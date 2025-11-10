אחרי הכניסה למדד ת"א 35: נקסט ויז'ן מדווחת על זינוק של 56% ברווח

אחרי שנכנסה בתחילת השבוע למדד הדגל המקומי, חברת נקסט ויז'ן ממשיכה להציג ביצועים חזקים, עם צמיחה דו-ספרתית בשורה העליונה והתחתונה. בנוסף, צבר ההזמנות של החברה חזר לצמוח לאחר שברבעון הקדום הוא ירד במעט ויצר דאגה בקרב חלק מהמשקיעים.

הכנסות החברה הביטחונית, בניהולם של חן גולן (יו"ר) ומיכאל גרוסמן (מנכ"ל), עמדו בסוף הרבעון על כ-47 מיליון דולר, גידול של כ-62% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מאחורי הגידול בהכנסות עומדת עלייה מתמשכת בכמות הלקוחות וההזמנות של החברה. מתחילת השנה עמד הכנסות החברה על כ-120.5 מיליון דולר, עלייה של כ-43% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה סיימה היברה את הרבעון השלישי עם גידול של כ-56% ברווח הנקי שעמד על כ-28 מיליון דולר. מתחיל השנה רשמה החברה החברה רווח של כ-72 מיליון דולר גידול של כ-48.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-124 מיליון דולר, עלייה לעומת צבר ההזמנות שנרשם ברבעון הקודם (רבעון שני) שעמד על כ-110 מיליון דולר, אך נתון דומה לזה שנרשם ברבעון הראשון של השנה (123 מיליון דולר).

שלושה דברים שחשוב לדעת על נקסט ויז'ן

הזינוק במניית נקסט ויז'ן בשנה האחרונה. המניה בין שיאניות התשואה במדד ת"א 125, וכעת גם במדד ת"א 35

צבר ההזמנות של החברה, שחזר לצמוח (כ-60% ביחס לרבעון המקביל אשתקד)

גיוס הענק שהשלימה החברה במהלך הרבעון, שצפוי לתמוך בתוכניות ההתרחבות

סיפור ההצלחה של השנים האחרונות

בתחילת השבוע רשמה נקסט ויז'ן, המפתחת ומייצרת מצלמות יום ולילה מיוצבות, שמיועדות בעיקר למל"טים ורחפנים, ציון דרך משמעותי כשנכנסה למדד הדגל המקומי, ת"א 35. זאת, לאחר שלפני כחודש וחצי, ביצעה נקסט ויז'ן גיוס ענק של כמעט 1.4 מיליארד שקל, בעיקר ממשקיעים זרים, באחת ההנפקות הגדולות ביותר בבורסה המקומית בשנים האחרונות.

מאז רישום מניותיה למסחר, כחלק מגל הנפקות הטכנולוגיה של שנת 2021 בבורסה בת"א, נקסט ויז'ן ייצרה לבעלי מניותיה ערך עצום. רק בשנה האחרונה רשמה מניית החברה קפיצה של כמעט 160%, תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 2,800% מיום ההנפקה, לשווי שיא של כ־14.1 מיליארד שקל.

מי שנהנו מהביצועים החזקים של המנייה הם שלושת מייסדי החברה (חן גולן, מיכאל גרוסמן ובוריס קיפניס) ומשקיעה הראשונים (יוסף סנדלר ונחמן בנשעיה), שהאופציות והמניות שברשותם האמירו ושוות כיום מאות מיליוני שקלים. זאת, לאחר שהחמישה ניצלו את העלייה במחיר המנייה כדי להפגש עם סכומים משמעותיים. כך, מאז ההנפקה מכרו בעלי העניין בה מניות בהיקף של כ-700 מיליון שקל.

לצד מנהלי החברה, עשרות עובדיה מחזיקים באופציות עליהן רשמו רווח של מעל 1 מיליון שקל. לאורך השנים הקצתה נקסט ויז'ן לשורה ארוכה של עובדים אופציות שהפכו למשתלמות במיוחד, כחלק מתוכנית כוללת של בהיקף של כ־2 מיליון אופציות. על פי ההערכות, האופציות חולקו (בצורה לא שווה) למרבית עובדי החברה, שמעסיקה מעל 100 עובדים.