הבורסה בתל אביב שיגרה היום מכתב למנכ"לי החברות הציבוריות במטרה לעודד אותן לנצל את שינוי שבוע המסחר שיחל בתחילת החודש הבא, ולעניין משקיעים זרים במניותיהן. כבר ב-4 בינואר הקרוב מציינים בבורסה יתבטל יום ראשון בתום יום מסחר, ויהפוך רשמית ליום ללא מסחר, ובאותו שבוע 9 בינואר יהיה יום מסחר שישי הראשון שבו יתקיים מסחר סדיר בתל אביב.

"המעבר לימי מסחר גלובליים אינו שינוי תפעולי בלבד", כותב רון קליין, סמנכ"ל בכיר ומנהל המחלקה הכלכלית בבורסה, למנכ"לי החברות הציבוריות. "הוא מייצר מסגרת חדשה שמיטיבה עם כלל השחקנים ומרחיבה את היכולת של החברות להגיע למשקיעים, למקורות הון ולחשיפה בינלאומית". הוא מציין במכתבו כי 86% מחברות ת"א-125 כבר נהנות ממחזור מסחר יומי במניותיהן שהינו גבוה ממיליון דולר, "רף קריטי מנקודת המבט של המשקיעים הזרים" הוא מוסיף.

בבורסה מבקשים לעודד פעילות של החברות הציבוריות גם בשפה האנגלית. "כדי לממש את מלוא הפוטנציאל, מומלץ לחברות לנצל את המהלך וליישם סטנדרטים המקובלים בשווקי ההון המובילים. התאמות אלו אינן דרישה, אלא כלים שעשויים לשרת את החברות עצמן", מצוין במכתב.

ההמלצות שנתנה הבורסה

מה מומלץ לחברות הציבוריות לעשות? להעמיק "את קשרי משקיעים בינלאומיים, כולל זמינות שוטפת באנגלית. להקים ולתחזק אתר אינטרנט באנגלית, עם דוחות, מצגות ומידע עדכני. וכן להודיע מראש למשקיעים על מועד צפוי לדיווח הדוחות הכספיים, כמקובל בעולם". בבורסה גם קוראים לחברות לבצע דיווחים מהותיים, ובכללם פרסום דוחות כספיים, מחוץ לשעות המסחר. מהלך שמאפשר למשקיעים ללמוד בנחת את המשמעויות של ההתפתחויות השונות.

קליין מציין במכתבו כי "במהלך השנים האחרונות ביצעה הבורסה שורה של מהלכים שמטרתם שכלול שוק ההון בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים והנגשת השוק המקומי למשקיעים זרים במטרה להגדיל השקעות בינלאומיות בחברות הציבוריות".

"לצד יישור הקו עם ימי המסחר המקובלים בעולם, אנו פועלים להגביר את הפרופיל הבינלאומי של שוק ההון במספר מישורים, ובכלל זאת: הנגשת דיווחי החברות בשפה האנגלית באמצעות תרגום אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית (AI) אשר זמין כעת עבור כלל חברות ת"א-125. עידוד כניסתם של בנקים זרים מובילים לפעילות בשוק ההון הישראלי, במטרה להוביל הנפקות ועסקאות אשר משלבות משקיעים זרים בחברות, ייזום משלחות של מנהלי החברות הציבוריות למפגשים עם משקיעים זרים, ואירוח משלחות משקיעים כאן בבורסה".

עוד מעודדת הבורסה את "תחזוקת חיבוריות מתקדמת לשווקים הפיננסיים בעולם, אשר כוללת הסדרי רישום כפול עם בורסות מובילות וחיבור למסלקות הבינלאומיות; ויישום תוכנית עשיית שוק מתקדמת להגדלת הסחירות בבורסת תל אביב, מתוך הבנת החשיבות של מחזורי המסחר עבור משקיעים זרים". כל המהלכים שהוזכרו, נכתב במכתב "תרמו בשנים האחרונות לגידול משמעותי במעורבות של הזרים בשוק המקומי, כאשר מוסדיים בינלאומיים הגדילו את השקעותיהם בחברות הנסחרות בתל אביב בכ-70% בשנתיים האחרונות, תוך השפעה ניכרת על הנזילות והביקוש".