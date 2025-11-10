הקפיצה במניית טבע בשבוע שעבר, לאחר שחברת התרופות פרסמה דוחות וחזרה על התחזית שלה לתרופה המקורית אוסטדו, לא רק מחקה את כל הירידות שהיו במניה השנה, אלא אף הביאה אותה לשיא של כ־7 שנים. ביום רביעי, לאחר פרסום הדוחות, מניית טבע זינקה בבורסת ניו יורק ב־20.2%, ובהמשך נחלשה מעט בשני ימי המסחר הבאים.

בסוף השבוע מניית טבע ננעלה במחיר של קרוב ל־24 דולר המשקף לחברה שווי שוק של 27.5 מיליארד דולר. אמנם היא רחוקה עדיין מהשיאים אליהם נסקה באמצע העשור הקודם, אך גם התרחקה מאוד מהשפל שאליו נפלה בקיץ 2019 - ממנו עלתה המניה כבר כמעט פי 4, על רקע תוכנית ההתייעלות, הפחתת החוב והחזרה לצמיחה.

כזכור, בשבוע שעבר טבע פרסמה דוחות בהם עקפה את תחזיות השוק, צמצמה כלפי מטה את טווח תחזית ההכנסות אך כלפי מעלה את תחזית הרווח, ומה שחשוב יותר - הסירה עננה משמעותית שהעיקה על המניה בחודשים האחרונים. בשוק ציפו לעדכון בנוגע לתמחור התרופה המקורית אוסטדו המיועדת להפרעות תנועה, וזאת על רקע החקיקה שנוגעת למחירי התרופות בארה"ב. טבע הרגיעה את השוק כשחזרה על התחזית שלה למכירות של מעל 2.5 מיליארד דולר לתרופה ב־2027, למרות השפעת החקיקה.

ברבעון השלישי של 2025 טבע הציגה צמיחה של 3.4% בהכנסות ל־4.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי הסתכם ב־433 מיליון דולר, לעומת הפסד ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP הרווח גדל ב־14% ל־910 מיליון דולר שהם 78 סנט למניה, משמעותית מעל תחזיות האנליסטים. מתחילת השנה ההכנסות צמחו ב־1.9% ל־12.5 מיליארד דולר, הרווח הנקי הסתכם ב־930 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח של כ־2.28 מיליארד דולר.

פידליטי מכרה ופספסה

ומי הנהנים מהעלייה הגדולה במניית טבע? בחודשים האחרונים שלושה גופים מוסדיים מישראל, המנהלים חסכונות ציבור, הפכו לבעלי עניין בחברה: מנורה והפניקס דיווחו כל אחת על החזקה של כ־5% בחודש יולי האחרון, והראל החלה להיות בעלת עניין בחודש שעבר, עם החזקה מעט יותר גבוהה. נכון להיום, שווי ההחזקה של הראל מגיע לכ־1.39 מיליארד דולר, מנורה מחזיקה מניות בשווי כ־1.38 מיליארד דולר וכך גם הפניקס. זאת לאחר שכל אחת מהשלוש הוסיפה כ־200 מיליון דולר לשווי החזקותיה במניה בשבוע שעבר.

לפי נתוני חברת סמארטבול, שפיתחה מערכת לניתוח שוק ההון, עוד שני מוסדיים מקומיים שיש להם החזקות בולטות בטבע הם מגדל וכלל. ככל הידוע מגדל מחזיקים קרוב ל-5% אך אינם בעלי עניין, כך ששווי המניות שבידיהם הוא כ-1.32 מיליארד דולר, עלייה של כמעט 200 מיליון דולר בשבוע שעבר. כמו כן, בין הגופים שהגדילו לאחרונה החזקות בטבע נמצאים גם מיטב וגננות - בניהול מיטב.

לעומת זאת, מי שהייתה בעלת המניות הגדולה בחברה עד לאחרונה, ענקית ההשקעות האמריקאית פידליטי (FMR), מכרה את רוב מניותיה במהלך הרבעון השלישי השנה. אם בסוף הרבעון השני היא החזיקה במעל ל־5% ממניות טבע, בסוף הרבעון השלישי היא ירדה ל־2.1% בלבד, מניות בשווי נוכחי של כ־590 מיליון דולר. בכך היא פספסה חלקית את העלייה במניות בשבוע שעבר. עם זאת, נציין שבכל מקרה גופים מוסדיים קונים ומוכרים את המניות באופן קבוע, וההחזקה שלהם משתנה תדירות.

עלייה במחיר היעד למניה

לפי נתוני "וול סטריט ג'ורנל", רוב האנליסטים שמסקרים את טבע מחזיקים בעמדה חיובית בנוגע למניה, וההמלצה הממוצעת היא "קנייה". מחיר היעד הממוצע בו האנליסטים נוקבים הוא כ־29.3 דולר, לאחר שורה של העלאות מחיר בעקבות הדוחות האחרונים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 22.2% על זה הנוכחי בבורסת ניו יורק. בין היתר בלידר העלו את מחיר היעד למניה מ־26 דולר ל־30 דולר, ובג'פריס מ־24 ל־29 דולר. בשני המקרים הזכירו את הסרת העננה של האוסטדו, ובלידר ציינה מנהלת המחקר סבינה לוי כי "ביצועי החברה לצד המשך הבשלת הצבר, והתפתחויות בגזרת הרגולציה, תורמים לרמת הביטחון ביחס לפוטנציאל של טבע".

באופנהיימר, שם מחיר היעד נותר ללא שינוי, 30 דולר, ציינו שהדוחות היו חזקים, בדגש על ארה"ב (השוק המרכזי של טבע). הם הזכירו לחיוב את העובדה שמכירת חטיבת חומרי הגלם TAPI מתעכבת, מאחר ש"השיחות על מכירתה החלו עוד לפני כניסתו של ממשל טראמפ לתפקיד", והעריכו כי תימכר בסכום גבוה משהוערכה בין 1.5-2 מיליארד דולר.