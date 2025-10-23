לפני שבוע, הסתיימו "הימים הקובעים" לכניסה למדדים הגדולים בבורסה בת"א, וכעת הבורסה מאשרת את מה שנכתב בגלובס כבר אז. במקביל, תשיק הבורסה שלושה מדדים ענפיים חדשים - ת"א־תשתיות, ת"א־ביטחוניות ות"א־נדל"ן 35.

● חודש אחד הקפיץ את תשואות הגמל והפנסיה לטווח ארוך ב־10%

● שלוש מניות לוהטות יעמדו למבחן: האם יהיו שוות את ההייפ?

החברות החדשות שיצטרפו למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, בסוף יום המסחר של ה-6 בנובמבר, הן נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות המיוצבות לתעשיות הביטחוניות, וחברת הביטוח מגדל של שלמה אליהו, שחוזרת למדד המוביל, לאחר עשור של היעדרות. הסיבה היא שהן הפכו לשתיים מתוך 30 המניות הגדולות ביותר בבורסה, ולכן הבטיחו כל אחת את כניסתן למדד, בזכות עצמן. נקסט ויז'ן רשמה עלייה של כ-145% מתחילת השנה, ומגדל ביטוח עלתה בכ-65%.

בעקבות כך, שתי החברות שהיו הקטנות ביותר במדד המוביל, משלמות את המחיר ויורדות למדד השני בחשיבותו, ת"א 90. מדובר על אנרג'יאן , חברת הגז היוונית-בריטית, שמחזיקה במאגר הגז כריש, וכן החברה לישראל , החברה האם של איי.סי.אל , חברת המינרלים והכימיקלים שמחזיקה בזיכיון בים המלח.

מי שהצליחה להינצל מהדחה היא חברת הנדל"ן דמרי של הקבלן יגאל דמרי. זו הפעם השניה שדמרי ניצל מהדחה ממש ברגע האחרון. במקרה שלו, הסיבה היא כפולה - מניות הנדל"ן היו הנהנות העיקריות מ"ראלי ההסכם של טראמפ" לסיום המלחמה בעזה, שהוביל לזינוק מהיר של עשרות אחוזים במניות הנדל"ן.

אך לא אדם כיגאל דמרי יסתפק בלסמוך על המזל הטוב לבדו. לצד העלייה החדה במניה, ביצעה חברת הבנייה מהלך כפול להגדלת ההון: גיוס של יותר מ-400 מיליון שקל באמצעות מימוש אופציות למניות (לאחר הפחתת מחיר המימוש), לצד הקצאה פרטית של מניות לחברת הביטוח הראל.

מהלכים אלה הקפיצו את שווי השוק של דמרי, הקובע לצורך השתייכות למדד (השווי הממוצע ב-10 ימי המסחר), ולכן החברה חזרה להיות אחת מ-39 המניות הגדולות בבורסה, ומאחר שהיא כבר הייתה בתוך המדד, היא לא יוצאת ממנו כעת.

מי ש"שילם" את מחיר ההישארות של דמרי במדד הדגל הוא איש העסקים צדיק בינו, ששולט בבנק הבינלאומי דרך חברת ההחזקות פיבי . במקום ליהנות מכך שדמרי נגרעת מהמדד, מניית פיבי, שדרכה במקום בחודש האחרון, לא תעלה לת"א 35, מאחר שדמרי לא יוצאת ממנו. מניה נוספת שלא תזכה לשדרוג המיוחל היא זאת של ענקית הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי , בשליטת נתי סיידוף. גם זינוק של עשרות אחוזים במניה בימים הקובעים, לא הספיק כדי להפוך את שיכון ובינוי לאחת מ-30 הגדולות בבורסה המקומית, ולהבטיח את עלייתה למדד בכוחות עצמה.

השינויים במדד ת"א 90

מעבר לשתי היורדות מת"א 35 (אנרג'יאן והחברה לישראל) שייכנסו למדד, יחולו בת"א 90 שינויים מעניינים נוספים. מי שתיכנס למדד היא מניית בית ההשקעות מור , שבשליטת משפחות לוי ומאירוב, שטסה בשנה האחרונה במאות אחוזים. בכך, צועד מור בעקבות בית ההשקעות מיטב , של משפחות סטפק וברקת, שהצטרף למדד בעדכון הקודם בחודש מאי, וגם למניית בית השקעות נוספת, איי.בי.איי , שהצטרפה גם היא למדד באותו הזמן.

