"ח, כלומר יש עלייה בתשואות לטווח ארוך, נ"א), למרות ירידת הריבית. זה נובע כנראה משינוי לרעה באמינות של הפד, הבנק המרכזי האמריקאי, בגלל הלחצים של נשיא ארה"ב טראמפ על יו"ר הפד בנוגע לגובה הריבית, והרצון של טראמפ למנות לו מחליף שהוא יותר 'סומך עליו'. זה מעלה את הסיכון לאמינות הפד".

בנוסף, הוא מציין לגבי ארה"ב את האות K, שהחלה להפוך לשיחת היום בשווקים ומסמנת שלא כל השוק עולה יחד. "יש התפצלות בין ה־AI לבין שאר המניות. כל מה שקשור ל־AI צומח וכל השאר עובד פחות טוב. גם עיקר הצמיחה בתוצר בארה"ב נובע מהשקעות ב־AI. מנגד רואים את הנתונים החלשים של שוק העבודה שכן ה־AI מביא השקעות גדולות במרכזי נתונים (דאטה סנטרס), אך מקטין את היקף המשרות".

זה מוביל אותו לשאלה כמה הורדות ריבית יהיו בשנה הקרובה. "אמנם הפד העריך שבשנת 2026 תהיה רק ירידת ריבית אחת, אבל ייתכן שיהיו יותר הורדות. השוק מעריך שיהיו 2-3 הורדות ריבית".

"אין סיבה שהריבית תרד בהחלטה הקרובה"

את נקודת האור בשווקים מירוני רואה בשוק המקומי, וזאת, למרות שמדדי המניות המרכזיים כמו ת"א 35 ות"א 125 זינקו ב־100% בשנתיים האחרונות. לדבריו, "בישראל מצב המאקרו טוב מאוד. שוק עבודה הדוק מאוד עם אבטלה נמוכה של 3.1% ומנגד שיעור משרות פנויות בשיא של שלוש שנים. האינפלציה בירידה, תחזית הקונצנזוס לצמיחת התוצר היא כ־5% בשנה הבאה. זה אומר שאנחנו במשק מאוד בריא, וגם צריכה פרטית טובה מאוד. לכן צריך להיות חיוביים גם על שוקי המניות בישראל".

מירוני אופטימי באשר לשוק המקומי גם אם הריבית לא תרד שוב בהחלטה הקרובה של בנק ישראל בתחילת חודש ינואר "אם השקל לא יתחזק מאוד עד לישיבה בעוד שבועיים, אין סיבה שהריבית תרד בהחלטה הקרובה. השוק מעריך שהריבית תרד בפגישה שאחרי, ושיהיו 3 הורדות עד סוף 2026. יש מקום לעליות במדדים בישראל אם יהיה שיפור בתוצאות החברות. הפוטנציאל קיים אבל אי אפשר לצפות לתשואות של השנה האחרונה (יותר מ־50% במדדי הדגל, נ"א)".

כשאנחנו מבקשים ממירוני לבנות תיק השקעות הוא ממליץ למשקיע סולידי להקצות באפיק המנייתי 15% לישראל ו־10% לארה"ב. את שאר התיק הוא מקצה לאגרות חוב ממשלת ישראל (40%) ואג"ח קונצרניות בישראל בדירוג AA ומעלה (30%), שכן "המרווחים באג"ח הקונצרניות לא מפצים על הסיכון, ולכן עדיף להיצמד לדירוגים גבוהים". המח"מ (משך חיים ממוצע) באג"ח יעמוד על 3.5 שנים. את 5% הנותרים הוא מציע "לחנות" בינתיים בקרן כספית להזדמנויות. "תשואה של 4% לשנה זה לא רע בכלל".

למשקיע אגרסיבי הוא מציע שוב להקצות נתח עודף לישראל כאשר 30% יהיו במניות ישראל, 20% במניות בארה"ב, 25% באג"ח ממשלת ישראל ב"מח"מ קצת יותר ארוך", 20% יושקעו באג"ח קונצרניות בישראל בדירוג BBB ומעלה, ו־5% בקרן כספית".

סקטורים ומניות מומלצים בארץ:

בנקים

אנרגיות מתחדשות

בזק

מגה אור להתרחק:

ביטוח

הגיע הזמן לממש את המניות שטסו ב־370%?

כשאנחנו שואלים על הסקטורים שיתפקדו טוב בהמשך, מירוני מפתיע וממליץ על אחד הסקטורים החמים של השנה בישראל. "גם אחרי העלייה החדה בסקטור (65% בשנה, נ"א) ולמרות העלייה צפויה במיסוי על הבנקים ולמרות שמכפילי ההון גבוהים יותר - מכפיל הרווח של הבנקים עדיין נע על 10־11 וזה מכפיל רווח מאוד סביר, בוודאי בהשוואה לחברות אחרות". בנוסף הוא מחדד שהוא "לא רואה משהו הרבה יותר אטרקטיבי מהבנקים כיום. למי שמאמין במשק הישראלי - הבנקים יעשו אחלה עבודה".

בנוסף, הוא מאמין שמניות האנרגיות המתחדשות הישראליות יתנו ביצועים טובים. "הביקושים לחשמל מאוד מאוד חזקים בארה"ב. עדיף להשקיע במי שנותן את השירות ל־AI. אני לא יודע אם ChatGPT או ג'מיני ינצחו בסוף, אבל בטוח ששניהם יצטרכו חשמל. זה כמו מה שהיה בעידן הבהלה לזהב - אתה לא בהכרח רוצה להיות כורה זהב, אלא זה שמוכר את הג'ינסים והמכושים. בנוסף, חברות האנרגיה המתחדשת ממונפות ולכן הן ייהנו מירידת הריבית".

לצד אלה הוא ממליץ על מניית בזק שהיא "חברה מאוד תזרימית, עם כמה מקורות אפסייד אפשריים - ביטול ההפרדה מבנית, פרישת העובדים וירידה בהשקעות בסיבים האופטיים". מניה מומלצת נוספת לדעתו היא מגה אור שכן היא "נותנת חשיפה לנדל"ן לוגיסטי, שהוא פחות מסוכן ביחס לתחום המשרדים. בנוסף, מכפיל הרווח שלה עדיין לא גבוה והיא גם מאפשרת חשיפה לדאטה סנטרס, כמו למשל באמצעות ההסכם שלה עם אנבידיה".

מסקטור אחד הוא ממליץ להתרחק - מניות הביטוח, שטסו ב־370% תוך שנתיים בלבד. לדבריו, "מניות הביטוח עלו מאוד חזק, אך יותר מכך רואים ירידה במחירי ביטוחי הרכב וזה ישפיע על התוצאות תוך כמה רבעונים. בנוסף, שוק ההון לא יחזור בשנה הבאה על התשואות של 2025 וגם התשואה על ההון של החברות בתחום חייבת לרדת מהרמות הגבוהות של 25%־30% היום".