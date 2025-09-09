ביל אקמן, משקיע העל היהודי אמריקאי ובעלי קרן פרשינג סקוור, סיפר בראיון בלעדי לגלובס כי הוא מתכנן להשקיע מיליארד דולר בחברות בישראל.

אקמן, שנחשב לאחד המשקיעים הבכירים בעולם ואף ל"יורשו" הלא רשמי של וורן באפט, מחזיק ב-5% בבורסה של תל אביב. אקמן הוא גם פרו ישראלי נלהב, אחד הקולות הבולטים במלחמה באנטישמיות בארה״ב ומי שניהל מאבק נגד המדיניות של אוניברסיטת הרווארד. בראיון בלעדי לגלובס שיפורסם בגיליון הערב, סיפר אקמן על פילוסופיית ההשקעות שלו, האמונה בישראל, היחסים עם המשקיע האגדי וורן באפט וחשף כי הוא מתכנן השקעת ענק חדשה בישראל.

אקמן אמר לגלובס כי "עבור פרשינג סקוור, שוק ההון הישראלי קטן מדי. אני משקיע בישראל בקרנות הון סיכון ומתעניין בהשקעות בסטארט-אפים ישראלים. מה שכן נרצה לעשות - בפרשינג סקוור יש לנו מה שנקרא 'SPARC'. במידה מסוימת זה דומה ל-SPAC - המטרה היא לקחת חברה ישראלית לשוק הציבורי, אבל זו צריכה להיות חברה גדולה, כי מינימום ההשקעה הוא מיליארד דולר. יש לי פגישות עם כמה מייסדי חברות פה בנושא".

בנוסף, התייחס אקמן להחלטת הריבית הקרובה שמסעירה את ארה"ב. הוא מעריך שהפד יוריד את הריבית החודש ב-25 נקודות אחוז, על רקע ההאטה המסוימת בשוק העבודה והירידה באינפלציה. לשאלה האם על רקע הלחץ מצד טראמפ להפחית ריבית, הוא חושש לעצמאות הפד, הוא השיב שלא. "יש לנו בארה"ב מוסדות מאוד חזקים, והפד הוא אחד מהם. הנשיא טראמפ אולי צודק שצריך להוריד ריבית, אבל זה לא מועיל כשהוא אומר זאת", אמר לגלובס.

"לעולם לא נמכור את המניות בבורסה"

מוקדם יותר היום השתתף אקמן בטקס פתיחת המסחר בבורסת ת"א, שם ציין כי "אני חושב שאנו קרובים לסיום המלחמה ובדרך לשגשוג, שלום. אני מאוד אופטימי בנוגע לעתיד, מעריך שהסכמי אברהם יורחבו".

אקמן, שרכש 5% ממניות הבורסה ביחד עם אישתו נרי אוקסמן בינואר 2024, סיפר על התהליך: "ב-8 באוקטובר 2023, נרי ואני התחלנו לחשוב מה לעשות כדי לעזור לישראל. קיבלתי טלפון מג'פריס, הציעו לי להיפגש עם הבורסה, אמרתי שפרשינג סקוור לא משקיעה מחוץ לארה"ב אבל אפגש. שמעתי סיפור מדהים מבחינה עסקית. היו לי 5 דקות להחליט. אני לא יכול להשקיע בחברות ציבוריות לא באמצעות פרשינג סקוור, אבל זו הייתה השקעה קטנה מדי, 25 מיליון דולר. אמרתי לעצמי, לראשונה בחיי אבקש אישור להשקיע בחברה ציבורית. חשבתי שזו דרך מצוינת להביע תמיכה".

ביל אקמן (שני משמאל) בטקס פתיחת המסחר בבורסת ת''א, לצד (מימין לשמאל) יו''ר הבורסה יוג'ין קנדל, המנכ''ל איתי בן זאב ויו''ר רשות ניע'' ספי זינגר / צילום: ענבל מרמרי

אקמן הוסיף כי "רוצה להודות למנכ"ל איתי בן זאב, ליו"ר יוג'ין קנדל ועובדי הבורסה על ההשקעה הטובה ביותר שאי פעם עשיתי. לא באמת עשיתי אותה כדי להרוויח, חשבתי שהיא תהיה טובה, אבל נראתה לי מאוד זולה וחשבתי שלהחזיק במניות בורסה זה כמו להחזיק תמלוגים על הצלחת המדינה. אתם תקועים איתנו, לעולם לא נמכור! אנחנו מחזיקים. לא תקבלו את הנזילות הזאת".

מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב אמר לאקמן כי "אין לנו כל כך הרבה תמיכה ברחבי העולם, נקווה שעם הזמן זה ישתנה, אבל הדרך שבה הראית תמיכה ואהבה למדינה ללא תנאי, אני מודה לך בשם כולנו".

יו"ר רשות ני"ע הוסיף כי " שוק ההון הציג חוסן בשנתיים האחרונות. הקרדיט הוא למנהלי החברות הציבוריות, והשני למשקיעים ובהם הזרים, שממשיכים להביע אמון בכלכלה הישראלית. אני רוצה להודות לך ביל באופן אישי. קנית מניות של הבורסה בתחילת 2024 באחת התקופות הקשות. אני יודע שזו הייתה השקעה טובה, אבל זו גם הייתה הבעת אמון ברורה בכלכלה הישראלית, אז תודה לך".

רשם תשואה פנומנלית על ההשקעה בבורסה

אקמן הוא מיליארדר יהודי-אמריקאי, מייסד ומנכ"ל חברת קרנות הגידור Pershing Square Capital Management. אקמן נחשב לאחד הקולות הבולטים ביותר בוול סטריט, ובעל השפעה גם בנושאים לאומיים. מאז פרוץ המלחמה הביע תמיכה אקטיבית יותר מפעם אחת בישראל ובמדיניותה.

אקמן נחשב למשקיע אקטיביסט שלא חושש לצאת לעימותים ולנקוט צעדים שלעתים מובילים למהפכה בחברות בהן הוא משקיע.

בינואר 2024 כאמור רכש אקמן יחד עם אשתו 5% ממניות הבורסה, ורשם על כך תשואה פנומנלית. בראיון שהעניק לגלובס בדצמבר באותה שנה, אמר כי "ההשקעה הכי טובה שלי השנה הייתה כשהשקעתי 25 מיליון דולר בבורסה הישראלית. זה נשמע לי די טוב מבחינה כלכלית. לדעתי גם יש כאן מצב נהדר להשקעה לטווח ארוך". ההשקעה הניבה לו תשואה של כ-300% בפחות משנתיים.