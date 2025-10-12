מניית דמרי נסחרת היום (א') בצהריים בירידות מתונות, בניגוד למגמה בקרב מניות חברות הבנייה האחרות. זאת לאחר שהחברה דיווחה כי הפחתת מחיר מימוש האופציות שביצעה סייע לה להשלים גיוס של כ־200 מיליון שקל, מהלך שיקפיץ את שווי השוק שלה וכך יגדיל את סיכוייה להישאר במדד ת"א־35.

צעד זה נלווה להקצאת מניות פרטית בהיקף של 234 מיליון שקל שביצעה דמרי בשבוע שעבר מול מנורה מבטחים והראל. יציאה אפשרית של מניית דמרי ממדד ת"א־35, עלולה הייתה לחילופין לייצר לחץ שלילי על מחיר המניה.

המגמה השלילית במניה נובעת ככל הנראה מדילול בעלי המניות הקיימים כתוצאה ממהלכי הגיוס של החברה.

הראל הפכה לבעלת עניין

דמרי דיווחה בראשון כי בהמשך להפחתה של מחיר המימוש של כתבי האופציה שלה ביום רביעי האחרון, היא קיבלה למחרת הודעות מימוש לכ־596 אלף כתבי אופציה למניותיה במחיר המופחת, והתמורה עבורם נאמדת בכ־210 מיליון שקל.

מחיר המימוש הופחת מ־353.6 שקל למניה ל־350 שקל למניה. כאשר בפועל זינקה המניה בשבוע החולף למחיר של מעל ל־420 שקל למניה, כך שהפכה לאטרקטיבית יותר. מועד המימוש האחרון של האופציות הוא בעוד חודשיים (14 בדצמבר) והמימוש ייעשה בהקצאת מניות או בהעברת מניות רדומות.

בנוסף דיווחה כי לאחר הקצאת המניות שביצעה בשבוע שעבר, במסגרתה מכרה 3% ממניותיה תמורת 234 מיליון שקל, הפכה חברת הביטוח הראל של משפחת המבורגר, לבעלת עניין. להראל הוקצו 430 אלף מניות תמורת 157 מיליון שקל, יותר ממחצית מהגיוס הפרטי. הנתח שבידי הראל דרך גופי החיסכון השונים שלה נאמד כעת בכ־6.7% ממניות דמרי.

גורלות ייחרצו השבוע

מועד עדכון המדדים הקרוב בבורסה בתל אביב מתקדם בצעדי ענק. ימי המסחר הקרובים יקבעו את זהות המדד, והם יסתיימו בעקבות מועדי החגים ב־16 באוקטובר. מהלכי הגיוס שביצעה דמרי, הגיעו כאשר ברקע מניות חברות הבנייה למגורים נהנו מראלי מהיר. על רקע פרסום תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, עלה מדד ת"א בנייה ב־17% מתחילת אוקטובר, ומניית דמרי טיפסה ב־12% באותו הזמן. מחיר מניית דמרי מגלם לחברה שווי שוק של 9.1 מיליארד שקל, אשר ממקם אותה במקום ה־33 בין מניות מדד ת"א 35.

דמרי הצטרפה למדד ת"א 35 רק לפני שנה, אחרי שגברה באותו סיבוב על חברת החזקות הנדל"ן המניב אלוני חץ ועל חברת הביטוח מנורה מבטחים. נזכיר כי גם אז ביצעה דמרי שני מהלכים גדולים ברגע האחרון כדי להקפיץ את השווי שלה ולהיכנס למדד. היא גייסה מהמוסדיים 350 מיליון שקל בהקצאה פרטית, מה שעזר לשווי החברה לטפס, ובמקביל מכרה קרקע בחדרה ליזם פרטי תמורת 181 מיליון שקל.