מצטרפת נוספת למדד ת"א 90 היא חברת ההחזקות אמפא של האחים נקש, שלומי פוגל ואחרים, שהצטרפה לבורסה בת"א רק לפני מספר חודשים. אמפא עוסקת בתחומי הנדל"ן ומימון חוץ־בנקאי, ומנהלת משרדים ושטחי מסחר, מבנים תעשייתיים ולוגיסטיים ועוד.

מצטרפת נוספת ומפתיעה למדד ת"א 90 היא חברת תקשורת הלוויינים גילת , שלפני חודש כלל לא הייתה בתמונת העלייה. החברה השלימה בחודש האחרון זינוק של 32% לשווי של 2.8 מיליארד שקל, וכמעט הכפילה את שווייה מאז עדכון המדדים הקודם. גם חברת התשתיות רימון מצטרפת לת"א 90, לאחר שזינקה ביותר מ-70% מאז העדכון הקודם, לשווי דומה.

בצד היוצאות מת"א 90 (ולכן גם מת"א 125) נמצאות חברת האשראי החוץ־בנקאי מימון ישיר של משפחת שנידמן, הנסחרת בשווי של 1.45 מיליארד שקל, לאחר שירדה ביותר מ-5% מאז עדכון המדדים הקודם, וחברת המזגנים והאנרגיה המתחדשת תדיראן של משה ממרוד, שנסחרת לפי שווי של 1.42 מיליארד שקל, אחרי שאיבדה כ-17% מערכה מאז העדכון הקודם.

שתי המניות הנוספות שמוצאות את עצמן מחוץ למדד, בגלל כניסתן של חברות גדולות יותר אליו, הן חברת השבבים טלסיס , ולצידה פלסאון תעשיות של קיבוץ מעגן מיכאל, שעוסקת בייצור ושיווק אביזרי חיבור לצנרת, לצד מוצרים לבעלי חיים, לחקלאות ולגינון.

לעומתן, מי שעד לאחרונה היו גם הן מועמדות ליציאה מהמדד הן חברות הבנייה קרסו נדלן ודוניץ , שגם הן ניצלו מהדחה בזכות ראלי מניות הנדל"ן, וכן פריורטק , החברה האם של חברת השבבים קמטק , שנהנית מהראלי האחרון במניות השבבים. בתווך, נמצאת פלרם של קיבוץ רמת יוחנן, העוסקת בייצור ושיווק לוחות פלסטיק, שהייתה קרובה ליציאה אך הצליחה להישאר לבסוף מעל "הקו האדום" התחתון.

מי ייכללו במדדים החדשים?

ברשימת מדד ת"א־ביטחוניות החדש ייכללו המניות: אלביט מערכות, מנועי בית שמש, תאת טכנולוגיות, פסיבי, נקסט ויז'ן, ארית תעשיות, אורביט, אימקו, אראסאל, עשות, פמס, מר, אידורדרום קבוצה, עין שלישית סיאי, סולרום, אימאג'סט, טיאסג'י, ואר פי אופטיקל.

ברשימת מדד ת"א־נדל"ן 35 ייכללו המניות: ג'י סיטי, מבנה, מליסרון, אאורה, אלוני חץ, דוניץ, אייאיאס, ישראל קנדה, לוינשטיין הנדסה, אזורים, סאמיט, שיכון ובינוי, דמרי, אלקטרה נדל"ן, איירפורט סיטי, ביג, אמות, אפריקה מגורים, רבוע נדלן, ריט 1, פרשקובסקי, מגה אור, סלע נדל"ן, מגדלי הים התיכון, אשטרום, מניבים ריט, דניה סיבוס, ארגו פרופרטיז, רימון, אקרו, קרסו נדל"ן, עמרם אברהם, ישרס אחזקות ואמפא.

במדד ת"א־תשתיות החדש ייכללו המניות: אל על, סלקום, פרטנר ובזק, ניו מד, רציו, בזן, , ישראמקו, אפקון, אנלייט, אלקטרה, פז, שיכון ובינוי, גילת, אלומיי, פרטנר, קבוצת דלק, להב, פלסאון, אלקטריאון, אנרג'יקס, אשטרום, אינרום, שפיר, אורמת, תמר פטרוליום, או פי סי, נאוויטס, אנרג'יאן, ג'נריישן קפיטל, דוראל אנרגיה, משק אנרגיה, מספנות ישראל, קיסטון,, אקרשטיין, ורידיס, אקונרג'י, רימון, שיכון ובינוי אנרגיה וזפירוס.