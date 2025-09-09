ארבעה חודשים חלפו מאז עדכון המדדים הקודם שהפך את ת"א 35 למדד עוד יותר "פיננסי" ממה שהיה קודם לכן. כפי שמסתמן כעת, המגמה תימשך גם בעדכון הקרוב, שיתרחש בפועל ב־6 בנובמבר, עם הצטרפותה של חברת ביטוח חמישית למדד המוביל - מגדל.

● ביל אקמן בראיון בלעדי לגלובס: "מתכנן להשקיע עוד מיליארד דולר בישראל"

● הבכיר בבנק הבינלאומי שטוען: זה לא הזמן להיצמד למדדים או סקטורים בתל אביב

בעוד שלושה שבועות (ב־25 בספטמבר) יחלו 10 ימי המסחר הקובעים לעדכון המדדים, שיסתיימו ב־16 באוקטובר. גלובס ממפה את השינויים הצפויים במדדים הגדולים של הבורסה, בעזרת סמארטבול, תוכנה המספקת שינוי חיזויי מדדים בזמן אמת.

מאחר שרוב המסחר בבורסה בתל אביב (83% לפי נתונים עדכניים של הבורסה) מתקיים בשני המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 90 (60% ו־23% בהתאמה), הרי שיש חשיבות גבוהה לכניסה למדדים, מעבר לשיקולי יוקרה.

המניות שייכנסו כמעט בוודאות לת"א 35

שתי המניות שצפויות להצטרף למדד ת"א 35, נכון להיום, הן חברת הביטוח מגדל , האחרונה מחמש חברות הביטוח הגדולות שתתפוס את מקומה במדד (אחרי שבעדכון הקודם נכנסו למדד מניות מנורה וכלל ), ומניית הטכנולוגיה הביטחונית נקסט ויז'ן .

זאת לאחר שמניית מגדל הניבה תשואה של 67% מאז העדכון האחרון בחודש מאי ועלתה לשווי שוק של 12.6 מיליארד שקל שהופך אותה לחברה ה־25 בגודלה בבורסה (במונחי שווי שוק). בכך, מגדל תחזור למדד הדגל עשור לאחר שיצאה ממנו, בשנת 2015, כשהיא נהנית מהראלי המדהים במניות הביטוח בשנה האחרונה, 155% במקרה שלה.

מגדל צפויה להיות מניית הפיננסים העשירית שנכנסת למדד ת"א 35, ויחד משקלן במדד הדגל יגדל מ־39% היום, ל־40.8% אחרי העדכון.

בנוסף, מי שכאמור תצטרף למגדל בכניסה למדד המוביל היא אחת המניות הלוהטות של הבורסה בתל אביב בשנים האחרונות, נקסט ויז'ן. יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים ומל"טים שהונפקה בשנת 2021 בשווי של 407 מיליון שקל, השלימה מאז זינוק חריג של 2,940%, והיא נסחרת כעת בשווי מדהים של 12.5 מיליארד שקל (כולל עלייה של 41% מאז עדכון המדדים האחרון בחודש מאי).

מאחר שמגדל ונקסט ויז'ן הפכו לשתיים מ־30 המניות הגדולות בתל אביב, כרטיס הכניסה שלהן למדד ת"א 35 למעשה כמעט מובטח. כדי לפספס את העלייה הן צריכות "לפשל" בגדול, וליפול בחודש הקרוב ב־35% לשווי של פחות מ־8 מיליארד שקל, כך שהסבירות לכך נראית נמוכה מאוד.

המאמצים של דמרי היו לשווא?

אבל יש גם מפסידות בעדכון המדדים - שתי המניות הקטנות ביותר במדד, במונחי שווי שוק, שיפלטו ממנו למדד ת"א 90, ואולי אף שלוש הקטנות. נכון לעכשיו שתי המניות הקטנות במדד ת"א 35 הן של דמרי ואנרג'יאן .

מניית חברת הבנייה דמרי אומנם עלתה ב־20% מאז העדכון האחרון (שגם בו עמדה על סף הדחה מהמדד המוביל), אך היא עדיין האחת לפני אחרונה בו במונחי שווי שוק - 7.6 מיליארד שקל. דמרי הצטרפה למדד ת"א 35 רק לפני שנה, אחרי שגברה באותו סיבוב על חברת החזקות הנדל"ן המניב אלוני חץ ועל חברת הביטוח מנורה מבטחים.

נזכיר כי אז דמרי ביצעה שני מהלכים גדולים ברגע האחרון כדי להקפיץ את השווי שלה ולהיכנס למדד - גייסה מהמוסדיים 350 מיליון שקל בהקצאה פרטית, מה שעזר לשווי החברה לטפס, ובמקביל מכרה קרקע בחדרה ליזם פרטי תמורת 181 מיליון שקל.

המניה האחרונה במדד ת"א 35 כיום היא זו של חברת הגז אנרג'יאן , בעלת מאגרי כריש ותנין, שנסחרת כעת בשווי של 7.4 מיליארד שקל וירדה ב-3% מאז העדכון האחרון בחודש מאי.

