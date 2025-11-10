בית ההשקעות אלטשולר שחם בוחן בימים אלו הכנסה של פעילותו, לחברת הגמל והפנסיה הציבורית שבשליטתו תמורת סכום של מאות מיליוני שקלים. במקרה שהעסקה תצא לפועל, תחזיק החברה הציבורית במגוון פעילויות נוספות, ובראשן פעילות קרנות הנאמנות של החברה המנהלת סדר גודל של כ-20 מיליארד שקל.

כיום, מחזיק בית ההשקעות, שבשליטת המשפחות אלטשולר (43%), שחם (44%) ובר (9%), במגוון פעילויות פרטיות. ביניהן ניתן למצוא את פעילות הטרייד הצעירה, קרנות הנאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרנות גידור, וכן פעילות בתחום המסחר בקריפטו (הורייזן). במקרה שהמהלך אכן יקודם, פעילויות אלו יצטרפו אל פעילות הגמל והפנסיה הציבורית, אלטשולר שחם פיננסים, שבשליטת בית ההשקעות (55%).

במקרה שבאלטשולר שחם יבחרו לקדם את המהלך, הוא יצטרך לקבל את אישור אסיפת בעלי המניות. מי שככל הנראה יוביל את בחינת העסקה הוא המנכ"ל יאיר לוינשטיין, שמחזיק בכ-15% ממניות, בעל המניות הגדול ביותר בחברה, לצד בעלי השליטה שלא יוכלו לקחת חלק בהצבעה ובגיבוש העסקה. יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור והמוסדיים, אך אף גוף לא מחזיק בשיעור משמעותי של יותר מ-5% מהמניות.

ביצועי חסר מול המתחרים

פעילות הגמל והפנסיה של בית ההשקעות הונפקה בשנת 2019 לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל. בשיאה, הגיעה החברה, הגדולה ביותר בתחום הגמל, לשווי שיא של לפי שווי שיא של 4.5 מיליארד שקל. אלא שהימור לא מוצלח על סין והקושי שלו עד היום לחזור לצמרת התשואות לאורך זמן, הביא לעזיבה מאסיבית של לקוחות, ולכך שהמנייה נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל.

מתחילת השנה, איבדו באלטשולר שחם סכום של כמעט 16 מיליארד שקל בתחום הגמל, והוא בדרך הבטוחה לאבד את הבכורה בתחום. בכך, תוך 9 חודשים בלבד בית ההשקעות איבד יותר כסף מאשר בכל השנה שעברה (אז איבד אלטשולר שחם למתחרים 13.6 מיליארד שקל). מה שהביא לכך שבית ההשקעות לא הצליח להגדיל בתקופה האחרונה את הנכסים שתחת ניהולו, חרף העליות החדות בשווקים, אשר עומדים על 129 מיליארד שקל.

הנטישה של הלקוחות באה לידי ביטוי גם בביצועי החסר של המנייה שרשמה אמנם בשנה האחרונה תשואה של כ-48%, אך נמצאת הרחק מאחוריה מתחרותיה. כך למשל, המתחרה הגדולה מיטב רשמה בשנה האחרונה תשואה פנומנלית של 444%, בעוד מניית מור רשמה תשואה של 334%, אנליסט עלייה של 230% ואי.בי.אי עלייה של 83%.