אבל יש מועמדות נוספות ליציאה: המניה השלישית שמתנדנדת ועלולה למצוא את עצמה במדד השני בחשיבותו היא החברה לישראל , חברת ההחזקות של עידן עופר ששולטת (44%) בחברת המינרלים והכימיקלים איי.סי.אל. החברה לישראל נסחרת כעת לפי שווי של 7.8 מיליארד שקל, אחרי שאיבדה מאז העדכון הקודם 13% משוויה.

המניה הבאה בתור מבחינת התנאים להיכנס למדד ת"א 35, היא פיבי , החברה האם של הבנק הבינלאומי (שנסחרת בשווי של 9.2 מיליארד שקל). עד כמה המצב עדין במקרה שלה אפשר לראות מכך שביום שני בבוקר היא עדיין הייתה מתחת לרף הכניסה למדד הדגל, אך אם העדכון היה מתקיים היא הייתה עולה אליו.

במקרה שמהמדד המוביל ייגרעו שלוש מניות, פיבי, נכון להיום, תהיה זו שתעלה על חשבון המניה השלישית שתרד. ההסבר הוא שפיבי אינה אחת מ-30 המניות הגדולות (כיום היא במקום 33) ולכן כדי שהיא תזכה להיכנס היא צריכה שכל שלוש המתנדנדות יהיו מתחת למקום 40, מה שיפיל אותן מהמדד ויפנה לה בו מקום. כעת, מניית החברה לישראל נמצאת במקום ה-41 בדירוג למדד (לא כולל מניית גב ים שלא עומדת בתנאי הסף של אחוז מניות ציבור מינימאלי של 30% כדי להיכלל בחישוב למדד הדגל), דמרי במקום ה-44 אנרג'יאן במקום ה-48.

מהעדכון הקודם: מניית מור זינקה 149%

גם במדד השני בחשיבותו של הבורסה, ת"א 90, צפויים מספר שינויים כאשר אל המדד יצטרפו קרוב לוודאי מניות אמפא, מור השקעות ורימון. בכך גם במדד הזה המשקל של מניות הפיננסים ימשיך לגדול. מור השקעות הבטיחה כמעט בוודאות את הצטרפותה אליו אחרי זינוק של 149% מאז העדכון בחודש מאי לשווי של 3 מיליארד שקל, מה שהפך אותה לחברה ה־63 בגודלה במדד, וזאת אחרי שבעדכון הקודם הצטרפו מיטב ואי.בי.אי. גם שתי אלה המשיכו לזנק מאז והשווי של מיטב עומד כעת על 7.2 מיליארד שקל וזה של אי.בי.אי על 3 מיליארד שקל.

גם המצטרפת החדשה לבורסה, חברת אמפא , של האחים נקש ושלומי פוגל ואחרים, תיכנס כנראה למדד ת"א 90 בשווי של 3.3 מיליארד שקל והיא תעשה זאת מהמקום ה־54 במדד. החברה, שהצטרפה לבורסה בחודש שעבר, עוסקת בנדל"ן ומימון חוץ־בנקאי, ומנהלת משרדים ושטחי מסחר, מבנים תעשייתיים ולוגיסטיים ועוד. בינתיים היא סיפקה תשואה פושרת של כ־1%.

החברה השלישית שצפויה להצטרף למדד ת"א 90 היא חברת התשתיות רימון שעוסקת בתחומי הקמה ותפעול פרויקטים של תשתיות אנרגיה ומים. זו נסחרת כעת לפי שווי של כ־2.6 מיליארד שקל, אחרי שזינקה ביותר מ־50% מאז העדכון האחרון.

הרביעית שנמצאת בדרך הנכונה להצטרפות למדד, אך עדיין מתחת לרף (רחוקה ממנו בכ-11%) היא חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י , שנסחרת לפי שווי של 2.2 מיליארד שקל ומשלימה זינוק של 42% מאז עדכון המדדים האחרון.

מימון ישיר תיפלט ממדד ת"א 90?

מי שישלמו את המחיר הן לפחות שלוש מניות הנכללות כיום במדד ת"א 90 הצפויות להיפלט מחוץ למדדים הגדולים של הבורסה. שתי החברות שנמצאות בדרך לשם נכון לכתיבת שורות אלה הן חברת האשראי החוץ־בנקאי מימון ישיר של משפחת שנידמן, הנסחרת בשווי של 1.46 מיליארד שקל, וחברת המזגנים והאנרגיה המתחדשת תדיראן של משה ממרוד שנסחרת לפי שווי דומה. השתיים איבדו מעל 10% מאז עדכון המדדים האחרון.

מעליהן נמצאות מספר חברות מתנדנדות. אלה כוללות בעיקר את פריורטק, החברה האם של חברת השבבים קמטק, חברת השבבים טלסיס, קרסו נדל"ן, פלסאון ודוניץ, שנסחרות כולן לפי שווי של כ־1.8־2 מיליארד שקל. במקרה של כל אלה ואולי עוד מספר חברות נוספות - יש עוד הרבה זמן לתנודות שישפיעו על ההרכב הסופי.